Инсталляция Йоко Оно: в каунасском здании Банка Литвы деревья прорастают из гробов

В Каунасе проходят мероприятия, посвященные представлению этого города как культурной столицы Европы. В них участвуют лидеры государства, а также генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Главное событие, открывающее Год культурной столицы Европы, называется «Восстание», оно пройдет сегодня вечером на арене «Жальгирис».

Куратор программы «Миф о Каунасе» Ритис Земкаускас говорит, что «Восстание» является первым из трех крупных мероприятий, запланированных на этот год. Церемония представления Каунаса как культурной столицы Европы начнется в 19:30 и будет транслироваться Телевидением LRT.

Каунас 2022 / „Kaunas 2022“ nuotr.

В городе проходят десятки других мероприятий. В частности, в субботу была представлена инсталляция «Ex It» известной американской художницы, вдовы Джона Леннона Йоко Оно.

Координатор выставки Юлия Фомина выразила надежду, что березы в теплом помещении покроются листвой и пейзаж будет еще больше напоминать литовский лес.

Инсталляция Йоко Оно / BNS nuotr.

«Эта инсталляция говорит о непрерывности жизни, о том, что даже после смерти жизнь продолжается в самых разных формах», – сказала журналистам координатор выставки.

По ее словам, хотя инсталляция была задумана еще в 1997 году, она обретает новые смыслы и остается актуальной по сей день.

«В контексте коронавируса и надвигающейся угрозы новых войн эта тема звучит еще громче», – сказала Ю. Фомина.

Координатор подчеркнула, что хотя инсталляция и говорит о смерти, все же она позитивна.

«Работы Йоко Оно проникнуты духом пацифизма и имеют глубокое общечеловеческое значение», – сказала она.

Йоко Оно / AFP/Scanpix nuotr.

Как сказал на открытии выставки министр культуры Симонас Кайрис, размещение этой инсталляции в здании банка было большим вызовом для этого учреждения, которое теперь будет вынуждено открыть свои двери для посетителей. Министр поблагодарил сотрудников банков за то, что они решились на этот шаг.

По словам организаторов инсталляции, Й. Оно сразу же согласилась организовать выставку в Каунасе, потому что уроженцем этого города был ее хороший друг, известный художник Юргис Мачюнас.

Инсталляция Йоко Оно / BNS nuotr.

Инсталляция «Ex It» – демонстрация последствий войны или природных бедствий, метафора жизни и жизненной силы природы.

Эта инсталляция является прелюдией к ретроспективной выставке Йоко Оно «Сад познания свободы», которая откроется в Каунасской картинной галерее в сентябре.