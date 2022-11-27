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2022.11.27 10:50

Сценограф Ирина Комиссарова: Театр – это ключ к моему пониманию мира

ЛЛ СВ LRT.lt
Лаурина Лопайте, Старый вильнюсский театр, LRT.lt 2022.11.27 10:50
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре / фото Л. Вансявичене/Старый вильнюсский театр

Спектакль Оскараса Коршуноваса «Русский роман» уже несколько лет с успехом идет в Старом вильнюсском театре (премьера состоялась в 2018 году). 1 декабря герои спектакля вновь пригласят зрителей на толстовский спектакль по пьесе драматурга Марюса Ивашкявичюса. 

Одним из членов творческой группы спектакля была сценограф и художник по костюмам Ирина Комиссарова.

В настоящее время Ирина учится в магистратуре Норвежской театральной академии, разрабатывает декорации для постановки Клайпедского драматического театра, а также у нее много других творческих идей. Мы поговорили о ее пути к театру, о сценографии и закулисье «Русского романа».

Ирина Комиссарова
Ирина Комиссарова / фото из личного архива

- В Литву Вас привела любовь к литовскому театру? И почему именно сценография? И почему Вы решили изучать её в Литве?

- Да, моя любовь к театру привела меня в Литву. Когда я училась на третьем курсе дизайна интерьера и окружающей среды в Москве, я поняла, что ошиблась в выборе профессии. В том же году я впервые приехала в Литву, где неожиданно оказалась в гостях у Татьяны Ринкявичене, которая в то время занимала пост руководителя Русского драматического театра Литвы.

Мой интерес к театру пробудила подруга из театральной семьи. Она постоянно приглашала меня в театр, на выставки и перформансы. Раньше театр был для меня чем-то, куда заставляли ходить учителя литературы, но тут я открыла для себя новый красочный мир с бесконечными выразительными средствами. Поэтому после окончания бакалавриата я решила поступать в магистратуру одного из московских театральных вузов. К сожалению, вскоре я узнала, что магистратуры по этой специальности не существует, и мне пришлось начинать все сначала.

Боясь повторить ошибку, я решила сначала устроиться на работу в театр и некоторое время понаблюдать за ним изнутри. Вскоре после этого мне предложили работу ассистента известного театрального PR-менеджера Юлии Гирбы. Я работала с ней почти два года. В 2009 году я попала на фестиваль «Новый европейский театр», где впервые увидела постановку театра из Литвы. По иронии судьбы, его режиссером был Оскарас Коршуновас.

Оскарас Коршуновас
Оскарас Коршуновас / фото И. Станиса

В конце концов, изучение интерьер-дизайна стало для меня мучением. Так было вплоть до того дня, когда Эймунтас Някрошюс приступил к постановке «Калигулы» в Театре Наций. Постепенно Литва стала лейтмотивом моей жизни. Я и не заметила, как стала чаще бывать в Вильнюсе, организовывать учебу по обмену и одновременно готовиться к поступлению в ГИТИС (Государственный институт театрального искусства в Москве). В том году курс набирал режиссер Дмитрий Крымов. Когда все было готово, высшая школа в Москве отказалась меня отпускать. Поэтому, не дожидаясь, я отправилась в Литву и как вольный слушатель стала изучать сценографию в Вильнюсской художественной академии.

«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре / фото Л. Вансявичене/Старый вильнюсский театр

- Не каждому, получившему диплом по специальности «сценография», удается воплотить свои идеи на театральной сцене. Как вам удалось оказаться в нужном месте в нужное время?

- Когда я была студенткой, мне очень хотелось что-то сделать в Вильнюсе. Вскоре я познакомилась со студентами режиссерского курса Литовской академии музыки и театра и принимала участие в создании курсовых спектаклей вместе с Агнией Леоновой. В то же время я поддерживала связь с Москвой, куда постоянно возвращалась, чтобы вдохновиться театральными фестивалями. Мое дизайнерское образование стало хорошей технической базой и научило меня правильно планировать свое время.

- Был ли «Русский роман» Вашей первой работой с Оскарасом Коршуновасом? Как Вам удалось воплотить все свои замыслы?

