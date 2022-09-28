Постановка Сергея Лозницы на тему Холокоста в Вильнюсе вызывает споры из-за "антиукраинской" тематики

Украинский режиссер Сергей Лозница ставит спектакль в Государственном молодежном театре Литвы по роману Джонатана Литтелла "Благоволительницы". Данное произведение стало бестселлером во Франции и получило широкую огласку. Однако несколько литовских актеров отказались участвовать в спектакле, заявив, что пьеса изображает украинцев как народ-убийцу евреев, чего в настоящее время следует избегать.

В историко-фантастическом романе Литтелла (в оригинале на французском языке - Les Bienveillantes) главным героем и рассказчиком является офицер СС, который следует за немецкими войсками в Советский Союз и наблюдает некоторые ключевые моменты Второй мировой войны и Холокоста. Опубликованная в 2006 году, книга получила множество наград, включая Гонкуровскую премию, и была переведена на множество языков.

Лозница, известный своими документальными и художественными фильмами, сам пишет пьесу по роману Литтелла. Премьера постановки под рабочим названием "Триумф смерти" запланирована на декабрь в Вильнюсе.

Однако несколько актеров, занятых в постановке, публично раскритиковали пьесу Лозницы, заявив, что для нее не время - ведь Украина в данный момент защищается от вторжения России.

"Это абсолютно антиукраинский материал. [...] Я не понимаю, как в государственном театре, в стране, которая так поддерживает Украину, можно нести такие бредовые вещи со сцены?", - говорит Андрюс Белобжескис, один из актеров в интервью Радио ЛРТ. - Если Лозница такой смелый, пусть ставит это во Львове. По моему личному мнению, это большая провокация".

Андрюс Белобжескис / Asmeninio archyvo nuotr.

Хотя пьесу Лозницы не видел никто за пределами постановки, актеры говорят, что она создает неправильное впечатление о соучастии Украины в Холокосте.

"Это пьеса об оккупированной нацистами Украине, где украинцы сотрудничают с нацистами. Они представлены одномерно: выходит приказ убивать женщин и детей, нацисты еще думают, как к этому отнесутся солдаты с семьями, а украинцы говорят: "Это не люди, это евреи", - резюмировал свои возражения другой актер Государственного молодежного театра Алексас Казанавичюс.

По его словам "в спектакле нет другого представления об Украине".

Тем временем директор Государственного молодежного театра Аудронис Люга утверждает, что пьеса вовсе не об Украине и не о сотрудничестве украинцев с нацистами.

"Пьеса еще пишется, это лишь один маленький эпизод из многих, - сказал он в интервью ЛРТ. - Действие пьесы происходит на Кавказе, в Сталинграде и других местах. Основная концепция пьесы не имеет прямого отношения к Украине".

Лозница также настаивает на том, что его пьеса не об Украине или украинцах. "В пьесе, которую я пишу, нет такого персонажа, как украинец. Она о немцах, о нацистской Германии, об идеях национал-социализма и Холокосте - о причинах, по которым это стало возможным", - сказал режиссер в интервью Радио ЛРТ.

Сергей Лозница / E. Blaževič/LRT

По словам Лозницы, главные герои и романа Литтелла, и его пьесы - высшие нацистские офицеры, хотя история рассматривает более широкий вопрос о том, какие обстоятельства позволяют совершать такие зверства, как Холокост.

"Главную идею можно свести к одному вопросу: как бюрократическая система могла создать машину массовых убийств? - говорит Люга. - Машину, которую мы сейчас наблюдаем в других странах и на других территориях. В этом суть пьесы. Я хочу, чтобы люди пришли посмотреть ее без предубеждений".

Audronis Liuga / G. Liugos nuotr.

Лозница говорит, что споры и нынешние дебаты по поводу его постановки скорее связаны с романом Литтелла, чем с его пьесой, поскольку она все еще находится в процессе создания.

"Мы не можем обсуждать то, чего еще не существует. В этом разговоре мы впадаем в какой-то маразм", - говорит он, добавляя, что люди, участвующие в постановке, ведут себя неэтично, если разглашают или раскрывают подробности о его незаконченной пьесе.

"Либо дождаться премьеры, либо поверить в театр и режиссера и дать им спокойно работать", - настаивает Лозница, подчеркивая, что во всех своих публичных заявлениях он всегда решительно поддерживал Украину в ее нынешней войне с Россией.

Люга, директор театра, говорит, что постановка пьесы состоится, и он не будет препятствовать работе Лозницы, если она не нарушает этику и не распространяет язык вражды. По его словам, до сих пор у него не было причин вмешиваться.



Тем не менее, обсуждение пьесы Лозницы вышло за пределы театра. Национальный музей Голодомора-геноцида Украины призвал Литву отказаться от постановки.

Молодежный театр Литвы / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Такая пьеса, поставленная в дружественной Украине Литве, может создать негативный образ украинцев и поляризовать литовское общество, - сказала Радио ЛРТ Олеся Стасюк, историк и директор Музея Голодомора. - С другой стороны, украинцы могут воспринять это как недружественный шаг со стороны литовцев".

Она утверждает, что роман Литтелла содержит исторические неточности и национальные стереотипы.