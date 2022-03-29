Минкульт выделит стипендии уехавшим из Украины работникам культуры

Министерство культуры выделит стипендии уехавшим из Украины от войны в Литву работникам культуры и профессионального искусства.

Как информировал во вторник Минкульт, решением министра Симонаса Кайриса деятели культуры и искусства Украины смогут претендовать на стипендию 600 евро в месяц, которая будет выделяться в течение трех месяцев.

Эта финансовая помощь будет иметь целью поддержать творческую деятельность работников культуры и профессионального искусства, поощрять их сотрудничество с культурным сообществом Литвы в областях архитектуры, библиотечного дела, цирка, прикладного искусства, дизайна, этнической культуры и народного творчества, фотографии, кино, культурного наследия, литературы, музейного дела, музыки, танца, междисциплинарных искусств, театра.

На стипендии смогут претендовать не только деятели искусства, но и другие работники культуры - переводчики, реставраторы, гиды.