Акт о независимости от 16 февраля 1918 года

Новости

55 мин. назад

Литва хочет продлить время экспозиции Акта о независимости от 16 февраля 1918 года

Поезд

Новости

1 ч. назад

С 19 сентября в Литву не впустили 709 россиян, 29 виз аннулировано

HIMARS

Новости

1 ч. назад

Эстония закупит комплексы HIMARS на сумму в 200 млн долларов

Эммануэль Макрон

Новости

1 ч. назад

Макрон упомянул о "гарантиях безопасности" для России

Война России против Украины

Новости

2 ч. назад

Разведка США прогнозирует снижение темпов боевых действий в Украине

Зерно

Новости

2 ч. назад

Россия вывезла из Украины зерно не менее чем на 1 млрд долларов

Иран

Новости

4 ч. назад

Генпрокурор Ирана сообщил о роспуске полиции нравов

Русская улица в Вильнюсе

Новости

6 ч. назад

Действительно ли вильнюсская Русская улица – реликт советской эпохи?

ВВС США намерены купить не менее ста таких бомбардировщиков

Новости

7 ч. назад

США представили бомбардировщик-невидимку нового поколения B-21 Raider

Владимир Макей и Александр Лукашенко

Новости

7 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Аналитик Павел Слюнкин: назначение нового главы МИДа покажет, что у Лукашенко в голове

Украинские военные беженцы

Новости

7 ч. назад

В бывших школах Литвы готовят места для беженцев из Украины

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

8 ч. назад

Министр Ландсбергис посетит с официальным визитом Казахстан

Ингрида Шимоните

Новости

9 ч. назад

Шимоните отправляется с рабочим визитом в США

Виктория Нуланд

Новости

9 ч. назад

Нуланд: Давление заставило Путина отказаться от ядерных планов

Сергей Шойгу и Александр Лукашенко

Новости

9 ч. назад

Лукашенко: военные РФ и Беларуси готовятся "как единая армия"

Лев Гудков

Новости

9 ч. назад

Лев Гудков: «Рушится миф о великой державе и мощи армии»

Новости

2022.12.04 16:25

Литва хочет продлить время экспозиции Акта о независимости от 16 февраля 1918 года

НГ
Новая газета – Балтия 2022.12.04 16:25
Акт о независимости от 16 февраля 1918 года
Акт о независимости от 16 февраля 1918 года / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министерство иностранных дел Литвы пытается продлить экспозицию оригинала акта о независимости от 1918 года, который в 2017 году обнаружили в политическом архиве министерства иностранных дел в Берлине. По предыдущей договоренности, Литва должна вернуть документ Берлину до конца этого года.

«Литовские дипломаты обсуждают со своими партнерами в Германии будущее выставки акта от 16 февраля», — рассказала BNS замминистра иностранных дел Йовита Нелюпшене.

По данным Литовского национального музея, в 2018-2021 годах документ увидели более 53 тысяч человек. В 2022 году акт выставили в исторической президентуре в Каунасе. По словам главы музея Ренаты Микалайунайте, музей посетили более 22 тысяч человек. Сейчас документ передан на хранение в исторический архив.

Исполняющая обязанности главного архивариуса Литвы Дайва Лукшайте сообщила, что если ничего не изменится, документ вернется в архив МИД Германии в декабре.

Оригинал Акта о независимости, отправленный в Германию в 1918 году, был обнаружен в политическом архиве Министерства иностранных дел Германии в марте 2017 года профессором университета имени Витаутаса Великого Людасом Мажилисом.

В 2018 году, согласно договору между Германским архивом и Управлением главного архивариуса Литвы и Литовским государственным историческим архивом, документ был передан Литве для экспонирования максимум на пять лет.

Согласно договору между архивами Германии и Литвы, оригинал Акта о независимости был передан Литве сроком на пять лет. Это единственный известный оригинал документа.

Новая газета - Балтия

# Литва
Поезд
1 ч. назад

С 19 сентября в Литву не впустили 709 россиян, 29 виз аннулировано

HIMARS
1 ч. назад

Эстония закупит комплексы HIMARS на сумму в 200 млн долларов

Эммануэль Макрон
1 ч. назад

Макрон упомянул о "гарантиях безопасности" для России

Война России против Украины
2 ч. назад

Разведка США прогнозирует снижение темпов боевых действий в Украине

Зерно
2 ч. назад

Россия вывезла из Украины зерно не менее чем на 1 млрд долларов

Иран
4 ч. назад

Генпрокурор Ирана сообщил о роспуске полиции нравов

Русская улица в Вильнюсе
12
6 ч. назад

Действительно ли вильнюсская Русская улица – реликт советской эпохи?

12
ВВС США намерены купить не менее ста таких бомбардировщиков
7 ч. назад

США представили бомбардировщик-невидимку нового поколения B-21 Raider

Владимир Макей и Александр Лукашенко
7 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Аналитик Павел Слюнкин: назначение нового главы МИДа покажет, что у Лукашенко в голове

Украинские военные беженцы
7 ч. назад

В бывших школах Литвы готовят места для беженцев из Украины

Русская улица в Вильнюсе
12
2022.12.04 11:08

Действительно ли вильнюсская Русская улица – реликт советской эпохи?

12
Украинские военные беженцы
2022.12.04 09:23

В бывших школах Литвы готовят места для беженцев из Украины

Владимир Макей и Александр Лукашенко
2022.12.04 09:44

"Доверяй, но проверяй". Аналитик Павел Слюнкин: назначение нового главы МИДа покажет, что у Лукашенко в голове

Габриэлюс Ландсбергис
2022.12.04 08:28

Министр Ландсбергис посетит с официальным визитом Казахстан

Сергей Шойгу и Александр Лукашенко
2022.12.04 07:54

Лукашенко: военные РФ и Беларуси готовятся "как единая армия"

Виктория Нуланд
2022.12.04 08:01

Нуланд: Давление заставило Путина отказаться от ядерных планов

Лев Гудков
2022.12.04 07:30

Лев Гудков: «Рушится миф о великой державе и мощи армии»

Ингрида Шимоните
2022.12.04 08:18

Шимоните отправляется с рабочим визитом в США

ВВС США намерены купить не менее ста таких бомбардировщиков
2022.12.04 10:00

США представили бомбардировщик-невидимку нового поколения B-21 Raider

Иран
2022.12.04 13:06

Генпрокурор Ирана сообщил о роспуске полиции нравов