Символические объятия у здания украинского посольства

Новости

9 мин. назад

У посольства Украины в Вильнюсе прошла акция объятий

Вильнюс

Новости

25 мин. назад

Каждый третий украинский беженец в Литве нашел работу

Владимир Зеленский

Новости

31 мин. назад

Зеленский: страны Балтии первыми поддержали Украину

Роман Абрамович

Новости

38 мин. назад

Абрамович подписал договор о продаже "Челси" за 4 млрд фунтов

Хельсинки

Новости

43 мин. назад

Маттиас Виссува. Путин расширяет НАТО. Теперь на север

Война России против Украины

Новости

48 мин. назад

Хроника путинской войны. НАТО ожидает дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели

Карин Жан-Пьер до этого была заместительницей Псаки и иногда замещала ее и на трибуне в Белом доме

Новости

56 мин. назад

Преемницей Псаки будет Карин Жан-Пьер. Это первая темнокожая лесбиянка на посту пресс-секретаря Белого дома

Алина Кабаева

Новости

1 ч. назад

ЕС не может согласовать новые санкции. На кону нефтяное эмбарго, Алина Кабаева и патриарх Кирилл

На проходящих по всему миру акциях протеста Владимира Путина часто уподобляют Адольфу Гитлеру

Новости

1 ч. назад

Красный глобализм. Александр Гогун – о прошлом и Путине

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев)

Новости

1 ч. назад

Минюст России признал рэпера Моргенштерна иностранным агентом

Александр Невзоров

Новости

1 ч. назад

Суд в Москве заочно арестовал Александра Невзорова

Альгирдас Палецкис

Новости

17 ч. назад

Апелляционный суд Литвы оставил в силе шестилетний тюремный срок для Палецкиса

Красная площадь в Москве

Новости

18 ч. назад

"Мемориал" призвал к онлайн-акции на виртуальной Красной площади

В. Путин

Новости

19 ч. назад

Литовские эксперты: может ли парад 9 мая превратиться в публичное унижение Путина?

Георгиевская лента

Новости

20 ч. назад

Полиция о 9 мая: за демонстрацию георгиевских ленточек грозит ответственность

Александр Лукашенко

Новости

22 ч. назад

Лукашенко: эта операция затянулась

Новости

2022.05.07 10:14

Маттиас Виссува. Путин расширяет НАТО. Теперь на север

Маттиас Виссува, DW2022.05.07 10:14
Хельсинки
Хельсинки / T. Haaja/Unsplash nuotr.

Нападение России на Украину фактически не оставило Швеции и Финляндии иного выбора, кроме как присоединение к Североатлантическому альянсу, считает обозреватель газеты FAZ Маттиас Виссува.

В последние недели Финляндия и Швеция развили такую динамику, которая прежде казалась немыслимой. Опросы свидетельствуют о быстро растущей привлекательности идеи вступления в НАТО. В политических дебатах рушатся один за другим все прежние постулаты, как костяшки в идеально расставленном домино. И, похоже, скоро упадет последняя - когда в НАТО поступят официальные заявки Хельсинки и Стокгольма на членство.

Но первую костяшку этого домино опрокинул, точнее, разбомбил сам Путин. С первого же дня войны в Украине он фактически не оставил Швеции и Финляндии другого выбора. Так что одним из последствий его нападения на Украину, скорее всего, станет присоединение еще двух стран к НАТО, в результате чего протяженность границ альянса с Россией удвоится.

Былой нейтралитет Швеции и Финляндии

А ведь прежде для национального самосознания как раз шведов и финнов был так важен принцип неучастия в военных союзах. После окончания наполеоновских войн нейтралитет стал для Стокгольма способом поддерживать баланс между собственными амбициями, с одной стороны, положением и силой страны, с другой, и тем самым предотвращать войны на своей территории. В минувшие десятилетия такой принцип позволил Швеции выступать в роли гуманитарной сверхдержавы и помогать по всему миру в преодолении конфликтов.

В Финляндии в свою очередь еще хорошо помнят зимнюю войну 1939-1940 годов. Вопреки все угрозам, звучавшим из Кремля, мало кто верил, что Красная Армия и в самом деле нападет. Финны сражались с явно превосходящим по силе противником и уступили значительную часть территории своей страны, но отстояли ее независимость. В последующие десятилетия Хельсинки старался не вызывать раздражения Москвы. Нейтралитет был для Финляндии методом обеспечения безопасности и сохранения мира, несмотря на границу с Россией протяженностью в 1300 километров. Но времена изменились.

