В Литве под нужды беженцев могут передать закрытые больницы и школы

В августе представители министерства труда и социальной защиты Литвы заявили, что опасаются нехватки ресурсов для приема новой волны беженцев в страну. Разбираемся, что изменилось за это время.

На данный момент в Литве находится более 64 тысяч украинских беженцев. По данным министерства социальной защиты, Литва находится на четвертом месте среди государств Европы по количеству принятых беженцев в соотношении с числом жителей страны.

В середине августа представитель литовского подразделения Красного креста Лука Лесаускайте заявила, что с начала осени в стране ожидается рост числа беженцев. По оценкам министерства соцзащиты, в Литву могут прибыть еще 60-100 тысяч украинцев.

Увеличение числа беженцев объясняется разрушенной инфраструктурой в украинских городах: люди не могут оставаться в местах с уничтоженными коммуникациями, системой отопления и водопроводом в холодное время года.

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене отметила, что условия размещения беженцев изменились. Если раньше можно было поселить людей ближе к месту работы или к детским садам и школам, то сейчас такие возможности уже исчерпаны.

До сих пор действует финансовая поддержка от государства

С начала войны более 64 тысяч украинцев были размещены во временном жилье, предоставленном литовским народом и государством. Служба занятости на данный момент имеет более 4000 вакансий для украинцев.

Только в рамках частной инициативы «Сильны вместе» размещено более 33 тысяч украинских военных беженцев. 4000-4500 живут в государственном или муниципальном жилье и в общежитиях полностью автономных вузов. 24 500 украинцев нашли жилье самостоятельно.

Украинцы имеют право на компенсацию платы за жилье. Для получения компенсации нужно обратиться в муниципалитет по заявленному месту жительства. Размер компенсации зависит от муниципалитета, на территории которого арендуют жилье, от площади арендуемого жилья и от количества совместно проживающих лиц.

Вместо отдельного жилья — школы и закрытые больницы

Моника Навицкене рассказывает, что сейчас в Литве активно идет инвентаризация. Власти подсчитывают, сколько дополнительных кроватей и других необходимых вещей они смогут предоставить, если потребуется.

«Но это уже не будет такое удобное жилье, это будет теплый кров, теплая кровать, горячая еда, это мы сможем предоставить, если на зиму в Литву прибудет много беженцев», — подчеркнула министр.

Центр социальной защиты и труда Литвы утверждает, что до сегодняшнего дня некоторые муниципалитеты все еще предлагают комфортное жилье украинским беженцам.

Моника Навицкене / E.Blaževič/LRT nuotr.

По данным Центра, на данный момент около 1500 объектов государственной недвижимости (общежития, школы и другие здания) сдаются. И государство продолжает искать альтернативные варианты размещения. Закрытые сейчас школы и больницы рассматривают в качестве мест, где могли бы остановится украинские беженцы и их семьи.

Также обсуждается вариант предоставления мест в отдельных центрах, которые переоборудуют под нужды беженцев. В подобных учреждениях смогут поселить около 25 000 человек.

«Мне не отказали в выплатах, хотя я приехал с оккупированной территории»

Артем, украинский беженец из Донецка, рассказывает, что скидка с компенсацией арендной платы в Вильнюсе сейчас находится в районе 200 евро. Кроме того, парень подчеркивает, что есть вариант остаться в лагере для беженцев. Однако его семья подобное решение не рассматривала.

По словам Артема, поддержка со стороны литовцев чувствуется очень сильно.

«Мне не отказали в выплатах даже несмотря на то, что я приехал из оккупированной Донецкой области. После того, как какое-то время вынужденно провел в России. Сотрудники литовской миграционной службы пугали тем, что мне могут отказать в помощи, но этого не произошло», — делится парень.

Денис, беженец из Харькова, тоже рассказывает, что до сих пор получает выплаты от государства. «Была единоразовая выплата от мэрии в районе 250 евро. От Красного креста тоже недавно пришли деньги». Точную сумму Денис не уточняет.

Денис / фото из личного архива

С проблемами Денис столкнулся только в медицине: он инвалид, поэтому ему необходимо постоянное наблюдение за состоянием здоровья. Рассказывает, что не мог записаться к врачу, а чиновники только разводили руками, мол и литовцам нужно ждать по несколько месяцев нужной помощи.

Трудности возникли из-за необходимости оформления определенных документов. Сейчас мужчина живет в специальном пансионе для пожилых людей, куда его переселили. Говорит, что в условиях проживания его все устраивает.

Новая газета - Балтия