Литва хочет продлить время экспозиции Акта о независимости от 16 февраля 1918 года

Министерство иностранных дел Литвы пытается продлить экспозицию оригинала акта о независимости от 1918 года, который в 2017 году обнаружили в политическом архиве министерства иностранных дел в Берлине. По предыдущей договоренности, Литва должна вернуть документ Берлину до конца этого года.

«Литовские дипломаты обсуждают со своими партнерами в Германии будущее выставки акта от 16 февраля», — рассказала BNS замминистра иностранных дел Йовита Нелюпшене.

По данным Литовского национального музея, в 2018-2021 годах документ увидели более 53 тысяч человек. В 2022 году акт выставили в исторической президентуре в Каунасе. По словам главы музея Ренаты Микалайунайте, музей посетили более 22 тысяч человек. Сейчас документ передан на хранение в исторический архив.

Исполняющая обязанности главного архивариуса Литвы Дайва Лукшайте сообщила, что если ничего не изменится, документ вернется в архив МИД Германии в декабре.

Оригинал Акта о независимости, отправленный в Германию в 1918 году, был обнаружен в политическом архиве Министерства иностранных дел Германии в марте 2017 года профессором университета имени Витаутаса Великого Людасом Мажилисом.

В 2018 году, согласно договору между Германским архивом и Управлением главного архивариуса Литвы и Литовским государственным историческим архивом, документ был передан Литве для экспонирования максимум на пять лет.

Согласно договору между архивами Германии и Литвы, оригинал Акта о независимости был передан Литве сроком на пять лет. Это единственный известный оригинал документа.

Новая газета - Балтия