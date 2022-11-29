В Вильнюсе откроется фотовыставка о литовцах, принявших в своих домах бежавших от войны украинцев

6 декабря в Вильнюсе в помещении «Miesto Laboratorija» состоится презентация фотопроекта «Литовская семья стала больше на целую Украину». В съёмках приняли участие семьи литовцев, принявшие у себя в домах временных переселенцев, и сами украинцы, которых приютили в Литве местные жители после начала полномасштабной войны в Украине.

Автор проекта, фотограф Тата Ларк признаётся: своим проектом она хотела отблагодарить литовцев за то, с каким радушием они приняли у себя вынужденных покинуть свои дома украинцев.

Тата и Вильнюс

Тата родом из Запорожья, но ее история переезда в Вильнюс несколько отличается от рассказов большинства украинских временных переселенцев. Накануне начала военных действий в Украине девушка вместе с сестрой гостила у друзей в столице Литвы. Вильнюс, особенно его Старый Город настолько впечатлил Тату, что вернувшись в Запорожье 18 февраля, она твёрдо решила для себя, что непременно вернётся сюда в следующем году.

«Я давно хотела поработать в Европе. Вернувшись в Украину от друзей, я села и начала составлять бизнес-план и список того, что мне понадобится для переезда в Вильнюс в следующем году. Прописала все детали, вплоть до нюансов с документами и точной суммы денег, которая будет нужна. Но через 6 дней началась война и план начал меняться сам собой», — рассказывает Тата.

Автор фотопроекта Тата Ларк. Фото из личного архива

По словам девушки, она, как и очень многие украинцы, находившиеся в шоке от событий, подумала, что война закончится быстро, поэтому решение ехать в Литву приняла не сразу — на осознание происходящего понадобилось несколько дней.

Собрав аппаратуру, ноутбук и подхватив под мышку собаку, Тата вместе с подругой покинула родной город 26 февраля, и уже вскоре приехала туда, где ещё совсем недавно так хотела оказаться вновь, но совершенно при других обстоятельствах.

«В Вильнюсе с жильем и обустройством мне помогли мои друзья, но сидеть без дела у меня не было ни желания ни возможности, поэтому я практически сразу начала искать работу», — вспоминает Тата, — «В первые несколько месяцев я познакомилась с огромным количеством теплых, открытых людей, которые помогали мне и моим друзьям всевозможными способами. Тогда у меня появилось огромное желание дать им что-то взамен, отблагодарить их».

«И мы вас приняли»

Тата много размышляла о том, каким способом она может «расплатиться», вернуть часть добра и оказанного гостеприимства литовцам — какой-то материальной возможности у нее не было, но в один момент она осознала, что может делать это благодаря творчеству и своим съемкам.

Впервые идея проекта зародилась у Таты во время знакомства с одной семьей — украинка Марина заказала ее услуги фотографа для семейной фотосессии в качестве подарка для литовской семьи, у которых она жила со своим мужем и дочерью.

«Рената и Андрей были первой семьей, которые приняли меня у себя в доме. Я помню этот день и машину Ренаты, коричневого цвета. Мы ехали и она тепло улыбалась и все время рассказывала, рассказывала, а я все спрашивала и спрашивала, и то, что она говорила было невероятно трогательно», — вспоминает Тата.

«Она рассказала, что как только началась война, они с мужем подали заявку в волонтёрскую организацию «Сильні разом» («Сильные вместе»). Рената сказала, что они очень волновались, когда же мы, украинцы, приедем. «Мы вас так ждали, а вы все не ехали и не ехали. А потом вы начали приезжать. И мы вас приняли», — поведала мне Рената. Я ехала в машине и еле сдерживала слёзы. В тот момент в голове произошёл щелчок и я точно поняла, что хочу делать выставку. Рената навсегда останется для меня тем, кто зажег во мне желание создать этот проект».

Семья Ренаты и Андрея, участников фотопроекта

По словам Таты, между зарождением идеи и началом ее реализации прошло почти несколько месяцев.

Дело сдвинулось после знакомства украинки с местным фотографом Томасом — именно он рассказал девушке об организации под названием «Lietuvos kultūros taryba», выступающую спонсором для различных творческих инициатив, и помог с техническими формальностями написания проекта, который в конечном счёте и был одобрен. На реализацию проекта отвели три месяца.

