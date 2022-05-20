Хроника путинской войны. Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над "Азовсталью"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 20 мая.

На 85-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий пятницы, 20 мая (время вильнюсское).

22:00

Минобороны РФ заявило об установлении полного контроля над территорией "Азовстали". По данным ведомства, 20 мая сдалась последняя группа бойцов батальона "Азов" - 531 человек. Всего с 16 мая в плен попали 2439 украинских военных, державших оборону "Азовстали". Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских ВС. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил об этом президенту Путину.

21:40

Спортсменам и официальным лицам, поддерживающим вторжение России в Украину, грозит наказание от Международного олимпийского комитета (МОК). "Мы внимательно следим за тем, кто своими заявлениями или поступками поддерживает войну, и принимаем необходимые меры", - заявил президент МОК Томас Бах (Thomas Bach). Глава МОК назвал "защитной мерой" запрет на проведение международных состязаний в России и Беларуси и отстранение спортсменов из обеих этих стран от участия в соревнованиях.

21:15

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по дворцу культуры в Лозовой. "Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - написал глава украинского государства в своем Telegram-канале.

20:45

По данным Пентагона, в рамках нового пакета военной помощи на сумму 100 млн долларов США отправили Украине 18 155-миллиметровых гаубиц М777, тягачи к ним и 3 радара контрбатарейной борьбы.

20:25

Вечерняя сводка украинского Генштаба

В своей вечерней сводке украинский Генштаб указывает, что российские войска продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне и обстрелы вдоль линии столкновения и в глубине обороны в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

К северу от Харькова, а также к югу и юго-западу от Изюма совершены артобстрелы и авиаудары по украинским позициям. По имеющейся информации, в районе Яремовки противник пытается навести понтонную переправу через Северский Донец.

В Донецком направлении армия РФ пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Бахмутском направлении в районе Попасной и на Кураховском направлении в районе Новомихайловки ВС России ведут при поддержке артиллерии наступление, но, по данным Генштаба ВСУ, безуспешно.

В Чернобаевку Херсонской области российские войска перебросили около 130 единиц военной техники в рамках комплектования понесших потери подразделений.

20:00

Секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер в ходе визита в Киев предложил помощь Святого Престола в переговорах между Украиной и Россией. На пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он заявил, что Святой Престол по-прежнему готов поддержать "подлинный переговорный процесс", который является "единственным путем к справедливому и прочному решению".

19:35

Российские военные завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из драмтеатра в Мариуполе, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. "Техника убрана, зона открыта", – написал он, подчеркнув, что теперь будет невозможно узнать, сколько гражданских лиц были на самом деле убиты 16 марта ударом российской авиабомбы по театру, поскольку люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в поселке Мангуш.

18:55

"Большая семерка" (G7) договорилась выделить Украине дополнительную финансовую помощь в 19,8 млрд долл. Об этом было объявлено в итогам встречи министров финансов и глав центральных банков G7, завершившейся в Германии. Кроме того, через банки развития планируется оказать помощь украинским компаниям в размере 3,4 млрд долл.

18:35

Российские военные нанесли удар двумя ракетами по городу Лозовая в Харьковской области. Одну из них удалось сбить силам ПВО, вторая - попала в здание в центре города, в котором в тот момент находились люди. Пострадали минимум семь человек, среди которых 11-летний ребенок. Продолжается тушение пожара и разбор завалов, проинформировали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям региона. Ракетная угроза не снята.

18:15

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уничтожено 30 процентов жилого фонда. По его словам, уроки будут извлечены. При строительстве новых зданий, школ и детских садиков буду обязательно проектироваться бомбоубежища.

17:55

МИД Канады объявил, что Оттава ввела санкции против 14 физических лиц из России. Среди попавших под санкции - глава РЖД Олег Белозеров, экс-глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин и его сын автогонщик Никита Мазепин. Кроме того, запрещен ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники. С начала войны России против Украины Канада ввела санкции против почти 1000 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Беларуси.

17:35

Разминирование Киевской области в основном закончено. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, в регионе, удалось также восстановить электроснабжение. В свою очередь, замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин уточнил, что говорить о полном разминировании территорий, в том числе Киевской области, еще рано, это займет несколько лет. От пояснил, что были разминированы ключевые магистральные автодороги, идет разминирование жилых домов и административных зданий.

