Транзит «Беларуськалия» через Литву: Министры остались, грузы идут

Правительство Литвы решило продолжить работу в полном составе: премьер-министр Ингрида Шимоните не приняла отставку министров транспорта и иностранных дел.

С 8 декабря вступили в силу санкции США против «Беларуськалия». Транзит белорусских удобрений через Литву продолжился: в ноябре «Беларуськалий» перечислил «Литовским железным дорогам» аванс на несколько месяцев вперед. СМИ сообщали, что речь идет о 10 млн евро. По словам главы «Литовских железных дорог» Мантаса Бартушки, об авансе знали в министерствах иностранных дел и транспорта. Премьер Литвы допустила уход всего правительства в отставку, но в итоге свои посты сохранили все министры.

А вот глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка уйдет в отставку — но после того, как найдет способ взять ситуацию под контроль. Советник президента Литвы Аста Скайсгирите назвала его «козлом отпущения». «Глава компании, заявляющий, что согласовал свои действия с государством, не должен становиться козлом отпущения, потому что это не ответственность, это имитация. А ответственность лежит на политиках», — приводит 15min.lt. ее слова.

16 декабря Сейм Литвы отказался создавать временную следственную комиссию по транзиту удобрений «Беларуськалия», передает BNS. Комиссия должна была выяснить все обстоятельства ситуации с транзитом белорусских удобрений через Литву. Создание комиссии инициировали 51 депутат оппозиционных фракций. Сейм этот проект не принял, вернув на доработку.

Депутат Лауринас Кащюнас заявил, что на все вопросы о транзите удобрений «Беларуськалия», можно будет ответить после изучения ситуации парламентскими комитетами по экономике или национальной безопасности и обороне. Он привал не политизировать этот процесс.

Однако депутат Йонас Пинскус отметил, что статус временной комиссии выше, чем у любой другой. «Созданная комитетами рабочая группа будет проводить только парламентскую проверку, выводы которой практически не имеют юридической силы, а решение комиссии представляется в Сейм, и на самом деле вероятность получения ответов гораздо выше», — сказал он.

Депутат Йонас Пинскус пообещал в кратчайшие сроки улучшить проект, чтобы его все же приняли.

Когда остановится транзит «Беларуськалия» через Литву

Вероятнее всего, грузы «Беларуськалия» перестанут перевозить через Литву с 1 апреля, заявил председатель правления «Литовских железных дорог» Кястутис Шлюжас. «Сейчас наиболее вероятный сценарий — с 1 апреля. Если до этой даты появятся новые санкции или внутренние законы, то дата сместится, все зависит от правовой базы», — приводит его слова русская редакция Delfi.

По данным LRT, правительство ищет возможности расторгнуть контракт с «Беларуськалием», хотя отмечает, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве.

Виноват режим?

У властей Беларуси есть 27-летний опыт обхода международных санкций, заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Она считает, что обвинять в продолжающемся транзите удобрений через Литву можно только официальный Минск.

«Мы имеем дело с опытной коррупционной схемой, которая уже давным-давно знает, как идти против системы. Если в демократических странах есть бизнес-этика, есть международное право, то в случае с режимом этого не существует», — сказала Тихановская.

Виновато правительство?

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал решение правительства продолжить работу в том же составе.

«Не должно быть так, чтобы вину за ошибки двух министров брало на себя все правительство и уходило в отставку – я не считаю такое решение правильным. Точно также не может быть коллективной безответственности, когда один покрывает другого и формируется своеобразная группа слепой защиты, такого не может быть, если речь идет о правительстве», — сказал президент Литвы.

Он добавил, что, когда нынешняя правящая партия была в оппозиции, она предъявляла более высокие требования к министрам, пишет Lietuvos Rytas. «Сейчас эти стандарты опустились очень низко. Вопрос, почему? Потому ли, что эти стандарты применяют к себе, а не к другим?», — сказал президент Литвы.

Науседа выразил сожаление, что за 4 месяца не удалось найти решение проблемы и еще раз заявил, что против Беларуси нужно применять более широкие и глубокие санкции.

В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните предложила администрации президента оценить собственные действия. «Возможно, было бы неплохо, если бы упреки министрам за невыполнение санкций в Литве, не предназначенных для Литвы, все же не сыпались со стороны людей, чье мнение о санкциях ЕС на удобрения "Беларуськалия" не было таким строгим», — сказала она журналистам в Сейме.

Речь идет о внутренних обсуждениях администрации президента, просочившихся в СМИ. Из фрагмента внутренней переписки следует, что в середине июня администрация президента Литвы предлагала не вводить санкции против белорусских калийных удобрений. В канцелярии президента отметили, что «фрагменты внутренней рабочей переписки не отражают окончательную общую позицию».

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