«Как я поняла, такие инициативы практикуются в Европе, но я ранее с подобным не сталкивалась. Для меня это было нечто новое, но очень увлекательное и интересное. Параллельно с подготовкой проекта я была занята и своими съемками. Я переговорила с невероятно огромным количеством людей, выслушала множество историй. Далеко не все, с кем я имела общение, стали участниками проекта по различным причинам. В итоге в нем приняло участие шесть семей», — рассказывает Тата.

«Каждая семья по-своему уникальна и особенна»

Название проекта — «Литовская семья стала больше на целую Украину» — родилось практически одновременно с самой идеей.

«Мы все стали богаче. Наши семьи выросли. Выросли на целое государство. Именно поэтому эта метафора в названии пришла мне в голову», — говорит фотограф.

Тата подчёркивает, что для неё при выборе героев для съёмок принципиально важным был фактор того, чтобы все семьи-участники отличались друг от друга. Для сравнения, в проекте были задействованы и ребята из украинского молодежного плейбек-театра, которые приехали в Вильнюс до начала войны на гастроли, и 85-летний бывший военный Альбертас, читающий «Кобзаря» Тараса Шевченко в оригинале и поющий украинские песни.

«Каждый герой проекта для меня особенный. У каждой семьи своя история и каждая по-своему уникальна. Я каждому задавала один и тот же вопрос: каково это все было вам?

Украинские военные беженцы (иллюстративное фото) / AP nuotr.

Каково это просыпаться утром, а у тебя в квартире живет кто-то посторонний? Кто-то к примеру взял твою любимую чашку или не опустил стульчак в туалете? Все они мне отвечали на это приблизительно одно и то же: Тата, ну это же такие мелочи. Человек — вот что самое главное. Вот это их всех объединяло для меня. Эта глубина и огромного размера сердце», — утверждает Тата.

По словам украинского фотографа, то, как тяжело было украинцам, знали все. Об этом постоянно говорили и продолжают говорить, потому что война по-прежнему продолжается. Но о том, как весь этот горький опыт войны дался литовцам, которые радушно открыли двери своих домов для вынужденных переселенцев, известно мало. Литовцы сдержанные, толерантные и в какой-то степени скромные, но это нисколько не умаляет их вклада и их помощи совершенно незнакомым людям, оказавшимся в беде.

«Крестная мама из Клайпеды»

Были люди, которые отказались от участия в проекте, посчитав свой вклад недостаточным. К примеру, литовка из Клайпеды, взявшая на себя организацию и помощь в расселении, готовку и функционирование целого общежития, которое освободили для украинских переселенцев.

Эта женщина рассказала Тате, что на момент их разговора, в ее общежитии жило около сорока украинцев. Многие уезжали, кто-то только приезжал. Самому маленькому украинцу было 9 месяцев, а самому старшему — 90 лет.

«Только представьте, сколько людей и сколько разных потребностей у них всех. Кому-то нужно найти молочную смесь или кашу, а кому-то — определённое лекарство, кому-то нужна мебель, а кому-то утюг. И это все организовывала она одна. Она помнила имя каждого украинца, который жил в том общежитии в Клайпеде, а они в свою очередь называли ее своей крестной мамой, и на мой взгляд, это вполне заслуженно. К сожалению, она отказалась принимать участие в съёмках. А я очень хотела сфотографировать ее в окружении всех тех людей, моих сограждан, кому она помогла», — признаётся Тата.

«Люди в семьях удивительным образом сошлись по темпераментам»

По мнению автора фотопроекта, люди в семьях с принимающей и прибывающей стороны удивительным образом сошлись и по темпераменту.

К примеру, семья, которую Тата для себя назвала «Дом — полная чаша».Украинка Наталья со своей маленькой дочкой и пожилая супружеская пара из Литвы.

«Как только я переступила порог их дома, почувствовала себя тепло, уютно и в безопасности. Они все очень спокойные и размеренные, даже малышка. Мы спокойно попили чай, а Мария угостила нас невероятно вкусной запеканкой. Дедушка играл с ребёнком и говорил ей, что он волшебник. «Тата, представляете, она не верит мне, что я волшебник!», — восклицал он. А я вот верю ему», — говорит Тата.

Украинцы с флагом / AP nuotr.

