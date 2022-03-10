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2022.03.10 14:44

Сейм Литвы принял резолюцию о поддержке вступления Украины в ЕС

Новая газета – Балтия2022.03.10 14:44
Заседание Сейма
Заседание Сейма / D. Umbraso/LRT nuotr.

123 члена Сейма Литвы единогласно проголосовали за резолюцию о поддержке членства Украины в Евросоюзе.

«Украина добивалась членства в Европейском Союзе более десяти лет, Украина и ЕС были связаны Соглашением об ассоциации в течение последних пяти лет; таким образом, заявка этого государства на членство в Европейском союзе является результатом его настойчивого стремления к европейской интеграции», — говорится в резолюции.

Литовский Сейм подтвердил готовность оказать Украине всемерную помощь в стремлении к членству в ЕС.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подал официальную заявку на членство в ЕС.

# Литва# Война в Украине
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