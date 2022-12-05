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Вступает в силу запрет на транзитный провоз нефти в Калининградскую область

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.12.05 08:44
Нефть (ассоциативное фото)
Нефть (ассоциативное фото) / AP nuotr.

В понедельник вступают в силу санкции в отношении российской нефти и ее продуктов, объявленные Евросоюзом полгода назад. В зависимости от конкретного кода продукта часть санкций вступает в силу 5 декабря, другие — 5 февраля 2023 года.

В железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (LTG) утверждают, что у них пока нет данных о том, сколько Россия планирует перевозить таких грузов и каковы квоты на эту продукцию.

«К сожалению, у нас пока нет интересующей вас информации», — сказала BNS представитель LTG Cargo по связям с общественностью Котрина Дзикарайте.

Представитель Литовской таможни Лина Лауринайтите-Григене также не смогла сказать, какие и сколько грузов российской нефти можно провезти через Литву в Калининградскую область РФ, и предложила запросить такую ​​информацию у LTG.

«Функция таможни заключается лишь в проверке правильности заявленных перевозчиком и фактических данных о грузе. Мы получаем информацию о нем всего за несколько часов до его прибытия в Литву», - сказала BNS представитель таможни.

В интервью агентству Reuters NEXT на прошлой неделе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что санкции в отношении российской нефти коснутся примерно 15% грузов, перевозимых через Литву транзитом в Калининград.

Шестой пакет санкций против Кремля, который полностью вступит в силу 5 декабря, вводит запрет на большую часть импорта нефти из России, за исключением ее поставок по трубопроводам, тем самым давая уступки не имеющей выхода к морю Венгрии.

На страны ЕС до российского военного вторжения приходилось около 85 процентов морских поставок сырой нефти из России. Сейчас экспорт переориентирован на другие рынки, крупнейшими покупателями являются Китай и Индия. При этом трейдеры отмечают, что азиатские страны – в частности, Индия и Китай – покупают российскую нефть с большой скидкой – до 30%, сообщает Радио "Свобода".

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую.

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