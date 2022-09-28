Виктория Чмилите-Нильсен

Новости

54 мин. назад

Спикер Сейма: подрыв веток "Северного потока" можно оценивать как предупреждение

Гитанас Науседа

Новости

1 ч. назад

Президент Литвы: изменения в России могут быть настолько внезапными, что могут застать нас врасплох

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины

Новости

2 ч. назад

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины

Сергей Лозница

Новости

2 ч. назад

Постановка Сергея Лозницы на тему Холокоста в Вильнюсе вызывает споры из-за "антиукраинской" тематики

Nord Stream 2

Новости

3 ч. назад

Сейсмологи зафиксировали взрывы в день повреждения Nord Stream

Борис Моисеев

Новости

18 ч. назад

Умер певец Борис Моисеев

В. Томашевский

Новости

18 ч. назад

Скандал по поводу встречи Томашевского с соратником Дугина - политик отмахивается: "Я не знаю этого человека"

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот

Новости

19 ч. назад

"Это последние гвозди в гроб". Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот: обанкротится половина

Война в Украине

Новости

20 ч. назад

Литва передаст ВСУ зимнее обмундирование на 2 млн евро

Украинские беженцы

Новости

20 ч. назад

Литва намерена лишить вида на жительство украинца, обвиняемого в сотрудничестве с Россией

Сейм Литвы

Новости

21 ч. назад

Литва: бюджет следующего года планируется принять 22 ноября

Владимир Путин

Новости

22 ч. назад

Путин 30 сентября может объявить о новой аннексии в Украине

Премия "Оскар"

Новости

1 д. назад

Киноакадемия России не выдвинет фильм на "Оскар"

Россисйские призывники

Новости

1 д. назад

Российские пограничники получили списки с фамилиями подлежащих мобилизации

Уличное кафе (ассоциативное изображение)

Новости

1 д. назад

В Литве в этом году уже обанкротилось больше кафе и ресторанов, чем за 2020-2021 годы

Мобилизация в России

Новости

1 д. назад

Факты ЛРТ. Украина. От "мобилизации" до обмена "азовцев": как за один день Кремль сломал собственную пропаганду

Новости

2022.09.28 09:29

Президент Литвы: изменения в России могут быть настолько внезапными, что могут застать нас врасплох

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.28 09:29
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока Россия застряла в Украине, изменения в стране могут быть внезапными и неожиданными, а «срок годности» кремлевского режима не бесконечен.

«Просто срок годности того режима не бесконечен. Он не бесконечен, надо понимать, что многое зависит от того, что происходит в Украине, как российское общество или жители России оценивают смысл и успех этой войны», — сказал Науседа в интервью Телевидению ЛРТ во вторник.

По его словам, российская пропаганда достаточно эффективно туманит разум населения страны, но она может не суметь замаскировать провалы, когда «гробы массово начнут прибывать на территорию России и большая часть российского населения это заметит».

«Изменения могут быть настолько внезапными, что они просто могут застать нас врасплох», - сказал глава страны.

По словам президента, последние действия президента России Владимира Путина все больше отражают отчаяние, связанное с тем, что Москва теряет инициативу в Украине. Однако он отметил, что даже к самым отчаянным угрозам нужно относиться серьезно.

Однако Науседа заявил, что раздающиеся в последнее время угрозы российского режима касательно применения ядерного оружия «ни в коей мере не должны уменьшить нашу поддержку (Украине) или заставлять нас каким-либо образом изменить нашу позицию».

«Решения нужно принимать еще быстрее, потому что это становится решающим фактором успеха Украины», - сказал президент.

Навязанное Россией правительство на оккупированных территориях Украины в понедельник объявило о победе на псевдореферендуме по аннексии оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

# Литва# Война в Украине
Виктория Чмилите-Нильсен
55 мин. назад

Спикер Сейма: подрыв веток "Северного потока" можно оценивать как предупреждение

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины
2 ч. назад

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины

Сергей Лозница
5
2 ч. назад

Постановка Сергея Лозницы на тему Холокоста в Вильнюсе вызывает споры из-за "антиукраинской" тематики

5
Nord Stream 2
ВИДЕО
3 ч. назад
ВИДЕО

Сейсмологи зафиксировали взрывы в день повреждения Nord Stream

Борис Моисеев
18 ч. назад

Умер певец Борис Моисеев

В. Томашевский
18 ч. назад

Скандал по поводу встречи Томашевского с соратником Дугина - политик отмахивается: "Я не знаю этого человека"

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
7
19 ч. назад

"Это последние гвозди в гроб". Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот: обанкротится половина

7
Война в Украине
20 ч. назад

Литва передаст ВСУ зимнее обмундирование на 2 млн евро

Украинские беженцы
20 ч. назад

Литва намерена лишить вида на жительство украинца, обвиняемого в сотрудничестве с Россией

Сейм Литвы
21 ч. назад

Литва: бюджет следующего года планируется принять 22 ноября

Борис Моисеев
2022.09.27 16:57

Умер певец Борис Моисеев

Украинские беженцы
2022.09.27 14:31

Литва намерена лишить вида на жительство украинца, обвиняемого в сотрудничестве с Россией

Владимир Путин
2022.09.27 12:40

Путин 30 сентября может объявить о новой аннексии в Украине

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
7
2022.09.27 16:00

"Это последние гвозди в гроб". Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот: обанкротится половина

7
В. Томашевский
2022.09.27 16:46

Скандал по поводу встречи Томашевского с соратником Дугина - политик отмахивается: "Я не знаю этого человека"

Сергей Лозница
5
2022.09.28 08:24

Постановка Сергея Лозницы на тему Холокоста в Вильнюсе вызывает споры из-за "антиукраинской" тематики

5
Война в Украине
2022.09.27 15:00

Литва передаст ВСУ зимнее обмундирование на 2 млн евро

Nord Stream 2
ВИДЕО
2022.09.28 07:53
ВИДЕО

Сейсмологи зафиксировали взрывы в день повреждения Nord Stream

Сейм Литвы
2022.09.27 13:37

Литва: бюджет следующего года планируется принять 22 ноября

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины
2022.09.28 08:56

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины