Глава Achema: я не подпишу коллективный договор, зарплаты растут ежегодно

На фоне начавшейся во вторник бессрочной забастовки работников литовского предприятия по производству азотных удобрений в Йонаве Achema, глава предприятия заявляет, что не намерен выполнять требование профсоюза о подписании коллективного договора.

«Коллективный договор, (...) безусловно, не дает гарантий ни одной из сторон», — заявил во вторник Радио ЛРТ перед началом забастовки генеральный директор Achema Рамунас Миляускас.

Он повторил, что руководство компании не планирует подписывать коллективный договор, особенно сейчас, когда положение компании очень неопределенное.

«Компания не может брать на себя обязательство по соответствующему процентному увеличению вознаграждения на пять лет вперед. Мы видим, как меняется мир: у нас закрыты граници с Беларусью, остановлен транзит. По этой причине ни одна компания не может брать обязательства на будущее, что на определенный процент на регулярной основе будет повышаться зарплата», — сказал глава Achema.

Миляускас подчеркнул, что компания практически ежегодно увеличивает заработную плату своих сотрудников.

«В прошлом году она была поднята на 6%, в этом году она поднята на 3,5%, и когда весь рынок стабилизируется, и мы сможем работать в максимальном режиме, есть решение поднять еще на 6,5%. Кроме того, в фонд оплаты труда выделено дополнительно пять миллионов евро», — сказал Миляускас.

Рамунас Миляускас / T. Biliūno/BNS nuotr.

Он признал, что система оплаты труда на заводе меняется уже в третий раз в этом году, она совершенствуется, но делается это в интересах работников.

Председатель профсоюза работников Achema Бируте Дашкевичене заявила, что работники не чувствовали себя стабильно, так как система оплаты труда была изменена уже в третий раз с января, и администрация делает это не добровольно, а под давлением профсоюза.

Около половины сотрудников Achema объявили во вторник бессрочную забастовку, одним из главных требований к руководству компании является подписание коллективного договора.

Профсоюзу Achema в настоящее время принадлежит около 37% из почти 1,3 тыс. сотрудников компании.