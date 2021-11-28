Погранслужба отреагировала на новость о якобы найденном теле мигранта: такой информацией не располагаем

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил в воскресенье, что на границе с Литвой якобы обнаружено тело мигранта. В Службе охраны государственной границы Литвы сообщили, что не располагают подобной информацией, а также о том, что мигранты не пытались пробраться в Литву том месте, о котором говорится в сообщении белорусского режима.

«27 ноября на участке белорусской заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет», - говорится в воскресном сообщении комитета на платформе Telegram.

«Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе», - добавил комитет.

В сообщении говорится, что для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.

Представители Службы охраны государственной границы Литвы заявили, что подобной информацией не располагают.

«В Службе охраны государственной границы Литвы нет информации о таком событии. Кстати, в том месте, которое называют белорусы, в последнее время мигранты не пытались пробраться в Литву, не было и случаев, чтобы их оттуда разворачивали», - сказал представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

В этом году в Литву нелегально пробралось почти 4,2 тысячи мигрантов.