- Да, это первый раз, когда мы работали вместе. Поскольку Оскарас еще не знал, кто будет сценографом, когда приступал к постановке, Агния предложила ему встретиться со мной. Это был 2017 год. Я уже работала художником в Могилевском театре, возглавляемом Саулюсом Варнасом, и прошла несколько стажировок в московских театрах. Встреча с Оскарасом Коршуновасом была короткой и конкретной. Мы сразу нашли общий язык.

«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре / фото Л. Вансявичене/Старый вильнюсский театр

- Драматург Марюс Ивашкявичюс также участвовал в творческом процессе. Была ли для него важна визуализация?

- Я не присутствовала на первых встречах с Марюсом Ивашкявичюсом и не могу сказать, как все начиналось. Только позже у меня появилась возможность наблюдать, как Марюс работает вместе с Оскарасом, как он ему доверяет. Я тоже доверилась его виденью и начала работать в заданном режиссером ключе.

- Как бы Вы описали сценографию, созданную Вами для «Русского романа»? На какие детали Вы обращали внимание, что было важно для вас?

- Поезд смерти. Это, кстати, была самая подробная режиссерская справка, и я использовала ее как основу для всей сценографической атмосферы спектакля.

«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре / фото Л. Вансявичене/Старый вильнюсский театр

- С какими трудностями Вы столкнулись?

- Работать с Оскарасом – значит, сталкиваться с трудностями. Мне это нравилось! Процесс был живой. Поскольку Оскарас работал над несколькими проектами одновременно, премьера несколько раз переносилась. В какой-то момент мы с ассистентом режиссера остались одни. В этом были и свобода, и большой риск.

- Важно ли, чтобы декорации помогали актерам создавать свои роли?

- По задумке Оскараса, в постановке было много хореографии, и было важно помочь актерам с первых дней прочувствовать все нюансы. Театр без лишних вопросов изготовил пробную декорацию, это был очень профессиональный подход. Мы сразу смогли проверить все решения. В то же время мы смогли проверить, как работают сценографические решения. Это позволило сэкономить время и деньги.

«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре / фото Л. Вансявичене/Старый вильнюсский театр

- Костюмы для спектакля – черно-белые и еще присутствуют несколько других оттенков и акцентов... Не хотелось добавить больше цвета?

- Костюмы – это прямое продолжение сценографии, ее атмосферы. И атмосфера была монохромной. Одна часть костюмов – историческая, а другая – такая же, как наряды зрителей, пришедших на спектакль. Эта игра со временем была заложена в самом тексте. Но всему этому не хватало жизни. Поэтому я осторожно ввела еще один цвет – красный. Сочетание красного с черным и белым можно встретить во многих моих работах. Особенно удачно они сработали в спектакле «Чайка», поставленном вместе с Оскарасом в МХТ им. А.П. Чехова.

Эскиз Ирины Комиссаровой к спектаклю «Русский роман»
Эскиз Ирины Комиссаровой к спектаклю «Русский роман»

- Вы также используете в спектакле видеопроекции. Это очень популярно в современной сценографии. Каково Ваше отношение как художника к этому явлению?

- В «Русском романе» я очень осторожно использовала видеопроекции. Как и в «Чайке», видео было частью изначальной архитектуры пространства и помогало расширить границы небольшой сцены. С художником видеопроекции Микасом Жукаускасом в «Русском романе» мы вместе здорово поработали.

- Каково направление у современной сценографии? Какая она сегодня, и какой она будет завтра?

- Сегодня сценография – самостоятельный жанр. Как сценограф, я сейчас практически не сотрудничаю с режиссерами, за исключением Дмитрия Крымова, который, кстати, сам когда-то был сценографом. Как сценограф, я иду по собственному пути независимого театрального художника. Мною движет нечто большее, чем ремесло, которым я овладела в данный момент. Театр – это ключ к моему пониманию мира. Я убеждена, что сценография не имеет границ.

«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
Ирина Комиссарова
Оскарас Коршуновас
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
Эскиз Ирины Комиссаровой к спектаклю «Русский роман»
# Культура
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