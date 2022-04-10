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2022.04.10 23:35

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции

Радио «Cвобода»2022.04.10 23:35
Предвыборные плакаты Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен
Предвыборные плакаты Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен / AP nuotr.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и представитель крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов.

Таковы данные экзит-полов, опубликованные после закрытия избирательных участков на первом туре выборов 10 апреля.

Всего опубликованы результаты четырёх опросов. Согласно им, Макрон набирает от 28 до 29,5 процентов голосов, Ле Пен от 23 до 24,5.

Согласно предварительным данным подсчёта голосов, после обработки 43 процентов бюллетеней лидирует Ле Пен - у неё почти 28 процентов голосов, у Макрона более 26. Подсчёт продолжается.

На третьем месте крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон с результатом около 20 процентов. Выступая вечером в воскресенье, он прямо не поддержал Макрона, однако призвал своих сторонников не голосовать за Ле Пен во втором туре.

Четвёртое место у национал-популиста Эрика Земмура, он, как и ожидалось, поддержал Ле Пен. Провалились кандидаты от "системных" партий - правоцентристских Республиканцев и социалистов. Валери Пекресс и Анн Идальго заявили о том, что поддерживают Макрона, чтобы не допустить "экстремистов" к власти.

Результаты выборов во многом напоминают результаты голосования 5 лет назад, когда во второй тур тоже вышли Макрон и Ле Пен. Тогда будущий президент одержал во втором туре уверенную победу. Сейчас, по прогнозам социологов, борьба будет более упорной.

Второй тур пройдёт через две недели.

Как отмечает Французское международное радио, президентство политика-центриста Эммануэля Макрона, который впервые был избран главой государства в 39 лет и стал самым молодым кандидатом и на нынешних выборах, прошло в условиях острых внутренних и мировых кризисов. В их числе указаны социальные протесты "желтых жилетов", забастовки против радикальной пенсионной реформы, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и война России против Украины.

Макрон официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок лишь 3 марта, менее чем за 40 дней до первого тура выборов президента. Он заявил, что не может вести кампанию "так, как бы этого хотел". Макрон также отказался от участия в прямых дебатах с другими кандидатами, сославшись на занятость и напряжённый график.

Associated Press указывает на снижение рейтинга Макрона за последнее время на фоне высокой инфляции и роста цен на продукты, бензин и другие виды топлива.

Марин Ле Пен, ранее посещавшая Москву и рассматривавшаяся многими комментаторами как союзница Кремля, осудила российское вторжение в Украину.

Радио Свобода

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