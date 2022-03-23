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2022.03.23 17:11

Анушаускас передал Украине военную помощь: мы, литовцы, чем-то похожи на украинцев

BNS, LRT.lt2022.03.23 17:11
А. Анушаускас
А. Анушаускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду посетил Украину, где передал военную помощь Литвы.

В условиях продолжающегося российского вторжения он встретился в Киеве с министром обороны Алексеем Резниковым.

"Мы только что доставили помощь Украине. Передали в Киеве прямо министру обороны Украины Резникову. Все, что нужно для военного дела уровня XXI века", - написал в Фейсбуке министр, не детализируя конкретную переданную помощь.

Президент Гитанас Науседа после заседания Государственного совета по обороне сообщил, что Литва выделит Украине 10 млн евро или военную помощь.

"Я мог бы много написать о решимости украинских военных защищать свое государство, свою свободу и независимость, однако помимо красивых слов есть что-то неощутимое. Дух. Кажется, что город сам готовится защищаться", - написал министр.

По его словам, дух украинцев, их решимость и храбрость защищать государство "смешали все расчеты путинских генералов".

"Никакой оккупант этого не поймет и не учтет перед тем, как лезть в подготовленные в городе ловушки", - утверждает Анушаускас.

"Мы, литовцы, чем-то похожи на украинцев - такие же мечтатели: "все или ничего", "победа или смерть". Никаких срединных путей", - отмечает он.

Неделю назад министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис посетил Львов.

# Литва# Война в Украине
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