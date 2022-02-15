Данил Бенатов. Украинский кризис — испытание на прочность объединенной Европы

В 2014 году после событий на Майдане Россия аннексировала Крым, взяла под контроль территории Луганской и Донецких областей Украины, положив начало крупнейшей геополитической напряженности на территории Восточной Европы со времен окончания «холодной войны».

Восемь минувших лет стали серьезным испытанием на прочность Украины, а первые 1,5 месяца наступившего 2022 года становятся испытанием прочностных характеристик Европейского Союза и «коллективного Запада». Попробуем разобраться в причинах и возможных последствиях сложившейся ситуации с точки зрения украинского обывателя. О своем взгляде на текущие события рассказывает украинский юрист и преподаватель Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского др. Данил Бенатов.

С 2014 года я боюсь давать прогнозы. Когда протесты на Майдане привели к бегству Януковича и возвращению Украины к евроинтеграционному вектору, меня спрашивали зарубежные партнеры: будет ли война с Россией? Я отвечал, что у нас с соседями крупные цивилизационные разногласия, но война — это уже слишком. В тот момент у меня были за плечами две революции – 2004-2005 гг. и 2013-2014 гг., в которых я, как и большинство киевлян, принимал посильное, хотя и совершенно не героическое участие. В конце ноября 2013 г. я был в командировке в Москве, а вернулся в Киев в самый разгар протестов.

Сравнивая картинку в гостиничном телевизоре c сообщениями киевских друзей, я понял, что Россия явно не ожидала такого развития событий, но и мирится с проевропейскими настроениями Украины не собирается.

Сделаем небольшой экскурс в историю. С распадом СССР Украина имела второй по величине экономический и военный потенциал среди бывших советских республик. На ее территории базировалось около 1000 ядерных зарядов, производились межконтинентальные баллистические ракеты, военные корабли (вплоть до авианосцев). Украина обеспечивала зерном и другими сельскохозяйственными продуктами «союзные закрома», а также добывала значительное количество полезных ископаемых. В стране работало 5 атомных электростанций, что по количеству энергоблоков составляло 36% от общесоюзного потенциала.

И хотя в 1991 году над украинским парламентом «Верховной Радой» был поднят национальный сине-жёлтый флаг у власти осталось коммунистическое большинство, разбавленное представителями Народного Руха Украины (аналог движения Sąjūdis). Независимая Украина была объявлена правопреемницей УССР, а не Украинской Народной Республики – признанного многими странами государства, существовавшего в период с 1917 по 1920 гг. и уничтоженного большевиками. г

Киев / Shutterstock.com

В этом, пожалуй, была одна из важнейших стратегических ошибок «отцов-основателей», не позволившая стране пойти по прибалтийскому сценарию развития. Оппоненты не согласятся со мной, апеллируя к тому, что в лихие 90-е народу нужно было выживать, а не заниматься историческими исследованиями. Позволю себе не согласиться с ними и напомнить пример соседней Польши, жители которой в начале 90-х массово ездили в Украину за промтоварами, но достаточно быстро оправились от проводимой правительством «шоковой терапии» и к началу 2000 г. смогли построить достаточно сильную экономику, войти в ЕС и НАТО. И уже в сегодняшних реалиях немалое количество граждан Украины работает в Польше, успешно поднимая экономику соседа.

В 90-е и 2000-е года Украина усилиями президента Леонида Кучмы пыталась развивать «многовекторную политику», балансируя между Россией и Западом. При этом настроения народа были не однородными. Восточные и южные регионы тяготели к России, а западная Украина, включённая в состав СССР, вместе Литвой, Латвией и Эстонией, ориентировалась на своих соседей - Польшу, Венгрию и Словакию. Отдельно следует упомянуть два специфических региона – Крым и Закарпатье. В обоих случаях Киев мало уделял им внимания, это привело к тому, что черноморский полуостров контролировала Москва, а в самом западном регионе Украины росло влияние Будапешта. Мне часто доводилось бывать в Крыму по работе. Влияние России было видно на каждом шагу - начиная от рекламы и заканчивая моряками Черноморского флота России на улицах Севастополя. Также было необычно ощущать себя на улицах Берегова, когда окружающие тебя не понимают не только по-украински, но и даже по-русски.

