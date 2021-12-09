Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за авансовых платежей «Беларуськалия»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис готов уйти в отставку из-за авансовых платежей, которые компания «Беларуськалий» перевела «Литовским железным дорогам».

Санкции США против «Беларуськалия» вступили в силу 8 декабря. В ноябре «Литовские железные дороги» приняли авансовый платеж от «Беларуськалия».

Глава «ЛЖД» Мантас Бартушка заявил, что об этом было известно министерствам иностранных дел и транспорта и сообщений. По его словам, авансовый платеж «Беларуськалия» обслужили банки, а санкции тогда еще не вступили в силу.

«Я просто хочу сказать простую вещь: вчера вечером я сказал премьер-министру, что готов уйти в отставку и с нетерпением жду ее решения», — приводит 15min.lt слова Ландсбергиса. Он добавил, что ему было известно только об одном авансовом платеже, который был перечислен в октябре.

8 декабря министр транспорта Литвы Марюс Скуодис назвал нетипичными авансовые платежи от «Беларуськалия».

«Я бы не хотел комментировать конкретные детали, до конца всех нюансов я даже не знаю, только подтверждаю факт, но да, переводы были нетипичными и совершенно другими, нежели те, что делались в течение всего договорного периода. Иными словами, здесь делались авансы далеко наперед», — приводит русская редакция Delfi слова министра.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис попросил правительственную комиссию по национальной безопасности оценить соглашения «Литовских железных дорог» и белорусского производителя калийных удобрений «Беларуськалий». Если комиссия сочтет, что договор угрожает нацбезопасности, он будет расторгнут.

Новая газета - Балтия

