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2022.07.24 12:40

В Литве уменьшилось количество случаев предоставления и восстановления гражданства

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BNS 2022.07.24 12:40
Литовский паспорт
Литовский паспорт / E. Blaževič/LRT nuotr.

По данным департамента миграции, в Литве уменьшилось количество случаев предоставления или восстановления гражданства.

Количество лиц, получивших литовское гражданство в упрощенном порядке, сократилось на 60,2 процента: с 93 случаев в первом полугодии 2021 года до 37 случаев за тот же период прошлого года.

Людей, получивших гражданство в порядке исключения, в этом году не было.

На 62,6 процента сократилось и количество лиц, получивших гражданство в порядке натурализации: в первом полугодии 2022 года их было 58, тогда как годом ранее – 155.

Это изменение в ведомстве объясняют тем, что его ресурсы были сосредоточены на незавершенных делах и помощи украинцам.

«У департамента миграции оставались незавершенные дела, и рассмотрение этих дел было нашим приоритетом. Сейчас оставшихся дел нет, мы вернулись к обычной рутине рассмотрения заявлений, а кроме того, ресурсы департамента были направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны и приехавшим в Литву», - сообщили агентству BNS в ведомстве.

При сравнении первого полугодия 2021 года с первым полугодием 2022 года, на 48 процентов уменьшилось число лиц, которым было восстановлено литовское гражданство. В первом полугодии 2021 года таких было 1522, тогда как в первом полугодии 2022 года – 792.

Уменьшилось и число лиц, которым было принято решение не восстанавливать литовское гражданство: этот показатель за тот же период снизился на 87,4 процента: с 302 до 38 человек.

По утверждению департамента миграции, для снижения этих показателей «не было никаких сторонних или дополнительных факторов».

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