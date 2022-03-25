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2022.03.25 11:00

В СФ сообщили о смерти Жириновского - спикер Госдумы и Минздрав эту информацию опровергли

LRT.lt2022.03.25 11:00
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский / Vida Press nuotr.

Сегодня "РИА Новости" со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщило, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет в московской клинике.

Пронюшкин заявил о смерти Жириновского в своем телеграм-канале, а позже удалил пост, отмечает агентство.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг заявление о смерти лидера ЛДПР и призвал пожелать Жириновскому выздоровления, сообщает "Медуза".

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — говорится в посте Володина.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, на который ссылаются "РИА Новости", Жириновский находится в стабильном состоянии.

Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярев подтвердил, что лидер партии жив.

"Владимир Вольфович жив", — написал глава региона в своем канале в Telegram.

2 февраля Жириновского госпитализировали с ковидом в Центральную клиническую больницу. 11 марта стало известно, что его вывели из состояния медикаментозного сна, в котором он находился для поддержки организма.

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