17:15

В июле Украина получит 15 немецких зенитных самоходных установок "Гепард"



Первые 15 немецких зенитных самоходных установок "Гепард" Украина получит в июле этого года. Об этом было объявлено во время видеочата министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) и ее украинского коллеги Алексея Резникова. Пакет военной помощи также включает почти 60 000 единиц боеприпасов к ним, обучение украинских экипажей "Гепардов" на базах бундесвера, а также поставку еще 15 подобных установок в течение лета.

16:55

11 грузинских добровольцев были убиты в Украине с начала войны с Россией. Одинадцатым погибшим стал 38-летний мужчина, отдавший жизнь в боях под Изюмом, на востоке Украины. По данным грузинских СМИ, он проживал в Украине, был женат на украинке и поддерживал украинские войска с первого дня войны.

16:32

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции "нарастанием военных угроз у российских границ" на западе России. По его словам, в связи с этим будут приняты "меры адекватного противодействия". В Западном военном округе до конца 2022 года из-за новых угроз будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Создание новых воинских частей синхронизируют с поставками "в войска современного вооружения и военной техники", - заявил глава Минобороны.

16:10

Вадим Шишимарин в украинском суде / AP nuotr.

Адвокат российского сержанта Вадима Шишимарина - первого российского военного, которого судят в Украине по обвинению в военных преступлениях - ходатайствовал в суде об оправдании его подзащитного. "Он выполнил приказ, хотя это был преступный приказ", - заявил Виктор Овсянников. По словам защитника, у Шишимарина не было намерения совершить преступление, в котором его обвиняют, он лишь хотел спасти свою жизнь. Ранее прокурор потребовал для российского военного, признавшего свою вину в убийстве мирного жителя Украины, пожизненного заключения.

15:50

За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа выявила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных российскими военнослужащими. Об этом в Telegram-канале ведомства сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко. По ее словам, с 10 мая аналогичная группа начала работу в Сумской области, далее ее деятельность будет "расширяться на другие деоккупированные области".

15:29

В посольстве США в Киеве заявили, что американская военная помощь поступает в Украину в рекордно короткие сроки, в отдельных случаях - менее чем за сутки. "То есть, представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали и почти все уже используются в Украине", - заявил в эфире украинского телемарафона представитель посольства Дэн Лангенкемп, слова которого цитирует "Украинская правда". По словам дипломата, США "еще никогда в истории не опрокидывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну".

15:20

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что в российский плен сдались 1908 украинских военных, находившихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. На коллегии Минобороны РФ он заявил, что с "Азовстали" эвакуированы 177 мирных жителей, в том числе 85 женщин и 47 детей, им оказана медицинская и психологическая помощь. Накануне в российском ведомстве утверждали, что в плен сдались 1730 людей с "Азовстали".

15:08

Командир "Азова" заявил о приказе прекратить оборону Мариуполя

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что высшее военное руководство Украины дало приказ о прекращении обороны Мариуполя ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих гарнизона. В опубликованном в Telegram видеообращении Прокопенко отметил, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" получили помощь и были доставлены на подконтрольную Украине территорию. Он также выразил надежду, что находящиеся на территории "Азовстали" погибшие в ближайшее время будут похоронены "родными и всей Украиной".

14:50

Украина получила второй транш экстренной макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, заявило министерство финансов в Киеве. Данный транш выплачен Брюсселем в рамках текущей программы помощи объемом 1,2 млрд евро, которая была подписана сторонами 3 марта. 600 млн евро получены Киевом в марте. 18 мая Еврокомиссия выступила с инициативой предоставить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 млрд евро.

14:35

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram о трех погибших в результате российского обстрела школы в Северодонецке. "Утром россияне из артиллерии попали в северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", - заявил глава Луганкой ОВА. Гайдай указал, что полиция пытается перевезти людей в другое укрытие и призвал остающихся в городе жителей не покидать убежища.

14:20

Финляндия заявила о прекращении поставок российского газа

Финская энергетическая компания Gasum сообщила о прекращении поставок российского газа 21 мая с 7 часов мск. Соответствующее уведомление компания получила во второй половине дня в пятницу, 20 мая, от ООО "Газпром экспорт", указывается взаявлении. "С завтрашнего дня, в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector (из Эстонии - Ред.)", - отметил финский оператор. Гендиректор Gasum Мика Вильянен заявил, что сожалеет о прекращении поставок из РФ, которые велись в соответствии с контрактом. "Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, в ближайшие месяцы мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов", - подчеркнул он.

