Людмила Улицкая: Если войну остановят, то это будет заслуга женщин

Писательница Людмила Улицкая после вторжения России в Украину уехала из Москвы и сейчас живет в Берлине. В интервью DW она заявила, что огромная часть россиян относится к войне с большим отвращением.

Покинувшая Москву после вторжения России в Украину писательница Людмила Улицкая живет сейчас в Берлине. В интервью DW она объяснила, почему уехала из РФ и какие последствия для российского общества будет иметь война в Украине, а также подчеркнула, что если эта война будет остановлена, то это будет заслуга женщин.

Deutsche Welle: Вы уже говорили, что скорее всего не сможете вернуться в Москву? Что для вас означает этот факт?

Людмила Улицкая: То, что я должна научиться жить в новых обстоятельствах. В каком-то смысле это рождение для новой жизни. Все привычки, все условные рефлексы, все бытовые навыки должны измениться.

- Я знаю, что именно ваш сын стал движущей силой для переезда из России. Почему вы думаете, что эта разлука с домом надолго? Вы почувствовали какую-то угрозу в Москве? Ситуация стала для вас опасной?

- Нет, я так не считала. И решение моего сына стало для меня неожиданным, но я как-то подчинилась ему, считая, что он в современной жизни понимает больше, чем я. Я могу только вспомнить, как я отправляла своих сыновей в Америку, когда они вступали в такой возраст, когда их могли забрать в армию. Я это очень хорошо помню. И мне тоже казалось, что надо немедленно убрать их из страны. В это время шла война в Афганистане. У нас все время есть какие-то войны.

- Вы уже как-то говорили, что русская интеллигенция была часто настроена против власти, и это ее характерная черта. Ваш коллега украинский писатель Андрей Курков с этим не может согласиться и подчеркивает, что у русской интеллигенции всегда оставался советский менталитет. Может, на его пути ему встречались не те люди?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. У Куркова есть своя точка зрения, у меня - своя. В кругу моих знакомых, я даже не говорю о близких друзьях, я не встречала ни одного человека, который бы одобрительно относился к вводу российский войск в Украину. Ни одного.

- Почему в российском обществе не прислушиваются ни к вашему голосу, ни к голосу других представителей интеллигенции. Какую роль вообще сегодня играет интеллигенция в России?

- Не думаю, что интеллигенция играет большую роль в стране. Когда-то Солженицын дал новое слово интеллигенции, оно немного ругательное. Он ввел понятие "образованщина" - то есть люди образованные, но не интеллигентные. Думаю, сейчас это меткое выражение сработало. Люди без моральной позиции. Но у меня нет и ощущения, что интеллигенция заняла одобрительную позицию. Просто голос ее плохо слышен. Закрываются СМИ. Голос протестный есть, но его очень плохо слышно.

- Из страны уже давно уезжают деятели культуры. Вы несколько лет назад говорили о том, что Россию покидают те, в ком она так нуждается. Ровно 100 лет назад Советский Союз покинули многие представители интеллигенции. Теперь мы наблюдаем "Философский пароход" в 2022 году? История повторяется?

- Для меня это очень интересная ситуация. Русский Берлин 1922 года это чрезвычайно интересное культурное явление. Об этом очень хорошо написал Виктор Борисович Шкловский. Его книга "Zoo", сегодня ее не плохо бы перечитать. Сегодня настало время, когда можно написать еще одну книгу "Zoo", но уже в 2022 году. Рифма очень интересная.

- Вы подписали письмо против войны в Украине. Информации о том, как много ваших коллег поставили свою подпись, нет. Это было послание внешнему миру, что в России есть люди, которые выступают против войны, или адресатом было все-таки российское общество?

- В России очень давняя традиция написания протестных писем. Обычно адресатом этих писем является государство, правительство, власть. Подписаны они отдельно взятыми деятелями культуры, потом собирают огромное количество подписей. Письма эти бывают очень хорошие. Иногда похуже, но у них у всех один и тот же итог: они никогда и ничего не меняют в политике, потому что российская власть очень мало прислушивается к мнению общества. Так было всегда и продолжает оставаться и сегодня.

- Тогда для кого пишутся эти письма?

