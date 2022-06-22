Еврокомиссар Синкявичюс: Литва не готова реагировать на угрозы РФ

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс во вторник раскритиковал Литву за неспособность подготовить стратегический коммуникационный ответ на угрозы России, связанные с ограничениями на транзит некоторых товаров в Калининградскую область.

По его словам, риторику России можно было предвидеть, потому что транзит в Калининградскую область — больной вопрос для Москвы, и Литва это понимает.

«Я даже не сомневаюсь, что они (Россия — BNS) уже заранее составили нарратив, который они будут распространять, чтобы распространять тут панику. (...) То, что, пожалуй, мне больше всего не нравится в том факте, это что у нас не было заранее созданной коммуникационной линии, возможно, совместно с Комиссией. Литва знает о деликатности вопроса по Калининградскому транзиту, знает, насколько важен здесь этот вопрос. Возможно, здесь можно было бы проделать большую работу», - заявил журналистам в Брюсселе делегированный Литвой еврокомиссар.

«Я думаю, что мы должны были быть готовы к такому нападению России и распространению дезинформации и лжи», — добавил он.

Еврокомиссар заявил, что Комиссия готова полностью поддержать Литву и других членов Европейского союза (ЕС) в вопросе реализации санкций.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник предупредил Литву о «серьезных последствиях» запрета транзита некоторых товаров в Калининградскую область.

Он добавил, что «соответствующие меры» разрабатываются и «к ним прибегнут в ближайшее время».

Со своей стороны Вильнюс отвечает, что не вводил односторонние санкции и подчеркивает, что это предусмотрено санкциями ЕС, введенными в связи с вторжением Кремля в Украину.

Синкявичюс еще раз отметил, что Литва реализует четвертый пакет санкций ЕС против России.

«То, что происходит с Калининградским транзитом, связано с вторжением России в Украину — другой причины для этого не было», — сказал он.