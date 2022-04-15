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2022.04.15 11:59

В Литве зарегистрировано 45,5 тыс. беженцев из Украины

BNS, LRT.lt2022.04.15 11:59
Центр регистрации беженцев в Вильнюсе
Центр регистрации беженцев в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

 В Литве зарегистрировано почти 45,5 тысяч беженцев из Украины, 18,6 тыс. из них - несовершеннолетние, демонстрируют данные Департамента статистики, опубликованные в пятницу.

За прошедшие сутки о своем прибытии в регистрационные пункты или подразделения Департамента миграции заявили 580 человек, в том числе 200 несовершеннолетних и 50 детей в возрасте до шести лет.

Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 516 человек. Уже почти неделю он является стабильным.

Примерно треть прибывших украинцев, то есть 14,5 тыс., зарегистрированы в Вильнюсском центре регистрации, 6,3 тыс. - в Каунасском центре.

Пять тысяч прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 13,8 тыс. - в возрасте от 6 до 18 лет. Почти 2 тыс. - это беженцы в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих - женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4,6 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить еще более 7,1 млн человек.

# Литва# Война в Украине
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