- Я думаю, что это скорее письма, направленные на защиту чувства собственного достоинства. Показать самим себе, прежде всего, и властям. И Западу, чтобы там понимали, что народ не всегда поддерживает решение власти.

- Ваши героини, как правило, это сильные характеры, такие мужественные героини, самодостаточные. Где эти сильные женщины сегодня?

- Россия - страна с очень сильным женским преобладанием. Не во власти, конечно же. Только не во власти. Думаю, если война, будет остановлена, то это будет заслуга женщин. Если она не будет остановлена, то это будет значить, что власти совершенно плевать, что женщины думают по этому поводу. Биологические задачи, которая ставит природа перед мужчиной и женщиной, несколько различаются. Женщина должна произвести потомство и вырастить его, а мужчина должен обеспечить это потомство пропитанием. Приблизительно так.

Кроме того, в архаическом обществе на мужчину возлагается задача охраны от врагов, сохранение домашнего пространства. И сегодня я очень сочувствую матерям, сыновья которых воюют, потому что огромные жертвы и с одной, и с другой стороны, и это ужасно. Теряется самое драгоценное, что есть у человека - молодые жизни.

- В своей квартире в Берлине, где вы бывали только в отпуске, вы можете сейчас писать?

- Для того, чтобы писать, мне нужен только компьютер. И это единственное, что я умею делать. Да, я буду писать и здесь.

- Какие последствия война в Украине будет иметь для российского общества?

- То, что они будут ужасны, это понятно. Боюсь, что это как минимум на два поколения отравит отношения между русским и украинским народом. А, может быть, и больше. На 100 лет. Это будет большая травма. Я не говорю об экономике сейчас. Дело в том, что русские и украинские люди очень сильно связаны.

Как правило, когда существовала русско-украинская семья, основным языком общения был русский. Сейчас, я думаю, это изменится. И Россия, как это ни парадоксально, послужит укреплению украинской политической нации. Вот какой результат будет у этой войны.

- Российские деятели культуры, которые не высказались открыто против войны, были изолированы в профессиональном сообществе на Западе, с ними не хотят больше работать. Как вы считаете, это правильно?

- Я считаю, что неправильно. Художник, как и каждый человек, имеет право иметь свою политическую позицию. Художника надо оценивать по его творчеству, а политические взгляды человека - это его личное дело. И музыка Вагнера существует в мире, несмотря на большую симпатию Вагнера к фашизму.

- Во время существования "третьего рейха" он уже был мертв. Его музыку использовали... Какую бы поддержку от Запада вы хотели сейчас получить?

- Моя книга вышла на немецком, и это замечательное событие для меня. Что же касается моего мужа Андрея, то он сейчас потихонечку рисует. Вот нарисует достаточное количество картин, может, устроим ему выставку в Берлине. Пока мы оба просто работаем.

- Как мы, немецкое общество, можем поддержать деятелей культуры России - тех, кто остался там, или приехал на Запад?

- Я видела, что эта помощь уже идет. После своего приезда я побывала на автобусной станции, куда приезжали беженцы из Украины в большом количестве. Там были жители Берлина, которые очень много помогали. Это первое. Чрезвычайно важно, чтобы в Германии понимали, что Россия не так единодушна, как представляет власть. Отношение к войне в России совсем не однозначно, и огромная часть населения относится к войне с большим отвращением и готово было бы выйти на площадь, чтобы все это остановить.

- В прошлом вы критически высказывались о Путине. Но вы же писательница. Сейчас вы - посланница другой России. Теперь к вам обращаются с вопросами не по вашему творчеству, а с политическими. Эта роль посла другой России вам нравится? Вы счастливы?

- Совсем не нравится. Я предпочла бы быть писателем и наблюдателем жизни. Это функция писателя - наблюдать за жизнью и предоставлять ее слепок. Я никогда не чувствовала себя активным участником процесса, тем более политического. Но так складывается жизнь, что тебя втягивают в политику. Это совершенно против моего желания. Поверьте мне.

- Я хочу вас сердечно поблагодарить за эту беседу. Я задавала вам почти только политические вопросы. Вы очень мужественный человек, вы сразу открыто заявили о своей позиции.

- Я бы очень хотела, чтобы мы с вами когда-нибудь встретились у меня дома на кухне в Москве.

DW