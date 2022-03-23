В Литве предложили ввести наказание за символ Z

В Литве предложили приравнять георгиевскую ленту и символ Z к нацистским и коммунистическим. Соответствующие поправки к административному кодексу зарегистрировали депутаты Сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас. Обращение депутатов приводит агентство ELTA.

Предлагается ввести штрафы от 300 до 500 евро за распространение такой символики, за ее использование на массовых мероприятиях и за ее демонстрацию.



По словам депутатов, в контексте войны России в Украине георгиевская лента и символ Z стали не только символами пропаганды, но и агрессии.

«Уже не первый год обсуждается вопрос запрета георгиевской ленты, которая стала орудием пропаганды и провокаций, внесения раздора между людьми, символом агрессии и насилия, который не имеет ничего общего с памятью жертв Второй мировой войны. Символ Z, который стал символом вторжения России в Украину, также уже начали использовать для запугивания, насмешек. Если примут поправки, то ответственность за их использование будет более строгой, что отпугнет от нарушений», — сказал Йонаускас.



Ошмянскене отметила, что символ Z распространяется не как знак поддержки военных действий России, а как средство запугивания.

По действующим законам, в Литве запрещается распространение и демонстрация нацистских и советских флагов, гербов, знаков, униформ с их изображением, а также другой атрибутики с изображением нацистских и коммунистических символов.



"Новая газета - Балтия"