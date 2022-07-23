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2022.07.23 08:42

Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

ТL РC
Телевидение LRT, Радио «Cвобода» 2022.07.23 08:42
Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву
Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву / AP

Литва сняла запрет на железнодорожные перевозки санкционных товаров между Калининградской областью и остальной территорией России. Об этом сообщается со ссылкой на представителя "Литовских железных дорог" Мантаса Дубаускаса.

"Клиенты проинформированы, что уже можно везти [...] Если клиенты успеют провезти сегодня, то, возможно, некоторые продукты будут перевезены уже сегодня", – сказал Дубаускас в эфире литовского телеканала LRT в пятницу, 22 июля.

На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область касается только автомобильного транспорта. По железной дороге перевозить санкционные материалы – бетон, древесину и спирт – можно "при осуществлении необходимого контроля". Перевозка военных грузов и продукции двойного назначения запрещена всеми видами транспорта.

Калининградская область – российский эксклав, граничащий с Литвой и Польшей. Литва запретила транзит российских строительных материалов и металла после вступления 17 июня санкций Евросоюза, предусматривающих запрет на их сухопутные поставки. Россия пригрозила Литве "жёсткими ответными мерами", если та не снимет ограничения. По разным данным, запрет затронул от 15% до половины транзитных грузов.

Согласно четвёртому пакету санкций Евросоюза, с 17 июня на его территорию запрещено ввозить российские чёрные металлы и сталь, с 10 июля под запрет попали древесина, цемент и спирт, с 10 августа к ввозу запрещаются уголь и другие виды твёрдого ископаемого топлива, с 5 декабря – нефть.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России.

# Литва# Калининградский транзит
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