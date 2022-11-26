Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

Белорусское государственное агентство БелТА сообщило о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Сообщение опубликовано со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Макей, как сообщается, скончался скоропостижно. "Ничего не предвещало" - заявил пресс-секретарь. Других подробностей пока нет.

Владимиру Макею было 64 года. После карьеры в МИД Беларуси стал главой администрации Александра Лукашенко. С 2012 года стал министром иностранных дел.

Не сообщалось о том, что Владимир Макей был чем-либо болен. Ещё на этой неделе он посещал саммит ОДКБ в Ереване в составе белорусской делегации, а накануне, как сообщается, встречался с представителем Ватикана.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве "потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея".

В российских прокремлёвских СМИ и телеграм-каналах Макея до 2020 года неоднократно обвиняли в стремлении наладить отношения Беларуси с Западом в ущерб интересам России. При этом Макей и его ведомство следовали в русле политики Александра Лукашенко - в том числе и после российского вторжения в Украину, когда белорусский лидер поддержал Москву.

Из стран Запада санкции против Макея ввела только Канада - но не США и ЕС.



Радио "Свобода"