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2022.03.29 18:36

Минкульт выделит стипендии уехавшим из Украины работникам культуры

BNS, LRT.lt2022.03.29 18:36
Театр
Театр / Shutterstock.com

Министерство культуры выделит стипендии уехавшим из Украины от войны в Литву работникам культуры и профессионального искусства.

Как информировал во вторник Минкульт, решением министра Симонаса Кайриса деятели культуры и искусства Украины смогут претендовать на стипендию 600 евро в месяц, которая будет выделяться в течение трех месяцев.

Эта финансовая помощь будет иметь целью поддержать творческую деятельность работников культуры и профессионального искусства, поощрять их сотрудничество с культурным сообществом Литвы в областях архитектуры, библиотечного дела, цирка, прикладного искусства, дизайна, этнической культуры и народного творчества, фотографии, кино, культурного наследия, литературы, музейного дела, музыки, танца, междисциплинарных искусств, театра.

На стипендии смогут претендовать не только деятели искусства, но и другие работники культуры - переводчики, реставраторы, гиды.

# Культура
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