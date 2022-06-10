Полиция выясняет обстоятельства таинственного международного полета из Литвы

Полиция выясняет обстоятельства неразрешенного рейса из Литвы. Самолет пролетел над несколькими странами Восточной Европы.

Как информировал BNS представитель департамента полиции Рамунас Матонис, досудебное расследование пока не началось, в настоящее время "выясняются обстоятельства".

Болгария в четверг вечером сообщила, что из Литвы вылетел двухместный самолет и без разрешения пролетел над несколькими странами Восточной Европы, привлекая к себе внимание военно-воздушных сил. А затем этот самолет оставила в Болгарии неизвестная команда.

Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков заявил журналистам, что самолет без разрешения пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией и, наконец, достиг воздушного пространства Болгарии.

В самолете было два человека. У них не было утвержденного плана полета, транспондеры самолета были отключены. Пилот не реагировал на радиозапросы и визуальные сигналы.

В Венгрии и Румынии самолет до Болгарии сопровождали истребители.

Воздушная навигация сообщила BNS, что за последние 90 дней не получала планов полета, команда самолета не вступала в контакт с операторами.

Директор Агентства транспортных компетенций департамента гражданской авиации Альвидас Шумскас заявил BNS, что не может подробно прокомментировать ситуацию, так как информации немного.

"На вопросы, кто летел, как летел, я не могу сегодня ответить“, – добавил он.

По данным портала LRT.lt, этот самолет на прошлой неделе продал директор аэропарка Ниды, пилот Бронюс Заронскис. Однако он утверждает, что не знает, кто были покупатели.

Бронюс Заронскис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Это не были литовцы. Я не могу сказать, из какой они страны, – может, украинцы, может, румыны или болгары. Мы общались с одним человеком на русском языке. (...) Я не знаю имен мужчин, меня это не интересовало", - сказал он порталу LRT.lt.

По словам Заронскиса, самолет приобрела некая организация.

"Я продал и попрощался с этим самолетом. Я продаю его уже много лет, мне некуда было его деть, поэтому я рад, что его купили. (...) Я не помню, какая организация купила. На иностранном языке написали какие-то иероглифы, трудно даже прочитать", - сказал Б. Заронскис.

Он добавил, что самолет был шестиместным и что люди, его купившие, были настроены дружелюбно.