14:00

В Германии приняли поправку к Закону об энергетической безопасности, призванную помочь решить проблемы с энергоснабжением страны на случай возможной эскалации ситуации с энергобезопасностью из-за последствий войны в Украине. 20 мая за нее проголосовал бундесрат. Новая норма предусматривает, что компании, эксплуатирующие критическую энергетическую инфраструктуру, могут быть в случае необходимости переданы под управление государства или даже экспроприированы, если нет другого способа обеспечить безопасность энергоснабжения. Кроме того, приняты предложения по ускоренному строительству терминалов сжиженного природного газа (СПГ).

13:20

Страны "Большой семерки" (G7) видят необходимым создание картеля покупателей российской нефти для определения потенциального предела цен на российскую нефть на мировых рынках. Об этом со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен сообщило американское издание The Wall Street Journal. Создание механизма ознаменовало бы новый шаг в усилиях США и их союзников по ослаблению российской экономики в ответ на немотивированную агрессивную войну России против Украины.

12:50

Сайты ряда государственных структур Италии подверглись кибератаке, ответственность за которую итальянские власти возлагают на объединение хакеров Killnet из России, сообщила представитель МВД. В частности, утром в пятницу был недоступен сайт МИД, Высшего судебного совета, а также министерства культуры. Как утверждает МВД, неделю назад Killnet пытался взломать компьютерную систему "Евровидения" во время финала конкурса в Турине, а пару дней спустя совершили атаку на сайт итальянской полиции.

12:20

Страны G7 готовы согласовать помощь Украине более чем на 18 млрд долларов. Об этом сообщил агентству Bloomberg министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. "Думаю, это очень хороший сигнал о том, что G7 стоит плечом к плечу с Украиной, которая защищает не только себя, но и наши ценности", - сказал министр.

11:40

Украина получила из целевого фонда Всемирного банка очередную часть гранта в сумме 504 млн евро, сообщило министерство финансов. Средства были предоставлены из целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины. В государственный бюджет поступили средства от США (500 млн долларов) и Великобритании (24 млн фунтов стерлингов). Они будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, на поддержку внутренне перемещенных лиц.

11:02

По мнению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, причиной российского вторжения было стремление ее страны вступить в ЕС. "Мы - единственная страна, которая сегодня платит жизнями своих граждан и их кровью за желание вернуться на европейскую родину", - заявила Тимошенко в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine. Она отметила, что евроинтеграция не является новой целью для украинцев. "Они уже давно заявили о своем желании вновь стать частью Европы. Вот почему Путин начал войну", - уверена она. Тимошенко также призвала европейцев предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, подчеркнув при этом, что ей известно о проблемах в ее стране и необходимости борьбы с коррупцией. Одновременно она отклонила предложения о создании нового политического сообщества и включения в него Украины вместо быстрого включения в состав ЕС.

10:39

Немецкий астронавт: Война в Украине видна из космоса

По словам немецкого астронавта Маттиаса Маурера (Matthias Maurer), он наблюдал за военными действиями в Украинеиз космоса. "Мы могли видеть облака дыма в стране, а ночью - вспышки от попаданий ракет. Для меня это было очень грустно", - заявил он в интервью Bild. Маурер, находившийся на МКС на протяжении полугода и вернувшийся на Землю две недели назад, выразил надежду на то, что украинцы скоро вновь смогут жить в мирной и свободной стране. "Война отбросила нас на десятилетия назад", - отметил он.

10:15

Как сообщает издание Japan Today, Япония предоставит МАГАТЭ 2 млн евро для мер по защите украинских АЭС, пострадавших от нападений со стороны российских сил. Об этом заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси после встречи в Токио с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

09:55

По информации британской военной разведки, в российский плен сдались около 1700 украинских солдат, находившихся на территории мариупольского завода "Азовсталь". При этом после захвата Мариуполя ВС РФ, по всей вероятности, перебросят силы для усиления операций в Донбассе, написало Минобороны Великобритании в Twitter. "Стойкое сопротивление Украины в Мариуполе с начала войны означает, что находящиеся в этом районе российские силы должны быть переукомплектованы и восстановлены, прежде чем их можно будет снова эффективно задействовать. Если делать это тщательно, это может быть длительным процессом", - заявило британское ведомство. Однако российское командование находится под давлением и вынуждено предъявлять наглядные подтверждения достигнутых оперативных целей, что означает, что Россия, по всей вероятности, быстро перебросит эти силы без надлежащей подготовки, что чревато их дальнейшим истощением, указывается далее.