Ясно, на чьей стороне Хельсинки и Стокгольм

Швеция и Финляндия уже давно не нейтральны. Они участницы Евросоюза и сблизились с НАТО. Ясно, на чьей они стороне. Аннексия Крыма их не на шутку встревожила. Заключены партнерские соглашения с НАТО. То и дело проводятся совместные маневры. И тем не менее о скором членстве в альянсе речи не было. Вместо этого Стокгольм и Хельсинки старались обеспечивать собственную безопасность с помощью сложной комбинации из сотрудничества и соглашений как друг с другом, так и с другими партнерами по ЕС и третьими странами. Но такая модель теперь работать перестала.

Своим нападением на Украину Путин лишил основы такого рода расчеты на севере Европы. Никакого доверия больше нет. Долгое время Хельсинки и Стокгольм избегали давать Москве повод для эскалации. Война показала, что в поводах Путин и не нуждается. И как в такой ситуации найти общий знаменатель сложного уравнения безопасности, когда Путин готов применять насилие, как ему вздумается? Когда он видит врагов, в ком захочет? Ответ для Швеции и Финляндии представляется однозначным: только пятая статья Североатлантического договора в крайнем случае гарантирует им военную поддержку и тем самым обеспечивает больший уровень безопасности.

Безопасность НАТО зависит и от ситуации вокруг Балтийского моря

Но проблема еще не решена. В Скандинавии просчитывают все новые уравнения безопасности. Членство в НАТО сопряжено с определенными обязательствами и новыми неизвестными. Вот и Москва то и дело предостерегает от такого шага. Если в Финляндии политическая дискуссия уже фокусируется на присоединение к альянсу, то шведы еще медлят - в первую очередь, социал-демократы премьер-министра Магдалены Андерсон. Впрочем, трудно себе представить, что Стокгольм останется в одиночку вне НАТО.

Ясно, что обе страны выполняют критерии членства в НАТО. Неясно лишь, что произойдет в месяцы между заявкой и вступлением в альянс, когда пятая статья еще формально для них действовать не будет. Поэтому хорошо, что канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заверил обе страны в готовности Германии оказать помощь, какой бы путь они ни избрали. То, что он приведет их в НАТО, отвечает интересам ФРГ. Ведь безопасность альянса, безопасность Германии зависит и от ситуации вокруг Балтийского моря.

DW

# Мнения
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Символические объятия у здания украинского посольства
10 мин. назад

У посольства Украины в Вильнюсе прошла акция объятий

Вильнюс
26 мин. назад

Каждый третий украинский беженец в Литве нашел работу

Владимир Зеленский
32 мин. назад

Зеленский: страны Балтии первыми поддержали Украину

Роман Абрамович
39 мин. назад

Абрамович подписал договор о продаже "Челси" за 4 млрд фунтов

Война России против Украины
49 мин. назад

Хроника путинской войны. НАТО ожидает дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели

Карин Жан-Пьер до этого была заместительницей Псаки и иногда замещала ее и на трибуне в Белом доме
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
57 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Преемницей Псаки будет Карин Жан-Пьер. Это первая темнокожая лесбиянка на посту пресс-секретаря Белого дома

Алина Кабаева
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ЕС не может согласовать новые санкции. На кону нефтяное эмбарго, Алина Кабаева и патриарх Кирилл

На проходящих по всему миру акциях протеста Владимира Путина часто уподобляют Адольфу Гитлеру
1 ч. назад

Красный глобализм. Александр Гогун – о прошлом и Путине

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев)
1 ч. назад

Минюст России признал рэпера Моргенштерна иностранным агентом

Александр Невзоров
1 ч. назад

Суд в Москве заочно арестовал Александра Невзорова

В. Путин
7
2022.05.06 15:37

Литовские эксперты: может ли парад 9 мая превратиться в публичное унижение Путина?

7
Регистрационный центр украинцев на столичной улице Минтес
2022.05.06 12:39

В Литву из Украины стало приезжать больше молодых мужчин

Анджей Дуда дает интервью ЛРТ
Эксклюзив ЛРТ
2022.05.06 11:22
Эксклюзив ЛРТ

Эксклюзивное интервью Анджея Дуды ЛРТ: Россия снова пытается подчинить себе нашу часть Европы

Георгиевская лента
2022.05.06 14:54

Полиция о 9 мая: за демонстрацию георгиевских ленточек грозит ответственность

Александр Лукашенко
2022.05.06 12:56

Лукашенко: эта операция затянулась

Роман Протасевич и София Сапега
2022.05.06 11:26

Суд приговорил Софью Сапегу к шести годам тюрьмы

Альгирдас Палецкис
2022.05.06 17:09

Апелляционный суд Литвы оставил в силе шестилетний тюремный срок для Палецкиса

Красная площадь в Москве
2022.05.06 16:13

"Мемориал" призвал к онлайн-акции на виртуальной Красной площади

Война России против Украины
2022.05.07 10:09

Хроника путинской войны. НАТО ожидает дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели

Александр Невзоров
2022.05.07 09:16

Суд в Москве заочно арестовал Александра Невзорова