На ретроспективной выставке Йоко Оно – посвящение Мачюнасу

В Каунасе открывается выставка знаменитой американской художницы Йоко Оно, на которой с экспонатами ознакомиться можно будет по инструкциям.

В экспозицию «Сад познания свободы» вошли также работы, посвященные известному литовскому художнику движения Fluxus Юргису Мачюнасу и покойному мужу художницы Джону Леннону.

«Она очень счастлива, что выставка будет в Каунасе. (...) Особенно в этом музее, потому что он находится недалеко от места, где родился Юргис Мачюнас. Она знала, что он из Каунаса, и сразу же согласилась», — сказал куратор выставки Джон Хендрикс на пресс-конференции в пятницу в Каунасе.

Выставка проходит в Каунасской картинной галерее.

Организаторы утверждают, что выставка особенно актуальна в то время, когда рядом, в Украине, идет война.

Йоко Оно / AP nuotr.

«Эта выставка действительно оказалась очень актуальной в контексте войны. Мы знали о пацифистском мировоззрении Оно, оно сопровождает ее на протяжении всей творческой жизни. Некоторые работы представляют собой высказывания, адресованные непосредственно к совести человека», — сказала руководитель проекта «Каунас-2022» Вирджиния Виткене.

На выставке много работ художницы, относящихся к разным творческим периодам и практикам: от концептуального искусства, экспериментального кино до пространственных инсталляций, объектов и перформанса.

Это одно из главных событий программы «Каунас – культурная столица Европы».