09:30

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в результате российского вторжения погибли не менее 232 детей, еще 427 детей получили ранения. Больше всего детей пострадало в Донецкой (145), Киевской (116), Харьковской (100), Черниговской (68), Херсонской (48), Луганской (47), Николаевской (44), Запорожской (28), Сумской (17) и Житомирской (15) областях, а также в Киеве (16). В частности, один подросток погиб 18 мая в результате российского обстрела гражданской инфраструктуры Лимана Донецкой области, указывается в заявлении. Данные о пострадавших детях не окончательны, поскольку идет работа по их сбору в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, сообщило ведомство. В результате российских бомбардировок и обстрелов повреждено 1837 учебных заведений, 172 из них полностью разрушены.

09:05

В Луганской области сообщают о жертвах в результате российских обстрелов. "За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один - в Горной общине. Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нирково - пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом - шесть, во Врубовке - три, еще три - в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия", - сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он также отметил, что россияне не имели успеха при штурме Северодонецка, они понесли потери в личном составе и отступили.

08:45

Швейцарский страховой концерн Zurich Insurance Group заявил об уходе из РФ и продает российский бизнес одиннадцати сотрудникам российского подразделения. Компания будет работать под новым брендом и будет полностью независима от Zurich Insurance Group, являющейся одним из крупнейших страховщиков мира и специализирующейся на страховании имущества и несчастных случаев. Данное соглашение позволит новой фирме сохранить профессиональную команду и накопленный опыт, а также продолжить обслуживание российского рынка, указывается в заявлении. Сделка должна быть одобрена регуляторами. Причины продажи и сумма сделки в заявлении не называются.

08:10

По данным Генштаба ВСУ, российские подразделения продолжают наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка. На Харьковском направлении они сосредоточили усилия на удержании занятых территорий и совершают контратаки для восстановления утраченных позиций, сообщается в утренней оперативной сводке в Facebook. "На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина", - отмечается далее.

На Донецком направлении россияне активизировали наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения и вели огонь из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации, сообщил украинский Генштаб. На Лиманском направлении российские войска периодически обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах Диброва и Закотного, на Кураховском направлении они совершали массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня, указывается в сводке. Инфраструктуру и мирные хозяйства россияне обстреливали и на Новопавловском и Запорожском направлениях, используя реактивную и ствольную артиллерию и минометы, говорится в заявлении.

07:30

Министры юстиции разведывательного альянса "Пять глаз" (FVEY), в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, пообещали Украине поддержку в преследовании виновных в совершении военных преступлений. Они также поддержат расследования Международного уголовного суда (МУС), заявили главы ведомств пяти стран. Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что расследует более 11 дел о совершении российскими силами предполагаемых военных преступлений. 18 мая начался первый судебный процесс об убийстве российским военным украинского мирного жителя, 21-летнему солдату грозит пожизненное заключение.

06:30

Соединенные Штаты и Россия возложили друг на друга ответственность за ухудшение продовольственной ситуации во всем мире на фоне войны в Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что "продовольствие для миллионов украинцев и миллионов жителей по всему миру в буквальном смысле находится в заложниках у российских военных". "Хватит угрожать странам, которые критикуют вашу агрессивную войну, запретом на экспорт продовольствия и удобрений", - добавил Блинкен. Он призвал Россию разрешить вывоз украинского зерна, заблокированного в портах в Черном море. Выступая на том же заседании, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя возразил, что Россия не блокирует возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем, это делает Киев, заминировав акваторию Черного моря. По его словам, украинские власти "уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств-судовладельцев в решении вопроса безопасного выхода заблокированных судов в район сбора".

06:00

Второй в Украине суд над военнослужащими России, вторгшимися в Украину, проходит в Полтавской области. Как сообщил интернет-портал graty.me, Александру Бобыкину и Александру Иванову вменяют в вину артиллерийский обстрел Харьковской области. По версии следствия, в первый день военного нападения России на Украину они из установки залпового огня "Град" обстреляли Харьковщину с российской, а затем и с украинской территории, разрушив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и лицей. Обоим грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Бобыкин и Иванов полностью признали вину и согласились давать показания, поэтому прокурор попросил рассматривать дело без изучения доказательств.

