"Лукашенко добился очевидного успеха". Эксперты - о звонке канцлера Лукашенко

Ситуация на границах ЕС с Беларусью вынудила европейских политиков говорить с Лукашенко и белорусскими чиновниками. Значит ли это, что ЕС смягчит свою позицию по политическому кризису в стране?

Впервые с августа 2020 года европейский политик высокого уровня разговаривал с Александром Лукашенко - и.о. канцлера Ангела Меркель (Angela Merkel) позвонила белорусскому правителю, чтобы обсудить ситуацию на границе.

"Не думаю, что это очень разумный ход, - говорит профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт (Gerhardt Mangott). - Чего Ангела Меркель пыталась добиться с помощью такого телефонного звонка? Неужели она действительно считает, что Лукашенко можно отговорить от прежней стратегии посредством телефонного звонка? Если так, то она должна была предложить ему что-то взамен".

Эксперт подчеркивает, что этот звонок может быть использован белорусской стороной как сигнал о том, что Лукашенко не изолирован. "Однако это не настоящая легитимация или начало возобновления отношений с Лукашенко", - уверен он.

"Лукашенко добился очевидного успеха"



Павел Слюнькин, экс-дипломат, аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) тоже говорит о важности самого факта звонка.

"Лукашенко ставил этим искусственно созданным миграционным кризисом три задачи. Первая - вынудить Евросоюз общаться с ним и решать собственные проблемы непосредственно с ним, с тем человеком, кого в ЕС не признают легитимным руководителем. И здесь он добился очевидного успеха", - говорит он.

Эксперт подчеркивает: несмотря на то, что на сайте канцелярии Меркель не была указана должность Лукашенко, тем не менее, она позвонила ему и с ним общалась.

"Вторая задача - переключение повестки белорусско-европейских отношений с темы новых выборов, освобождения политических заключенных, прекращения репрессий на тему миграции и ситуации на границе, на тему обеспечения безопасности граждан и границ ЕС. И здесь, конечно, повестка гораздо более комфортная для Лукашенко, потому что она не затрагивает непосредственно его власть. Он искусственно создает эту проблему, он же ее может и решить. При этом он вынуждает ЕС общаться, идти на уступки, а возможно, даже финансово оплачивать авантюру по вывозу мигрантов на Запад (пока мы этого не знаем)", - объясняет Павел Слюнькин.

Третья задача Лукашенко, по мнению эксперта, - попробовать повлиять на санкции. Он напоминает о том, что после инцидента с Ryanair, когда впервые в истории против официального Минска были введены секторальные санкции, Лукашенко пообещал, что не будет тратить деньги на охрану границы. И свое обещание выполнил, причем стал еще и свозить людей на границу, искусственно провоцируя кризис.



"И теперь, в преддверии пятого пакета санкций, он попробовал обострить ситуацию, чтобы вынудить ЕС задуматься, а стоит ли снова идти на такие жесткие санкционные шаги, на которые пошел ЕС после истории с Ryanair, - говорит Павел Слюнькин. - Пока неизвестно, что содержательного в этих санкциях будет, какие там государственные организации, какие персоналии включены, но в целом можно с большой долей уверенности говорить о том, что о секторальных санкциях пока речи не идет. И возникает закономерный вопрос. Если, несмотря на достаточно агрессивные действия, которые мы видим на границе, на откровенное нападение (не своими руками, а руками мигрантов и ценой их жизней), ЕС не реагирует секторальными санкциями, то что вынудит его вернуться к этому инструменту? Если после разговора Меркель и Лукашенко этот кризис хоть каким-то образом урегулируется, будет ли тема политзаключенных в Беларуси, уничтожения гражданского общества и репрессий против белорусского общества, выборов в Беларуси вызывать хоть какую-то реакцию?"

"Путину нужна легитимность Лукашенко"



Российский политолог Федор Крашенинников считает, что Меркель приносит себя в жертву: берет "на себя негатив и все эти сложности от того, что она вынуждена вступить во взаимоотношения с Лукашенко, оставляя возможность будущему кабинету продолжать жесткую линию".

Политолог считает, что другого варианта у германских властей в этой ситуации не было: "Именно Германия избрана тем, кто это все организовал, главной мишенью. Потому что Германия - это страна, которая в Европе отличается особым отношением к этой проблеме (проблеме мигрантов - Ред.)”.

Крашенинников уверен, что без участия белорусской стороны этот конфликт не решить: "Это и был дьявольский план Путина и Лукашенко, потому что Путину нужна хоть какая-то легитимность Лукашенко, чтоб подписывать с ним интеграционные соглашения. Подписывать соглашения об интеграции с человеком, которого никто не считает главой Беларуси, - довольно бессмысленное занятие. Проще просто оккупировать и не мучиться. А чтобы у этого человека была хоть какая-то видимая легитимность, его надо вернуть в мировую политику - хотя бы как собеседника мировых лидеров. И, к сожалению, через демонстративные издевательства над людьми на границах Евросоюза этот дьявольский план отчасти удалось реализовать. Буквально взяв заложников, главу Германии и президента Франции заставили вступить в переговоры с этой командой - Путиным и Лукашенко. Макрон был вынужден звонить Путину, Меркель - Лукашенко, потому что этот кризис надо как-то разрешать".

Белорусский политолог Александр Класковский в комментарии на своей странице в Facebook также говорит о том, что "несомненный бенефициар всей истории - Кремль". "Путину льстит, что Европа бьет челом: уйми наконец своего союзничка! Москва готова играть роль посредника, медиатора и постарается что-то выторговать за это у Запада. К тому же под шумок этой конфронтации российские стратегические бомбардировщики осваивают воздушное пространство Беларуси. А потом, глядишь, дело дойдет и до военных баз. Иными словами, Россия воспользовалась ситуацией, чтобы укрепить свои позиции на белорусском плацдарме".

"Белорусы должны действовать, исходя из новых реалий"



Экс-дипломат Павел Слюнькин считает, что ситуация должна сигнализировать о том, что проблемы белорусов в первую очередь должны волновать их самих.

"Из Москвы, Брюсселя, Вашингтона эти проблемы не будут решены. Все государства в первую очередь ориентируются на свои собственные национальные интересы. Национальные интересы Германии вынудили Ангелу Меркель сделать этот звонок. А белорусы должны принимать реальность такой, какая она есть, и действовать, исходя из этих новых реалий", - говорит он.