Другая семья героев на контрасте оказалась абсолютной противоположностью. В доме Гретты и Томаса жизнь била ключом — здесь большое количество детей, собаки, кошки, черепахи, рыбки. На момент съёмки в проекте украинка Марина с дочерью Кирой уже жили отдельно, но собака девочки Кася бежала вперёд, точно помня где был ее дом ещё совсем недавно.

«Таня, ты не представляешь, как нам повезло! Ты сейчас познакомишься с Греттой и все поймешь!», — сказала мне Марина по дороге на съёмку. Я сбилась со счета, сколько было детей в этом доме и сколько было животных. На мой вопрос о том, как они решились принять у себя семью из Украины, Гретта ответила, что они помогали деньгами, вещами и всем, чем только можно, но им все равно казалось, что они делают недостаточно. Гретта рассказала мне какие невероятно вкусные котлеты готовит Марина. Сама она их готовить не очень любит, но в исполнении Марины это блюдо полюбилось всей семье», — с улыбкой вспоминает Тата.

Каждую семью героев автор фотопроекта вспоминает с особым тёплом — где-то ее угостили вкусным гороховым супом, который напомнил ей мамин, как это было в семье Ирены, а где-то ее угощали домашними яблоками и пели на украинском языке — как к примеру 85-летний Альбертас, которого сама Тата про себя назвала «добрый генерал».

«Когда моя коллега узнала, что я буду снимать для проекта семью Ирены, она воскликнула: «Ее семья же вывезла пол-Украины! Как ты всех этих людей поместишь в один кадр?». Вы представляете, скольким людям они помогли? », — задаёт риторический вопрос Тата, — «Альбертас находится в преклонном возрасте, сам спит во времянке, а своей нынешней постоялице Анеле предоставил огромную комнату. До этого у него тоже жили несколько семей.

Он сказал мне: «Если я могу быть полезным, то я сделаю все, что могу, чтобы помочь».

На презентации фотопроекта 6 декабря будет также задействован и украинский плейбек-театр «Вахтёры» — ребята приняли участие в съёмках вместе с литовцем Эдисом, который приютил их в своём доме.

«Вот представьте, жил себе Эдис. Жил и не тужил, как говорится. И тут ситуативно к нему приехала эта толпа молодёжи в гости и задержалась на долгие месяцы. Эдис не просто принял театр в своем доме — украинский театр стал больше на одного литовского музыканта, а Литва узнала, что такое плейбек», — говорит Тата.

„Miesto laboratorija“ / Pranešimo autorių nuotr.

Организацией предстоящей презентации фотопроекта занимался украинско-литовский проект «TULA = UA+LT».

«В своём проекте я хотела показать героев такими, какие они есть»

После завершения презентации в конце декабря Тата планирует подарить фотохолсты героям, которые на них изображены. По ее словам, она специально просила всех своих героев не готовиться к съёмкам — не делать особенный макияж, не одевать нарядную одежду. «Фотографии, которые будут представлены на выставке, не настолько художественные и, возможно, мало характеризуют меня как художника. Они больше про людей», — утверждает автор проекта.

„Miesto laboratorija“ / Pranešimo autorių nuotr.

«Я хотела снять их такими, какими они есть, в максимально естественной обстановке — в мятых домашних футболках или платьях, в которых они ходят дома, без торжественного мейк-апа, но таких настоящих.

Ведь никто не красился, чтобы встречать украинцев, когда началась война.

Для меня было важно показать, что это самые обычные простые люди, но с огромными сердцами, которые бескорыстно и совершенно искренне приняли к себе таких же простых людей. Я хотела подчеркнуть важность человеческой жизни, отношений, человеческого тепла — того, чего нельзя купить ни за какие деньги. И отплатить за это добро деньгами тоже нельзя».

Презентация фотопроекта «Литовская семья стала больше на целую Украину» состоится 6 декабря в 18:00 в «Miesto laboratorija» по адресу Antakalnio g.17 — 13. Вход свободный, но дляпосещения выставки нужно пройти обязательную регистрацию по ссылке.

С 9 по 30 декабря фотоработы Таты Ларк будут выставлены в «Create Culture Space» по адресу Karmelitu g.5, где каждый желающий сможет их посмотреть. Вход на выставку также будет свободным.



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