05:00

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала европейские страны проявить единство после исключения России из Совета Европы (СЕ) из-за войны в Украине. "Наша сила - это наша сплоченность. Мы доказали это, когда совместно решили исключить Россию из Совета Европы", - заявила Бербок перед отъездом на конференцию глав МИД стран-членов СЕ в итальянском Турине. По ее словам, участники этой встречи обсудят, что означает выход России для работы Совета Европы. Глава МИД ФРГ отметила, что "бесчеловечная, преступная политика" России "потрясла Совет Европы до основания". "Режим, который нападает на соседей, подвергает бомбардировкам больницы и школы, убивает и берет измором мирных жителей", не может оставаться государством - членом СЕ, сказала Анналена Бербок. "Это было бы насмешкой", - добавила она.

04:00

Сенат США утвердил помощь Украине на 40 млрд евро

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил выделение Украине пакета помощи в объеме 40 млрд долларов (37,7 млрд евро). Документ уже направлен на подпись президенту Джо Байдену. Тот сообщил, что принятие законопроекта гарантирует отсутствие задержек с финансированием Украины. "Я аплодирую Конгрессу за то, что он направил миру четкий двухпартийный сигнал о том, что народ Соединенных Штатов вместе с мужественным народом Украины защищает свою демократию и свободу", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

03:00

Украине удалось отнять у войск России стратегическую инициативу, нанеся им критические потери и заставив отказаться от главной цели - захвата Киева. Об этом заявил на заседании военного комитета НАТО главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. "Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий", - отметил Залужный, напомнив, что украинским войскам удалось разблокировать Харьков и Николаев.

02:00

Командиры украинского полка Нацгвардии "Азов" все еще остаются на территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявил заместитель командира полка Святослав Паламарь, он же - позывной "Калина". Его видеообращение опубликовала "Украинская правда". "Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, детали которой я не буду объявлять. Спасибо всему миру, спасибо Украине. Увидимся", - сообщил Паламарь. Ранее российский пропагандист Дмитрий Стешин утверждал, что Паламарь "вышел с "Азовстали" и что с ним "занимаются". Российские войска окружили "Азовсталь" 1 марта. Бои на его территории длились полтора месяца. С 16 мая украинские представители "Азова", морские пехотинцы, пограничники и полицейские начали уходить с завода. Всего, по данным Минобороны РФ, за три дня завод покинули 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.

01:30

Хотя части и подразделения ВСУ продолжают продвигаться в освобождении Харьковской области, в Донбассе российские войска пытаются еще больше усилить давление. "Там ад, и это не преувеличение", - заявил в очередном видеообращении к соотечественникам президент Владимир Зеленский. По его словам, результатом "жестокой и совершенно бессмысленной бомбардировкой Северодонецка" за последние сутки стали 12 погибших и десяти раненных мирных граждан. Российские удары по Черниговщине, в частности страшный удар по Десне… постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, полностью разрушенный Донбасс - всё это не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России", - считает Зеленский.

00:30

Посольство США в Москве ответило на предложение депутатов Мосгордумы присвоить территории в Пресненском районе, где располагается американская дипмиссия, название "площадь Защитников Донбасса". "Удивлены, но не оскорблены предложением правительства РФ переименовать часть центра Москвы возле посольства США в "площадь Защитников Донбасса" - предположительно, в честь украинских солдат, мужественно защищающих свою родину от кремлевской агрессии. Страна должна знать своих героев", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

00:05

Президент США Джо Байден объявил о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи. "Сегодня я объявляю о еще одном пакете помощи в сфере безопасности, который позволит Украине получить дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Президент отметил, что, оказывая такую поддержку, США стремятся "усилить позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров". Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стоимость нового пакета составит 100 млн долларов.

I have authorized $100 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses against Russia’s senseless war of choice. We stand #UnitedwithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 19, 2022

Указанная помощь включает в себя 18 гаубиц калибром 155 мм, 18 тактических машин для буксировки этих гаубиц, три противоартиллерийских радара AN/TPQ-36, полевое оборудование и запчасти, уточнил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, в целом США за время работы администрации Байдена оказали Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 4,6 млрд долларов, из которых 3,9 миллиарда выделили с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.