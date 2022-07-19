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2022.07.19 15:19

Свежие продукты круглый год - литовцы создают крупнейшую в Европе вертикальную ферму

РК
Рута Каткевичене, Радио ЛРТ, LRT.lt 2022.07.19 15:19
Вертикальная ферма
Вертикальная ферма / фото предоставлено Валентинасом Цивинскасом

В Литве в настоящее время создается крупнейшая в Европе вертикальная ферма. Предприятие уже привлекло 6 миллионов евро инвестиций и это еще не предел.

По словам Валентинаса Цивинскаса, генерального директора компании Leafood, разработчика вертикальной фермы, эта технология позволит литовцам наслаждаться свежими качественными продуктами круглый год. Сначала на ферме будут выращивать различные виды салата и зелени, но в будущем планируется также включить ягоды и овощи.

Условия как на открытом воздухе

Цивинскас рассказал, что, живя в Дании, он заметил, что в супермаркетах не хватает местных продуктов. То же самое происходит и в Литве. Именно это и побудило его создать вертикальную ферму в Вильнюсе. Такая ферма уникальна тем, что позволяет воссоздать условия на открытом воздухе в помещении.

"Поскольку все выращивается в помещении, мы можем контролировать окружающую среду. Наше солнце - это флуоресцентные лампы", - рассказал предприниматель в интервью Радио ЛРТ.

Специальная технология также позволит создать для растений условия дня и ночи.

Валентинас Цивинскас
Валентинас Цивинскас / R. Katkevičienės nuotr.

"Есть такая запатентованная технология. Представьте себе стеллаж - часть его будет находиться при дневном свете (его создают люминесцентные лампы) в течение двенадцати часов, а затем стеллаж переместится на другую сторону, и наступит ночь", - объяснил Цивинскас.

"Различные вентиляторы будут имитировать ветер, внешнюю среду. Таким образом, не будет никакой сезонности. Если посмотреть на то, что происходит сейчас в связи с изменением климата, это побуждает нас искать новые, устойчивые решения, и мы надеемся, что благодаря этому проекту мы сможем обеспечивать жителей Литвы продукцией каждый день, круглый год", - добавил он.

На традиционных фермах количество обрабатываемой земли измеряется в гектарах, в то время как на вертикальной ферме масштаб оценивается в высоте.

"Мы будем расти в высоту. Там будет четырнадцать этажей, 4 000 квадратных метров, и мы будем использовать эту площадь очень эффективно", - сказал Цивинскас.

Больше автоматики, меньше удобрений

Вертикальная ферма (ассоциативное изображение)
Вертикальная ферма (ассоциативное изображение) / Shutterstock

Вертикальная ферма также будет направлена на устойчивое развитие и сокращение использования удобрений.

"Будут использоваться макроудобрения, такие как кальций и магний, которые просто необходимы. Мы также будем использовать биоудобрения из органических продуктов, таких как соевые бобы и устричные раковины", - сказал Цивинскас.

"Поскольку мы выращиваем продукцию в воде, это будет похоже на нанотехнологии. Вода будет насыщена пузырьками, чтобы корни лучше впитывали минералы. Поскольку вода постоянно циркулирует, корни поглощают только то, что им необходимо", - добавил он.

В вертикальной ферме большинство процессов будет автоматизировано, поэтому потребитель будет первым, кто прикоснется к салату.

"На нашей ферме к салату не будут прикасаться руками. Процесс от посадки до сбора урожая будет автоматизирован. Кроме того, салат-латук не нужно будет мыть, поэтому он будет дольше оставаться свежим", - сказал генеральный директор Leafood.

Многие люди могут предположить, что продукты, выращенные на вертикальных фермах, будут очень дорогими. Но разработчик такой фермы утверждает, что это совсем не так.

"Наш продукт не будет нишевым - он будет доступен всем. Наш латук может быть на 20 процентов дороже, но дешевле органического салата", - сказал Цивинскас.

По его словам, маловероятно, что вертикальные фермы заменят обычные, но пространство для роста есть: "Через пять-десять лет мы точно будем выращивать ягоды и все остальные овощи".

Оборудование окупится через 10 лет

Вертикальная ферма (ассоциативное изображение)
Вертикальная ферма (ассоциативное изображение) / Shutterstock

По словам Цивинскаса, в разработке уникальной технологии фермерства в Литве ему помогли встречи с единомышленниками.

"Живя в Дании, я познакомился с тайваньцами, которые являются одними из первых разработчиков вертикального земледелия и занимаются этим уже более десяти лет. [...] Они все делают по запатентованной технологии, и с каждым годом технология совершенствуется", - сказал Цивинскас.

Оборудование для вертикального фермерства, закупленное на Тайване, очень дорогое, признает он. Но предприниматель ожидает, что оно окупится примерно через 10 лет.

"Окупаемость бизнеса может занять до десяти лет. Конечно, это очень зависит от цен на энергию. В настоящее время они очень высокие. Мы надеемся, что ситуация стабилизируется, и мы вернемся в нормальное русло", - сказал он.

Вертикальная ферма в Литве была создана во время пандемии, что, по словам Цивинскаса, является "наихудшим сценарием". Однако предприятие ищет устойчивые и более дешевые энергетические решения, такие как выработка электроэнергии с помощью солнечных батарей.

Вертикальная ферма
Вертикальная ферма (ассоциативное изображение)
Вертикальная ферма (ассоциативное изображение)
Валентинас Цивинскас
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