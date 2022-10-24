Трудно, но возможно: литовец установил солнечные панели на крыше многоквартирного дома

Чтобы снизить счета за электроэнергию, все больше частных домов и компаний в Литве устанавливают солнечные батареи на своих крышах, используя государственные субсидии. Но что делать, если вы живете в многоквартирном доме?

Солнечные панели чаще всего встречаются на крышах частных домов, различных учреждений и административных зданий либо на солнечных фермах за городом. Но что насчет солнечной электростанции на крыше многоквартирного дома? Хотя это может показаться очень практичной идеей, поскольку большинство людей живут в квартирах, воплотить ее в жизнь — непростая задача.

Юстас Макрицкас говорит, что это потребовало больших усилий, потому что установка солнечных модулей требует одобрения соседей или, по крайней мере, половины из них. А в доме на 199 квартир проконсультироваться со всеми — немалый подвиг.

«Если мне это удалось, я думаю, что каждый может это сделать. Я сам делал много вещей, в которых, возможно, не было необходимости – согласовывал с архитектором, инженером-конструктором нагрузки на крышу, выдержит ли крыша или нет. Куда бы я ни звонил, я часто был первым, кто задавал эти вопросы», — говорит Макрицкас.

Солнечные панели на крыше многоквартирного дома / J. Makrickas

Он стал первым в Литве человеком, который установил солнечные панели на жилом доме такого размера и убедил в этом столько соседей. Сам Юстас говорит, что может быть он даже первый в мире.

Теперь он делится своим опытом на Facebook с другими, кто рассматривает солнечную энергию как решение проблемы с большими счетами за электроэнергию.

«Я понял, что я был первым, кто решил проблему роста цен на электроэнергию еще до того, как они выросли. Я не знал, что они так сильно поднимутся, — говорит Макрицкас. - Я вообще не плачу за электроэнергию, потому что произвожу ее достаточно».

Solitek, литовская компания, которая является одним из крупнейших производителей солнечных панелей в Северной Европе, работает круглосуточно с прошлого лета, и, хотя большая часть ее продукции экспортируется, в настоящее время наблюдается повышенный спрос и в Литве.

Солнечные панели на крыше многоквартирного дома / J. Stacevičius/LRT

Компания говорит, что иногда она изо всех сил пытается выполнить все заказы.

Солнечные панели пользуются большим спросом также из-за субсидий, предлагаемых правительством.

«На самом деле нет проблем с быстрой установкой [модулей] на собственные крыши. Нам необходимо использовать эти меры, потому что это прямая экономия, прямая инвестиция», — говорит президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс.

Он добавляет, что правительство могло бы сократить бюрократическую волокиту, чтобы еще больше ускорить процесс. «Чем быстрее мы будем инвестировать, тем больше сократим свои расходы, тем больше будем производить в Литве и тем ниже будет цена для всех остальных потребителей», — считает он.

Миллиард субсидий



Солнечные панели на крыше многоквартирного дома / J. Makrickas

Министерство энергетики сообщает, что в этом году интерес к солнечным электростанциям удвоился, поэтому правительство выделило более 600 миллионов евро на субсидии на 2022–2023 годы. Более того, предприятия могут подать заявку на получение льготных кредитов на покупку солнечных электростанций, даже если они сталкиваются с финансовыми трудностями.

По ее словам, скоро примерно в 50000 домов будут установлены солнечные электростанции. Большинство из них - владельцы частных домов, но все больше и больше людей, живущих в квартирах, заинтересованы в инвестировании в солнечные парки за пределами городов.