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2022.10.10 17:27

Премия Вацлава Гавела присуждена Владимиру Кара-Мурзе

DW
Deutsche Welle 2022.10.10 17:27
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Премия Гавела присуждается за заслуги в деле борьбы за права человека. За премию боролись также коалиция "Украина. 5 утра" и венгерская "Радужная коалиция", отстаивающая права ЛГБТ-сообщества.

Лауреатом Премии имени Вацлава Гавела за права человека 2022 год стал российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза. Об этом было объявлено в понедельник, 10 октября, на заседании Парламентской ассамблеи Совет Европы, учредителя награды. Поскольку лауреат находится в заключении, премию за него получила в Страсбурге его жена Евгения Кара-Мурза.

Кара-Мурза - известный российский политик, тележурналист, режиссер, публицист. Ранее он занимал пост председателя совета "Фонда Бориса Немцова за свободу". В 2015 - 2016 годах Кара-Мурза был заместителем председателя Партии народной свободы, членом бюро демократического движения "Солидарность", координационного совета российской оппозиции.

Другими номинантами на премию была венгерская "Радужная коалиция", отстаивающая права лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, транс-людей и квиров, а также украинская коалиция "Украина. 5 утра", занимающаяся расследованием российских военных преступлений в ходе войны в Украине.

Премия, учрежденная Советом Европы в 2013 году, названа в честь экс-президента Чехии и бывшего диссидента Вацлава Гавела, умершего в 2011 году. Ее лауреатами, в числе прочих, становились руководитель правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев и российская правозащитница Людмила Алексеева. Сумма премии составляет 60 тысяч евро. Первый раз, десять лет назад, награда была присуждена белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, который в нынешнем 2022 году удостоен Нобелевской премии мира.

Deutsche Welle

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