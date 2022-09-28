Президент Литвы: изменения в России могут быть настолько внезапными, что могут застать нас врасплох

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока Россия застряла в Украине, изменения в стране могут быть внезапными и неожиданными, а «срок годности» кремлевского режима не бесконечен.

«Просто срок годности того режима не бесконечен. Он не бесконечен, надо понимать, что многое зависит от того, что происходит в Украине, как российское общество или жители России оценивают смысл и успех этой войны», — сказал Науседа в интервью Телевидению ЛРТ во вторник.

По его словам, российская пропаганда достаточно эффективно туманит разум населения страны, но она может не суметь замаскировать провалы, когда «гробы массово начнут прибывать на территорию России и большая часть российского населения это заметит».

«Изменения могут быть настолько внезапными, что они просто могут застать нас врасплох», - сказал глава страны.

По словам президента, последние действия президента России Владимира Путина все больше отражают отчаяние, связанное с тем, что Москва теряет инициативу в Украине. Однако он отметил, что даже к самым отчаянным угрозам нужно относиться серьезно.

Однако Науседа заявил, что раздающиеся в последнее время угрозы российского режима касательно применения ядерного оружия «ни в коей мере не должны уменьшить нашу поддержку (Украине) или заставлять нас каким-либо образом изменить нашу позицию».

«Решения нужно принимать еще быстрее, потому что это становится решающим фактором успеха Украины», - сказал президент.

Навязанное Россией правительство на оккупированных территориях Украины в понедельник объявило о победе на псевдореферендуме по аннексии оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.