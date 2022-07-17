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2022.07.17 12:12

В Греции разбился самолет украинской компании

D
DW 2022.07.17 12:12
В Греции разбился самолет украинской компании
В Греции разбился самолет украинской компании / AP nuotr.

Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение к западу от аэропорта Кавалы в Греции. Машина могла перевозить опасный груз.

Военно-транспортный самолет Ан-12 (An-12TBK), принадлежавший украинской компании Meridian, потерпел крушение к западу от аэропорта Кавалы в общине Пангеон на северо-востоке Греции. Как следует из данных сервиса по отслеживанию перемещений самолетов Flightradar24 от субботы, 16 июля, машина выполняла рейс MEM3032 из аэропорта Константин Великий близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амман.

По предварительным данным, на борту находились восемь человек

На видеозаписи на греческом сайте ertnews.gr видно, как самолет, объятый пламенем, быстро снижается, а затем падает на землю, после чего происходит взрыв. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, передало агентство Reuters.

Для тушения изначально были направлены 15 пожарных и семь расчетов. Дополнительные силы также должны были прибыть на место ЧП. Проводится поисково-спасательная операция.

В Греции разбился самолет украинской компании
В Греции разбился самолет украинской компании / AP nuotr.

Самолет мог перевозить опасный груз

Представитель Службы гражданской защиты Греции в эфире греческой корпорации телерадиовещания ERT предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичного материала. "Мы рассматриваем груз как опасный", - в свою очередь отметил один из членов пожарной бригады. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах на месте падения самолета. Агентства не исключают, что самолет перевозил боеприпасы. Вещатель ERT сообщил, что армейские эксперты по взрывоопасным веществам выехали на место происшествия. Территория ЧП оцеплена. По словам начальника гражданской защиты округа Кавала Ставроса Кивракиса, был отдан приказ об отводе пожарных и журналистов минимум на 1 км от машины из-за возможной токсичности груза.

Экипаж до крушения успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, после чего диспетчеры в Греции разрешили самолету приземлиться в аэропорту города Салоники или в воздушной гавани Кавалы. Пилот выбрал последнюю, однако совершить посадку не смог.

DW

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