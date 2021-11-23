Литва проведет клинические исследования лекарства от коронавируса

Каунасская клиническая больница Литовского университета наук о здоровье во вторник сообщила, что проведет научные и клинические исследования лекарства от коронавируса, названного COVend.

Как сообщает клиническая больница, исследования COVend будут проводиться с зарубежными партнерами, в нем будут участвовать около 30 пациентов больницы.



Производитель препарата не указывается, по информации клиники, из соображений конфиденциальности.

По словам руководителя проекта в Каунасской клинической больнице, врача-анестезиолога-реаниматолога Вильмы Трашкайте-Юшкявичене, в ходе этих исследований Литва одной из первых в мире сможет предложить своим пациентам лекарство для патогенетического лечения заболевания COVID-19, содействуя тем самым "важному открытию".

Инициатор и координатор проекта COVend, продолжительность которого составляет 26 месяцев – Европейское сообщество анестезиологии и интенсивной терапии. В нем будут участвовать восемь стран Европы: Франция, Германия, Италия, Венгрия, Литва, Португалия, Румыния, Словения, а новый медикамент будет назначаться в 12-и клинических центрах.

Как сообщает Каунасская клиническая больница, во Франции это лекарство уже было испытано и результаты исследований являются "многообещающими".

Бюджет данного проекта в Литве – 10 млн евро.