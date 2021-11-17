Новости

2021.11.17 11:28

"Лукашенко добился очевидного успеха". Эксперты - о звонке канцлера Лукашенко

Deutsche Welle2021.11.17 11:28
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / AP nuotr.

Ситуация на границах ЕС с Беларусью вынудила европейских политиков говорить с Лукашенко и белорусскими чиновниками. Значит ли это, что ЕС смягчит свою позицию по политическому кризису в стране?

Впервые с августа 2020 года европейский политик высокого уровня разговаривал с Александром Лукашенко - и.о. канцлера Ангела Меркель (Angela Merkel) позвонила белорусскому правителю, чтобы обсудить ситуацию на границе.

"Не думаю, что это очень разумный ход, - говорит профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт (Gerhardt Mangott). - Чего Ангела Меркель пыталась добиться с помощью такого телефонного звонка? Неужели она действительно считает, что Лукашенко можно отговорить от прежней стратегии посредством телефонного звонка? Если так, то она должна была предложить ему что-то взамен".

Эксперт подчеркивает, что этот звонок может быть использован белорусской стороной как сигнал о том, что Лукашенко не изолирован. "Однако это не настоящая легитимация или начало возобновления отношений с Лукашенко", - уверен он.

"Лукашенко добился очевидного успеха"

Павел Слюнькин, экс-дипломат, аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) тоже говорит о важности самого факта звонка.

"Лукашенко ставил этим искусственно созданным миграционным кризисом три задачи. Первая - вынудить Евросоюз общаться с ним и решать собственные проблемы непосредственно с ним, с тем человеком, кого в ЕС не признают легитимным руководителем. И здесь он добился очевидного успеха", - говорит он.

Эксперт подчеркивает: несмотря на то, что на сайте канцелярии Меркель не была указана должность Лукашенко, тем не менее, она позвонила ему и с ним общалась.

"Вторая задача - переключение повестки белорусско-европейских отношений с темы новых выборов, освобождения политических заключенных, прекращения репрессий на тему миграции и ситуации на границе, на тему обеспечения безопасности граждан и границ ЕС. И здесь, конечно, повестка гораздо более комфортная для Лукашенко, потому что она не затрагивает непосредственно его власть. Он искусственно создает эту проблему, он же ее может и решить. При этом он вынуждает ЕС общаться, идти на уступки, а возможно, даже финансово оплачивать авантюру по вывозу мигрантов на Запад (пока мы этого не знаем)", - объясняет Павел Слюнькин.

Третья задача Лукашенко, по мнению эксперта, - попробовать повлиять на санкции. Он напоминает о том, что после инцидента с Ryanair, когда впервые в истории против официального Минска были введены секторальные санкции, Лукашенко пообещал, что не будет тратить деньги на охрану границы. И свое обещание выполнил, причем стал еще и свозить людей на границу, искусственно провоцируя кризис.

"И теперь, в преддверии пятого пакета санкций, он попробовал обострить ситуацию, чтобы вынудить ЕС задуматься, а стоит ли снова идти на такие жесткие санкционные шаги, на которые пошел ЕС после истории с Ryanair, - говорит Павел Слюнькин. - Пока неизвестно, что содержательного в этих санкциях будет, какие там государственные организации, какие персоналии включены, но в целом можно с большой долей уверенности говорить о том, что о секторальных санкциях пока речи не идет. И возникает закономерный вопрос. Если, несмотря на достаточно агрессивные действия, которые мы видим на границе, на откровенное нападение (не своими руками, а руками мигрантов и ценой их жизней), ЕС не реагирует секторальными санкциями, то что вынудит его вернуться к этому инструменту? Если после разговора Меркель и Лукашенко этот кризис хоть каким-то образом урегулируется, будет ли тема политзаключенных в Беларуси, уничтожения гражданского общества и репрессий против белорусского общества, выборов в Беларуси вызывать хоть какую-то реакцию?"

"Путину нужна легитимность Лукашенко"

Российский политолог Федор Крашенинников считает, что Меркель приносит себя в жертву: берет "на себя негатив и все эти сложности от того, что она вынуждена вступить во взаимоотношения с Лукашенко, оставляя возможность будущему кабинету продолжать жесткую линию".

Политолог считает, что другого варианта у германских властей в этой ситуации не было: "Именно Германия избрана тем, кто это все организовал, главной мишенью. Потому что Германия - это страна, которая в Европе отличается особым отношением к этой проблеме (проблеме мигрантов - Ред.)”.

