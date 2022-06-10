Война России против Украины. Харьков

Новости

40 мин. назад

Хроника путинской войны. Финляндия увеличит поставки оборонной техники Украине

Самолет (ассоциативное фото)

Новости

49 мин. назад

Полиция выясняет обстоятельства таинственного международного полета из Литвы

"Яндекс"

Новости

4 ч. назад

В «Яндекс.Картах» исчезли границы государств

На учениях Ramstein Legacy 2022

Новости

5 ч. назад

Завершились учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Legacy 2022

Борис Гребенщиков

Новости

5 ч. назад

Две российские радиостанции отменили программу Бориса Гребенщикова после сообщений о его пожертвовании Украине

Дануте Йочене

Новости

6 ч. назад

Главы КС стран Балтии обсуждают в Вильнюсе вызовы демократии и независимости

Г. Науседа

Новости

7 ч. назад

На саммите Бухарестской девятки Г. Науседа обсудит вопросы усиления восточного фланга НАТО

Владимир Путин

Новости

7 ч. назад

Paris Match: сопровождение Путина собирает его экскременты и мочу

Витаутас Ландсбергис

Новости

7 ч. назад

Витаутас Ландсбергис. Путинизации похищенных детей - стоп!

Гинтаре Скайсте

Новости

7 ч. назад

Глава Минфина Литвы предложила остановить членство РФ в деятельности Всемирного банка

«Беларуськалий»

Новости

7 ч. назад

Суд: Договор железных дорог с "Беларуськалием" создавал угрозу национальной безопасности

Кястутис Навицкас

Новости

7 ч. назад

Оппозиция просит президента высказаться о доверии К. Навицкасу

Вильнюс

Новости

8 ч. назад

Литва об "отмене" ее независимости в России: Пусть на Луну права заявят!

Владимир Путин

Новости

11 ч. назад

Путин: "На нашу долю выпало возвращать и укреплять территории"

Война России против Украины

Новости

17 ч. назад

Хроника путинской войны. Суд в "ДНР" приговорил трех иностранцев к смертной казни

Заседание Сейма

Новости

1 д. назад

Сейм Литвы обязался поддерживать Украину до победы

Новости

2022.06.10 15:27

Полиция выясняет обстоятельства таинственного международного полета из Литвы

BNS, LRT.lt2022.06.10 15:27
Самолет (ассоциативное фото)
Самолет (ассоциативное фото) / Carl Nenzen Loven/Unsplash nuotr.

Полиция выясняет обстоятельства неразрешенного рейса из Литвы. Самолет пролетел над несколькими странами Восточной Европы.

Как информировал BNS представитель департамента полиции Рамунас Матонис, досудебное расследование пока не началось, в настоящее время "выясняются обстоятельства".

Болгария в четверг вечером сообщила, что из Литвы вылетел двухместный самолет и без разрешения пролетел над несколькими странами Восточной Европы, привлекая к себе внимание военно-воздушных сил. А затем этот самолет оставила в Болгарии неизвестная команда.

Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков заявил журналистам, что самолет без разрешения пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией и, наконец, достиг воздушного пространства Болгарии.

В самолете было два человека. У них не было утвержденного плана полета, транспондеры самолета были отключены. Пилот не реагировал на радиозапросы и визуальные сигналы.

В Венгрии и Румынии самолет до Болгарии сопровождали истребители.

Воздушная навигация сообщила BNS, что за последние 90 дней не получала планов полета, команда самолета не вступала в контакт с операторами.

Директор Агентства транспортных компетенций департамента гражданской авиации Альвидас Шумскас заявил BNS, что не может подробно прокомментировать ситуацию, так как информации немного.

"На вопросы, кто летел, как летел, я не могу сегодня ответить“, – добавил он.

По данным портала LRT.lt, этот самолет на прошлой неделе продал директор аэропарка Ниды, пилот Бронюс Заронскис. Однако он утверждает, что не знает, кто были покупатели.

Бронюс Заронскис
Бронюс Заронскис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Это не были литовцы. Я не могу сказать, из какой они страны, – может, украинцы, может, румыны или болгары. Мы общались с одним человеком на русском языке. (...) Я не знаю имен мужчин, меня это не интересовало", - сказал он порталу LRT.lt.

По словам Заронскиса, самолет приобрела некая организация.

"Я продал и попрощался с этим самолетом. Я продаю его уже много лет, мне некуда было его деть, поэтому я рад, что его купили. (...) Я не помню, какая организация купила. На иностранном языке написали какие-то иероглифы, трудно даже прочитать", - сказал Б. Заронскис.

Он добавил, что самолет был шестиместным и что люди, его купившие, были настроены дружелюбно.

Самолет (ассоциативное фото)
Бронюс Заронскис
# Литва
Война России против Украины. Харьков
42 мин. назад

Хроника путинской войны. Финляндия увеличит поставки оборонной техники Украине

постоянно дополняется
"Яндекс"
4 ч. назад

В «Яндекс.Картах» исчезли границы государств

На учениях Ramstein Legacy 2022
5 ч. назад

Завершились учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Legacy 2022

Борис Гребенщиков
5 ч. назад

Две российские радиостанции отменили программу Бориса Гребенщикова после сообщений о его пожертвовании Украине

Дануте Йочене
6 ч. назад

Главы КС стран Балтии обсуждают в Вильнюсе вызовы демократии и независимости

Г. Науседа
7 ч. назад

На саммите Бухарестской девятки Г. Науседа обсудит вопросы усиления восточного фланга НАТО

Владимир Путин
7 ч. назад

Paris Match: сопровождение Путина собирает его экскременты и мочу

Витаутас Ландсбергис
7 ч. назад

Витаутас Ландсбергис. Путинизации похищенных детей - стоп!

Гинтаре Скайсте
7 ч. назад

Глава Минфина Литвы предложила остановить членство РФ в деятельности Всемирного банка

«Беларуськалий»
7 ч. назад

Суд: Договор железных дорог с "Беларуськалием" создавал угрозу национальной безопасности

Вильнюс
2022.06.10 08:00

Литва об "отмене" ее независимости в России: Пусть на Луну права заявят!

Война России против Украины
5
2022.06.09 22:58

Хроника путинской войны. Суд в "ДНР" приговорил трех иностранцев к смертной казни

постоянно дополняется
5
Владимир Путин
2022.06.10 08:45

Paris Match: сопровождение Путина собирает его экскременты и мочу

Война России против Украины. Харьков
2022.06.10 15:36

Хроника путинской войны. Финляндия увеличит поставки оборонной техники Украине

постоянно дополняется
Дануте Йочене
2022.06.10 10:10

Главы КС стран Балтии обсуждают в Вильнюсе вызовы демократии и независимости

Владимир Путин
2022.06.10 04:50

Путин: "На нашу долю выпало возвращать и укреплять территории"

На учениях Ramstein Legacy 2022
2022.06.10 11:05

Завершились учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Legacy 2022

Витаутас Ландсбергис
2022.06.10 08:44

Витаутас Ландсбергис. Путинизации похищенных детей - стоп!

"Яндекс"
2022.06.10 12:00

В «Яндекс.Картах» исчезли границы государств

Г. Науседа
2022.06.10 09:06

На саммите Бухарестской девятки Г. Науседа обсудит вопросы усиления восточного фланга НАТО