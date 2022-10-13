«Доверяй, но проверяй». Спикер организации InformNapalm: мобилизация в России провалилась

Мобилизация в России провалилась, а каждый второй уехавший в Европу уклонист может быть провокатором. Такого мнения придерживается спикер международной волонтерской организации InformNapalm Михайло Макарук. "Один миллион уехавших русских смог бы совершить колоссальную революцию, сместить Путина и его нацистский режим", - уверен он.

InformNapalm —это волонтерский проект, цель которого – донести информацию о российской агрессии против Украины для широкой аудитории. Для осведомления иностранных читателей авторы проекта переводят материалы на десятки языков мира, в том числе японский и китайский.



Проект также занимается выявлением пропагандистских нарративов. "Могу констатировать только одно – на восьмом году войны Украина выигрывает у российской пропаганды", - говорит Михайло Макарук.



В интервью русской службе Радио ЛРТ спикер международной волонтерской организации также рассказал о своем отношении к российским уклонистам, почему провалилась мобилизация и как менялась риторика российской прпаганды в течении войны.



- Чем занимается ваша волонтерская организация InformNapalm?

- Наш фокус направлен на расследования, которые имеют большую ценность для фронта, мы изучаем информацию, которая связана с тактическими и стратегическими оперативными задачами вооруженных сил Украины: выявление командных пунктов, складов, баз хранения оружия, боеприпасов, выявление личных данных командиров.



Если говорить про информационную войну, то россияне сейчас сворачивают агрессивную риторику и делают акцент на том, что не все русские плохие и что не все так однозначно. Кроме того, активно работает российская агентура в Европе: Германия заявила, что не может больше принимать украинских беженцев, но зато русских уклонистов они готовы принимать. Это политика двойных стандартов, и очень противно за этим наблюдать.



Когда в Украине началась война, мы отдали в Европу на сохранение самое святое, что есть у нас, – наших женщин и детей. Также сейчас популярны высказывания о бессмысленности украинского сопротивления и о прекращении помощи Украине. Самое интересное, что все эти тезисы не новые, они уже использовались советской пропагандой во время Зимней войны (Советско-финской войны).



Сейчас пропагандисты работают над внедрением в информационное пространство новой идеи о колоссальном количестве чернокожих наемников в Украине, а также частных армий из Польши, Литвы и Швеции. Раньше Россия обвиняла Украину в возможном применении химического оружия, сейчас обвиняет в ежедневных обстрелах, которые вооруженные силы Украины физически не смогли бы сделать. Могу констатировать только одно – на восьмом году войны Украина выигрывает у российской пропаганды.

Война в Украине / AP nuotr.

- Если говорить о мобилизации в России, как вы оцениваете аргументы, которые приводят защитники уклонистов, что каждый уехавший из России – минус один солдат на фронте?

- Я считаю, что каждый второй уехавший в Европу может быть провокатором. Известно много случаев, когда пьяные русские мужики оскорбляют и бьют украинских женщин и как европейская власть, особенно в Германии, беззубо на это смотрит. То, что эти уклонисты против войны – это все пустые слова, они будут насаждать "русский мир" теперь в Европе. Если бы они действительно были против войны, то уже давно бы вышли против действующего правительства. Один миллион уехавших русских смог бы совершить колоссальную революцию, сместить Путина и его нацистский режим.

- Как вы оцениваете сообщения о передвижении ядерного конвоя по территории России в сторону Украины?

- В вооруженных силах Украины нет никакой паники. Мы и дальше будем освобождать свои земли, несмотря ни на что. В мире эту войну называют русско-украинской, а мы называем ее – война за независимость Украины. Очень точно сказал госсекретарь США Блинкен – если Россия прекратит воевать, войны не будет, но если Украина прекратит воевать, не будет Украины. Это война за наше выживание. Солдат, которые пришли нас убивать, раздражает сам факт существования украинцев как нации. Они воспринимают нас как «недорусских», как низший сорт людей, которые должны им прислуживать.



И не стоит говорить, что во всем виноват Путин, он является продуктом российской культуры. Результатом российской культуры является мнение, что жители Кавказа – тупые чурки, украинцы – хохлы, которые должны им прислуживать. Многих бесит то, что украинцы живут лучше, чем люди в «великой российской империи».

Война в Украине / AP nuotr.

- Как вы относитесь к заявлению В. Зеленского, что он будет вести переговоры только с новым президентом России?

- Он все сделал правильно. Диалог с Украиной сможет начаться только при условии, что все оккупированные территории будут освобождены, Украина получит репарацию, и все военные преступники будут выданы для международного трибунала.

- Как вам кажется, почему российская пропаганда начала обращать внимание на нарушения при мобилизации?

- Потому что мобилизация в России провалилась. Не удалось собрать заявленные 200 000 человек. Берут всех подряд, но с тотальными нарушениями, что вызывает недовольство в обществе, поэтому надо найти козла отпущения. Пропагандисты возвращаются к старому сценарию – царь хороший, бояре плохие. Когда война не касалась каждой русской семьи, то многие патриоты кричали: "за Россиюшку", сидя на тёплом диванчике, а когда понадобилось идти воевать, то сразу возникло много недовольных.

- Насколько успешно будет продолжать контрнаступление Украина, и как долго еще продлиться война?

- Война будет идти до той поры, пока мы полностью не деоккупируем все украинские территории, включая украинский город Севастополь и республику Крым. Все зависит от того, как союзники будут помогать Украине бороться с врагом, помогать оружием, боеприпасами.