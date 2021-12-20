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2021.12.20 18:18

Литва выразила готовность поставить Украине летальное оружие

Deutsche Welle2021.12.20 18:18
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / BNS nuotr.

Глава Минобороны Литвы не уточнил, какое именно оружие Вильнюс планирует передать Киеву. Он подчеркнул, что Украина должна располагать средствами защиты перед угрозой агрессии со стороны России.

Литва выразила готовность поставить Украине летальное оружие, чтобы укрепить ее оборону на случай агрессии со стороны России. "Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на совместной пресс-конференции с германской коллегой Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в литовском городе Рукла вечером в воскресенье, 19 декабря.

Анушаушкас не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине. "Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик", - пояснил он.

Опасения по поводу угрозы войны

Правительство в Киеве уже давно призывает западные страны, в том числе Германию, поставлять ей летальное оружие. В Берлине выражают решительную поддержку суверенитету Украины и указывают на недопустимость нарушения ее границ, но не готовы поставлять Киеву оружие.

В последнее время усилились опасения по поводу того, что Россия готовит широкомасштабную войну против Украины. Запад и Киев обвинили Россию в переброске около ста тысяч военнослужащих к украинской границе. В Москве отрицают военные планы и со своей стороны обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

DW

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