Следует заметить, что в постсоветской Украине всегда была активная оппозиция, ее не смогли ослабить даже громкие убийства лидеров и оппозиционных журналистов. В 2004 году президент Кучма попытался путем фальсификации выборов передать власть премьер-министру Януковичу – неоднократно судимому выходцу из Донбасса, поддерживаемому донецкими, тесно связанными с криминалом бизнесменами.

Мирный протест, получивший название «Оранжевая революция», привел к власти Виктора Ющенко – опытного финансиста и любителя истории. К величайшему сожалению, президент Ющенко очень скоро «забронзовел» и возомнил себя отцом нации. Он больше внимания уделял разговорам о трипольской культуре (археологическая культура энеолита и раннего бронзового века на территории Молдавии, лесостепи и степей Украины от долины Днепра до юго-восточного Прикарпатья 5—4-го тысячелетия до н. э.) и разведении пчел. Начатые реформы были свернуты приблизительно через 1,5 года, а сбежавшие в Россию Янукович и его люди возвратились домой, при этом Янукович даже успел возглавить правительство.

В. Адамкус, В. Ющенко и Л. Качинский / AP nuotr.

Бездеятельность Ющенко привела его к позорному поражению в первом туре (на выборах 2010 г. он набрал чуть больше 5%), а во втором туре Виктор Янукович опередил Юлию Тимошенко на 3,5 %, что в реалиях того времени свидетельствовало скорее об успешных фальсификациях, чем об уверенной победе.

Во времена правления Януковича Россия открыто и в полную силу начала вести свою игру в Украине. На ключевые министерские посты и в спецслужбы были назначены либо лояльные Кремлю деятели, либо, как в случае с Министерством обороны и Службой безопасности Украины, и вовсе граждане России, получившие украинское гражданство.

Что касается развития отношений Украины с Западом, то я бы здесь отметил несколько ключевых событий – подписание Будапештского меморандума в 1994 году, Бухарестский саммит НАТО 2008 г. и Вильнюсский саммит Восточного партнёрства 2013 г. В первом случае США, Великобритания и Россия подписали с Украиной межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Во втором случае под давлением России НАТО отказалось предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), а в третьем случае президент Янукович озвучил отказ Украины от намерений подписать Договор об ассоциации Украины и ЕС.

Мы только можем предполагать, каким образом президент России Путин, шантажировал Януковича. Однако российские аналитики сильно просчитались. Они недооценили то, что по состоянию на 2013 год в Украине уже сформировался далекий от советской парадигмы средний класс, ориентированный на европейские ценности. Как бы ни пытались так называемые журналисты и политологи представить «Майдан» 2013-2014 гг. как многоходовую комбинацию «Госдепа США», согласитесь, что никакие «печеньки Виктории Нуланд» (11 декабря 2013 года во время событий Евромайдана в Киеве палаточный городок митингующих посетили официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джефри Пайетт. В процессе посещения Джефри Пайетт нёс пакет с продуктами, а Виктория Нуланд из пакета их раздавала протестующим) не смогли бы вывести на улицы Киева более 1 миллиона мирных протестующих.

В. Янукович / AP nuotr.

Безусловно, впоследствии Евромайдан был насыщен политтехнологиями, что позволило прийти к власти миллиардеру Петру Порошенко. На мой взгляд, пятый президент Украины сделал немало для государства. Практически с нуля была построена разрушенная российским агентами украинская армия. Несмотря на потерю Крыма и части Донбасса, Украине удалось не допустить развития проекта «Новороссия» и захвата значительной части территорий. Отдельно следует обратить внимание на значительные успехи Порошенко на международном уровне – подписание Договора об ассоциации с ЕС и получение безвизового режима для посещения украинцами стран-членов ЕС. Главной бедой Порошенко стало то, что он так и не смог отказаться от своих бизнес-интересов. Под давлением ЕС Порошенко только декларировал реформы правоохранительных органов и судебной системы, но на деле саботировал ее, оставив эти два важнейших государственных механизма разъеденными тотальной коррупцией.

