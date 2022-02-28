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2022.02.28 20:05

Науседа: переговоры Киева и Москвы – шаг вперед, но особых надежд не возлагаю

BNS, LRT.lt2022.02.28 20:05
Г. Науседа
Г. Науседа / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что переговоры Киева и Москвы в понедельник - это шаг вперед, однако особых надежд на них он не возлагает.

"Как определенная попытки деэскалации это шаг вперед. Пока особых надежд я не возлагаю", - сказал глава государства в понедельник Info TV.

Однако, по словам президента, переговоры могут показать, какие сейчас у сторон позиции для сравнения.

" по этим переговорам мы, наверное, сможем понять, каковы позиции для сравнения и самой России, и Украины. Я считаю, что Украина почерпнула твердости в том, что ей удается выстаивать под ожесточенными атаками врага. Россия - наоборот: наверное, (она) представляла себе легкую прогулку здесь, на украинской земле, но теперь видит, что это далеко не так", - сказал Науседа.

"Я надеюсь, что Россия уже больше не чувствует себя так хорошо, как чувствовала в первые часы конфликта", - добавил он.

Делегации Москвы и Киева в понедельник встретились для переговоров вблизи украинско-белорусской границы, возле реки Припять.

# Литва# Война в Украине
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