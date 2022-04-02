Министр Дулькис: Литовские медики отправятся в Украину в середине апреля

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщил, что в середине апреля две группы литовских медиков отправятся в страдающую от войны Украину.

«Литовские медицинские миссии приглашены украинскими коллегами в больницы Киева и Киевской области. Вылет ориентировочно запланирован на середину апреля», – сообщил министр агентству BNS.

На этой неделе он посетил Киев, где обсудил со своим украинским коллегой Виктором Ляшко возможность прибытия литовских медиков.

«Мы начнем с двух миссий, которые уже укомплектованы и полностью готовы. В скором времени нас пригласят еще в три больницы в других областях», – сказал А. Дулькис.

Для поездки в Украину сформированы две медицинские группы по 12 человек.

Как ранее указывало министерство здравоохранения, у одной группы – анестезиологический профиль, у другой – травматологический.

В конце февраля Кремль вторгся в Украину и приступил к военной агрессии, на что Запад ответил санкциями против России и всесторонней поддержкой Украины, в том числе военной.