В то же время в соседней России продолжал усиливаться экономический кризис, вызванный правлением олигархической верхушки лояльной президенту Путину. По признанию тогдашнего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, 2013 год стал худшим для России после кризиса 2008 года. Как писала русская служба ВВС: «Объясняя причины стагнации, которую некоторые аналитики уже открыто называли рецессией, большинство экспертов указывали, в первую очередь, на внутренние причины: сырьевую модель экономики, высокие издержки для бизнеса, невысокая инвестиционная привлекательность. Во вторую очередь называли внешние факторы: рецессия в Европе, снижение объемов российского экспорта как в физическом, так и в стоимостном выражении».

Президенту Путину нужно было срочно найти причину плачевного состояния российской экономики. Кроме того, российского диктатора продолжали терзать фантомные боли по почившему Советскому Союзу, о чем он четко дал понять на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. России нужно срочно было найти врагов и получить победу, чтобы народ смог получить щедрую порцию «зрелищ» к скудному «хлебу». Аннексия Крыма позволила Путину взбодрить лояльный ему электорат и вот уже найдены главные враги России – США, ЕС и, конечно же Украина.

Что же было дальше? Коллективный Запад, заинтересованный в российских энергоносителях и необъятном рынке ограничился разными степенями озабоченностей в надежде на то, что Путин на Крыме остановится. Когда же стало понятно, что полуостров – это лишь начало, постепенно начали вводиться санкции. В то же время в США «озабоченный и глубоко озабоченный» Барак Обама уступил Белый дом явно симпатизирующему России Дональду Трампу. А дальше были кабальные для Украины «Минские соглашения», вялотекущей «нормандский» переговорный формат и кровопролитная война на Донбассе, по различным оценкам унесшая около 14 000 человеческих жизней.

Поверьте, мы здесь в Украине не идеализируем ЕС. Мы хорошо понимаем, что такое брюссельская бюрократия и насколько различны интересы стран-членов Союза. Но в ЕС есть одно неоспоримое преимущество – свобода передвижения и возможность взаимного проникновения различных культур. Именно о такой единой Европе мечтали многие поколения идеалистов и романтиков. Именно такая Европа нравится молодежи (помните, как переживала британская молодежь из-за Brexit).

Мне очень грустно осознавать, что на просторе от Лиссабона до Хельсинки остается немалое количество поклонников Путина, которые восхищаются его диктаторскими замашками. Большинство этих людей никогда не бывали в России и знают о ней разве что из лживых репортажей Russia Today. В отличие от СССР у России нет внятной идеологии. Пятиконечные звезды и двухглавые орлы на башнях Кремля, труп Ленина на главной площади страны и молитвы «святому царю» Николаю, возвеличивание победы во Второй Мировой войне, и нищета российской глубинки.

Акция в поддержку Украины в Нью-Йорке (январь 2022 года) / Shutterstock.com

Современная Россия, в отличие от СССР, не «борется за мир во всем мире», а президент Путин не мечтает о «диктатуре пролетариата». Основная задача, которую поставили себе бенефициары кооператива «Озеро» (дачный потребительский кооператив на берегу Комсомольского озера (район Приозерский) посреди Карельского перешейка, близ посёлка Соловьёвка (Ленинградская область). Учреждён 11 ноября 1996 года Владимиром Путиным и его друзьями; все они после избрания Путина президентом России в 2000 году заняли руководящие административные должности в России) – это безнаказанно продолжать «доить» Россию. Предположу, что эти стервятники очень не против развала ЕС, ведь раздробленной Европе будет легче продавать нефть и газ. А для народа очень выгодно запустить проект «СССР-2» - чем больше погибнет народа «за Родину, за Путина», тем легче будет пояснить оставшимся, почему огромная Россия, занимающая чуть ли не 1/6 земной поверхности земли по уровню ВВП на душу населения стоит на 63 месте, сразу после Болгарии.

Сегодня мы находимся в преддверии войны. Остается неясным, вторгнется ли управляемая престарелым диктатором Россия в Украину, или все события последних месяцев – это грандиозное представление, связанное с запуском «Северного потока». Неоспоримо одно – падение Украины станет началом конца объединенной Европы.