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2022.04.12 11:29

Зеленский обратился к литовскому парламенту: Литва первой пришла на помощь Украине

BNS, LRT.lt2022.04.12 11:29
В. Зеленский
В. Зеленский / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литва является первой страной, пришедшей на помощь Украине, заявил во вторник президент Владимир Зеленский, обращаясь к литовскому Сейму.

"Вы были первыми, из тех, кто пришел на помощь Украине", – сказал он в своем онлайн-обращении из Киева.

Украинский лидер отметил, что украинцы надолго запомнят усилия и искренность литовцев.

«Дорогие жители Литвы, я благодарен за возможность обратиться к вам от имени украинского народа, который всегда будет помнить вашу искренность и поддержку, когда наша страна переживала самое тяжелое для нее время», — сказал Зеленский в своем обращении к литовцам.

Президент Украины заявил, что Литва остается страной, которая прилагает максимальные усилилия для мира и безопасности в Европе.

Зеленский обратился к литовскому парламенту
Зеленский обратился к литовскому парламенту / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Война против Украины поставила вопрос о том, действительно ли живы те ценности, которые были заложены на европейском континенте после Второй мировой войны. Или ценности уже сделали свое и могут быть разве что музейным экспонатом для туристов, экспонатом в историческом хранилище в каком-нибудь дворце, а не чем-то призванным для реальной жизни. К сожалению, общеевропейского ответа на этот вопрос пока нет, но от этого зависит будущее Европы", - сказал украинский президент.

Он заявил, что российские военные убивают, насилуют и грабят мирное население Украины. Президент Украины сообшил, что установлена личность российского солдата, изнасиловавшего младенца. По словам президента Украины, российский десантник по имени Бычков отправил своим друзьям видео, на котором видно, как он издевается над младенцем.

Зеленский обратился к литовскому парламенту
Зеленский обратился к литовскому парламенту / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Сотни детей остались без родителей. По меньшей мере сто детей остались без родителей, и мы до сих пор точно не знаем, сколько жертв. Сообщается о сотнях жертв изнасилования, в том числе несовершеннолетних девочек или совсем маленьких детей и даже младенцев. Страшно об этом говорить, но это правда, это было», — заявил Зеленский.

Члены Сейма приветствовали президента Украины аплодисментами стоя.

Зеленский обратился к литовскому парламенту
Зеленский обратился к литовскому парламенту / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

После обращения украинского президента литовские парламентарии планируют рассмотреть и принять резолюцию с осуждением осуществляемой Россией военной агрессии и военных преступлений в Украине.

Обращение украинского президента в Сейме заслушал и президент Литвы Гитанас Науседа.

24 февраля Россия начала военное вторжение в соседнюю страну. С начала войны Зеленский дистанционно выступал перед парламентами многих стран мира.

Зеленский обратился к литовскому парламенту
Зеленский обратился к литовскому парламенту / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Зеленский обратился к литовскому парламенту
Зеленский обратился к литовскому парламенту / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Г. Науседа и В. Чимилите-Нильсон
Г. Науседа и В. Чимилите-Нильсон / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Зеленский обратился к литовскому парламенту
Зеленский обратился к литовскому парламенту / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В. Зеленский
Зеленский обратился к литовскому парламенту
Зеленский обратился к литовскому парламенту
Зеленский обратился к литовскому парламенту
Г. Науседа
Зеленский обратился к литовскому парламенту
Зеленский обратился к литовскому парламенту
Г. Науседа и В. Чимилите-Нильсон
# Литва# Война в Украине
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