Крашенинников уверен, что без участия белорусской стороны этот конфликт не решить: "Это и был дьявольский план Путина и Лукашенко, потому что Путину нужна хоть какая-то легитимность Лукашенко, чтоб подписывать с ним интеграционные соглашения. Подписывать соглашения об интеграции с человеком, которого никто не считает главой Беларуси, - довольно бессмысленное занятие. Проще просто оккупировать и не мучиться. А чтобы у этого человека была хоть какая-то видимая легитимность, его надо вернуть в мировую политику - хотя бы как собеседника мировых лидеров. И, к сожалению, через демонстративные издевательства над людьми на границах Евросоюза этот дьявольский план отчасти удалось реализовать. Буквально взяв заложников, главу Германии и президента Франции заставили вступить в переговоры с этой командой - Путиным и Лукашенко. Макрон был вынужден звонить Путину, Меркель - Лукашенко, потому что этот кризис надо как-то разрешать".

Белорусский политолог Александр Класковский в комментарии на своей странице в Facebook также говорит о том, что "несомненный бенефициар всей истории - Кремль". "Путину льстит, что Европа бьет челом: уйми наконец своего союзничка! Москва готова играть роль посредника, медиатора и постарается что-то выторговать за это у Запада. К тому же под шумок этой конфронтации российские стратегические бомбардировщики осваивают воздушное пространство Беларуси. А потом, глядишь, дело дойдет и до военных баз. Иными словами, Россия воспользовалась ситуацией, чтобы укрепить свои позиции на белорусском плацдарме".

"Белорусы должны действовать, исходя из новых реалий"

Экс-дипломат Павел Слюнькин считает, что ситуация должна сигнализировать о том, что проблемы белорусов в первую очередь должны волновать их самих.

"Из Москвы, Брюсселя, Вашингтона эти проблемы не будут решены. Все государства в первую очередь ориентируются на свои собственные национальные интересы. Национальные интересы Германии вынудили Ангелу Меркель сделать этот звонок. А белорусы должны принимать реальность такой, какая она есть, и действовать, исходя из этих новых реалий", - говорит он.

# В мире# Беларусь# Россия
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Вильнюс
18 мин. назад

В Литве - 2151 новый случай заражения коронавирусом

Тестирование на COVID-19
1 ч. назад

В Литве новый порядок изоляции: что нужно знать?

Проверка паспорта возможностей в ТЦ
2 ч. назад

Кабмин Литвы решит вопрос о паспорте возможностей для детей

М. Навицкене
Интервью ЛРТ
2 ч. назад
Интервью ЛРТ

Министр Навицкене: работающие «в тени» безработные будут вычеркнуты из реестров

Мигранты на польско-белорусской границе
3 ч. назад

В Беларуси 850 мигрантов разместили в логистическом центре неподалеку от границы с Польшей

Арвидас Анушаускас
3 ч. назад

Анушаускас после встречи с главой НАТО: Альянс готов реагировать на миграционный кризис

На польско-белорусской границе
18 ч. назад

Польша обвинила белорусских силовиков в вооружении мигрантов

Вакцинация в Литве
19 ч. назад

В Литве положительно оценивают кампанию "100 евро за прививку" - масштабы вакцинации увеличились на треть

А.Лукашенко
19 ч. назад

Süddeutsche Zeitung. Страшный сон Европы

Мигранты на литовской границе (ассоциативное фото)
19 ч. назад

Трое украинцев пытались перевезти иракскую семью из Литвы в Западную Европу

Г. Науседа
2021.11.16 16:16

Науседу критикуют за слова о диалоге с Лукашенко: Кремль уже пробился в администрацию президента?

А. Лукашенко и В. Путин
2021.11.16 12:21

В Литве прокомментировали контакты Запада с Лукашенко и Путиным

дополнено
Флаг ЕС
2021.11.16 12:25

Почему задерживается пятый пакет санкций ЕС против Лукашенко

Мигранты на литовской границе (ассоциативное фото)
2021.11.16 16:36

Трое украинцев пытались перевезти иракскую семью из Литвы в Западную Европу

Раса Юкнявичене
2021.11.16 13:39

Раса Юкнявичене: Им нужен хаос, гибридная война

Тестирование на COVID-19
2021.11.17 10:25

В Литве новый порядок изоляции: что нужно знать?

А.Лукашенко
2021.11.16 16:45

Süddeutsche Zeitung. Страшный сон Европы

На польско-белорусской границе
2021.11.16 17:37

Польша обвинила белорусских силовиков в вооружении мигрантов

Проверка паспорта возможностей в ТЦ
2021.11.17 09:22

Кабмин Литвы решит вопрос о паспорте возможностей для детей

Мигранты на польско-белорусской границе
2021.11.17 08:47

В Беларуси 850 мигрантов разместили в логистическом центре неподалеку от границы с Польшей