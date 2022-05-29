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2022.05.29 11:25

Сергей Пархоменко. Невероятное единение в Вильнюсе

LRT.lt2022.05.29 11:25
Одна из вильнюсских акций в поддержку Украины
Одна из вильнюсских акций в поддержку Украины / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Просто перехватывает дыхание, когда видишь такое единение людей», – такими словами описал свои вильнюсские впечатления известный российский общественный деятель, публицист и блогер Сергей Пархоменко.

«Приехал по делу на день в Вильнюс.

Реально, без преувеличения, весь город заполнен украинской символикой и знаками поддержки Украины, сочувствия и любви.

Украинские флаги на балконах, в окнах. Ленточки и флажки на машинах. Фотографии и плакаты в витринах. Слова солидарности с Украиной на электронных табло под ветровыми стёклами автобусов и троллейбусов. И очень много людей со значками, лентами, эмблемами в волосах, на рюкзаках, на одежде, на ремнях сумок, на детских колясках, на рулях велосипедов и самокатов.

Невероятное единение.

В последний раз я видел что-то подобное во времена Саюдиса и «Балтийского пути» в конце 1980-х.

Только то была символика литовская. А теперь украинская.

Просто перехватывает дыхание, когда видишь такое единение людей.

И горько, страшно за Россию. Всё же Родина. А какого ужаса натворила, до какой гадости опустилась.

Мне не стыдно за Россию. Я испытываю совсем другое чувство, не похожее на стыд. Мне отвратительно то, что она представляет собой сейчас. И я вижу, что люди вокруг это понимают и чувствуют так же, как я», – написал Сергей Пархоменко в своём аккаунте в Фейсбуке.

# Мнения# Война в Украине
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