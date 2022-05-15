Финляндия официально заявила о намерении вступить в НАТО

Правительство Финляндии официально приняло решение добиваться вступления страны в Североатлантический союз.

Об этом заявили глава правительства Санна Марин и президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции в Хельсинки в воскресенье.

Решение ещё должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.

Ожидается, что в ближашее время заявку на вступление в НАТО подаст также Швеция.

Финляндия стала нейтральной страной после Второй мировой войны, поддерживая тесные отношения как с СССР и затем Россией, так и со странами НАТО. Швеция поддерживала нейтралитет более 100 лет, не участвуя в мировых войнах.

Руководство обеих стран задумалось о вступлении в Североатлантический союз после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале. По опросам, большинство жителей этих стран сейчас поддерживает присоединение к НАТО.

По словам премьер-министра, решение принято для того, чтобы избежать угрозы войны с Россией. После российского вторжения в Украину, подчеркнула Марин, Москве стало невозможно доверять, и поэтому для того, чтобы обеспечить свою безопасность, Финляндия была вынуждена сделать выбор в пользу членства в НАТО.

Президент Финляндии накануне позвонил президенту России Владимиру Путину и сообщил, что Хельсинки в течение следующих нескольких дней подаст заявку на вступление в НАТО. Ниинистё сказал Путину, что действия России в последние месяцы заставили Финляндию обратить внимание на свою безопасность, поэтому руководство страны решило начать процесс вступления в военный союз.

Путин в разговоре с Ниинистё отметил, что "отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным".

Российский президент выразил уверенность, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует, говорится в сообщении Кремля. Путин также предупредил Ниинистё, что вступление в НАТО может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

На пресс-конференции в Хельсинки в воскресенье президент Финляндии сказал, что рассчитывает на то, что отношения с Россией не станут враждебными. Он привёл в качестве примера Норвегию, которая является членом НАТО, однако, во всяком случае до последнего времени, поддерживала сотрудничество и корректные отношения с Москвой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление лидеров Финляндии и сказал, что в случае подачи заявок Швеция и Финляндия будут быстро и без проблем приняты в Североатлантический союз.

Турция высказывала сомнения в связи с планами Швеции и Финляндии вступить в НАТО, сообщив, что необходимы переговоры с этими странами. Однако большинство стран союза ожидает, что вступление обеих стран удастся оформить в короткие сроки.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг назвал возможное вступление Финляндии в НАТО угрозой для России.

"Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - заявил он.

Одним из обоснований для вторжения на территорию Украины в феврале нынешнего года российские власти называли стремление этой страны вступить в НАТО, что, по их утверждению, якобы угрожает безопасности России.

Радио Свобода