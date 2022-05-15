Антанайтис не видит скорого окончания войны: пока Путин не поймет, что проиграет, война будет продолжаться

«Я думаю, что сегодня украинцы накапливают силы и ресурсы. Cейчас время все же идет украинцам на пользу (...). Лучше один хороший сильный удар, чем множество мелких шлепков», – так оценивает нынешнюю ситуацию в Украине эксперт по вооружениям и военному делу Дарюс Антанайтис.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время в войне происходит стратегический перелом в пользу Украины. Однако, по его словам, этот процесс все равно потребует времени.

«В действительности, конца войне толком не видно. И не видно не только из-за того, что борьба ведется на земле, а потому что конец все же должен прежде всего произойти в голове у российского правительства или Путина, потому что, пока он не поймет, что проиграет, пока он не перестанет посылать солдат в Украину убивать украинцев, до тех пор все будет тлеть, продолжаться», – отметил Д. Антанайтис в программе телевидения LRT „Svarbi valanda“ («Важный час»).

Дарюс Антанайтис / E. Blaževič/LRT nuotr.

По его словам, с точки зрения окончания войны сейчас самое главное – оценить ресурсы России.

«Трудно прогнозировать, но давайте подумаем о ресурсах. Одни оценивают, что со своими ресурсами Россия может воевать почти год. Сегодня мы видим, что российские ресурсы истощаются гораздо быстрее, чем они ожидали. Со складов, из подвалов вытаскивают технику 50-летней давности, чтобы отправить обратно в Украину. Другой вопрос – есть ли у русских люди? Может, людей у них еще и хватает, тем более, что ходят слухи о предстоящей мобилизации. Но безоружный солдат – это просто мертвый солдат. Так что, с учетом ресурсов, я думаю, что война могла бы продлиться до зимы. Но давайте еще раз задумаемся – зима, холодные погодные условия, а у русских солдат нет никакого снабжения, и, к тому же, их постоянно обстреливают. Думаю, они могли бы продержаться максимум до зимы, хотя из меня плохая гадалка», – поясняет военный эксперт.

Война России против Украины / AP nuotr.

Министерство обороны Украины заявило, что теперь украинцы будут бить туда, где россияне этого менее всего ожидают. Одним из таких вариантов, по мнению Д. Антанайтиса, мог бы стать Крымский мост. Это серьезно отразилось бы на логистике россиян.

«Если его разрушить, остановился бы железнодорожный транспорт, и они не смогли бы доставлять пополнение из сухопутной России в Крым, потому что автотранспортом ты немного перевезешь. Наибольшее количество грузов доставляется поездами или по морю. Разрушение этого моста еще больше подорвало бы российскую логистику», – говорит собеседник.

Защитники Мариуполя неоднократно призывали международное сообщество эвакуировать раненых бойцов батальона «Азов». Выяснилось, что Турция предложила эвакуировать их на свою территорию. Однако Д. Антанайтис сомневается, что россияне допустят такую ​​возможность. По его словам, батальон «Азов» стал легендой, которую русские пытаются уничтожить.

Завод "Азовсталь" в Мариуполе / AP nuotr.

«Я не знаю, возможно ли это, но если посмотреть с точки зрения логистики, то им практически невозможно прорваться в Украину. Так же, как и украинцам – прорваться к ним. Ни по воздуху, ни по суше, ни по морю. Если бы Турция могла это предложить, то, возможно, это и реально было бы осуществить. Обязательно нужно использовать любую возможность, даже малейшую или самую абсурдную. Однако я очень сомневаюсь, что россиянам нужно, чтобы бойцы «Азова» были оттуда эвакуированы, потому что батальон «Азов» стал легендой и россиянам нужно разрушить эту легенду, а не выпускать их, чтобы они снова могли вернуться и призывать украинцев воевать с русскими оккупантами», – считает военный эксперт.