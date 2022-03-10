Сейм Литвы принял резолюцию о поддержке вступления Украины в ЕС

123 члена Сейма Литвы единогласно проголосовали за резолюцию о поддержке членства Украины в Евросоюзе.

«Украина добивалась членства в Европейском Союзе более десяти лет, Украина и ЕС были связаны Соглашением об ассоциации в течение последних пяти лет; таким образом, заявка этого государства на членство в Европейском союзе является результатом его настойчивого стремления к европейской интеграции», — говорится в резолюции.

Литовский Сейм подтвердил готовность оказать Украине всемерную помощь в стремлении к членству в ЕС.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подал официальную заявку на членство в ЕС.