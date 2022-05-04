Что скажет Путин 9 мая? Генерал-лейтенант в отставке Валдас Туткус: в России все возможно

Бывший командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант в отставке Валдас Туткус констатирует, что по всему фронту наступление российских войск терпит неудачу, поэтому последние несколько дней они перешли к ракетным артиллерийским ударам по территории Украины.

Тем временем западные лидеры обеспокоены тем, что российская агрессия может распространиться и на Молдову, расположенную между Румынией и Украиной, и где находится особый, сепаратистский регион Приднестровья.

Российские войска продолжают обстрелы южных районов Украины, в частности, ракетами разрушен важный в стратегическом смысле мост в Одесской области - через Днестровский лиман. Ранее ракетами из Крыма была повреждена взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта, через который в Украину поступало вооружение из стран НАТО.

Бывший командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант в отставке Валдас Туткус прокомментировал последние события в интервью русской службе Радио ЛРТ.

- Если бы российским войскам удалось отрезать юг Украины от моря, это бы возымело серьезные экономические последствия, но мы видим, что им на данный момент это не особо удается. По всему фронту наступление российских войск терпит неудачу, поэтому последние несколько дней они перешли к ракетным артиллерийским ударам по территории Украины.

Особенно это касается мест, в которых они хотят достичь успеха. Их действия понятны, однако насколько они будут успешны – это вопрос. Сейчас забегая вперед сложно прогнозировать, однако, насколько мы знаем, в Приднестровье российская группировка не является мощной. Сил, которые Российская Федерация располагает в Приднестровье, им явно не хватает. Хотя теоретически такая возможность сохраняется.

Валдас Туткус / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Какова ваша оценка ситуации в многострадальном Мариуполе и на осажденном заводе Азовсталь? Ведь российская пропаганда некоторое время утверждает, что город уже взят.

- Да, но это “почти захвачен” – продолжается более двух месяцев. Мариуполь практически разрушен и частично контролируется российскими войсками. Однако регион Азовстали продолжает удерживаться украинскими войсками. На данный момент, по разной информации из разных источников поступают сообщения о том, что 1500-2000 военнослужащих Украины удерживает Азовсталь, продолжает сопротивляться и не собираются сдаваться.

Слава Богу, удалось хотя бы часть гражданского населения эвакуировать, которое, с одной стороны, ни при чем, с другой стороны, они являются определенной обузой для обороняющихся. Потому что очень сложно вести военные действия, когда за твоей спиной гражданские люди, дети, женщины, старики. Благодаря ООН и усилиям других международных организаций, хорошо, что часть из них, около 200 человек – удалось вывезти из зоны боевых действий. Но сколько еще осталось гражданских – трудно сказать, думаю, что много.

- В преддверии 9 мая ряд экспертов предположили, что во время традиционной праздничной речи Путин может объявлять войну Украине и всеобщую мобилизацию в стране, либо может это сделать сразу после 9 мая. Насколько это бы изменило ход военных действий?

- Я не сторонник слухов. Для России 9 мая — это праздник, и Путин будет выступать. Но содержание выступления трудно предугадать, в России все возможно. Однако это не принесло бы существенных изменений. Потому что российские войска терпят поражение и несут достаточно серьезные потери.

Объявление мобилизации в РФ не особо усилит боевые возможности, потому что эти мобилизованные войска нужно будет вооружать тяжелой техникой, просто автоматов не хватает, хотя они тоже в России не в избытке. Во-вторых, я думаю, это принесет определенную напряженность внутри страны. Вряд ли российское население сегодня готово к объявлению войны и мобилизации.

В-третьих, мобилизованная молодежь не готова вести боевые действия. Для их подготовки нужно определенное время, чтобы хотя бы освоить азы военного дела. Так что это не было бы логичным шагом, хотя я когда-то говорил, что со стороны России не было бы логично вообще нападать на Украину. И как выяснилось, причины, о которых я говорил, оказались реальностью – потери, безуспешность, международный проигрыш. Но война началась.