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2021.11.04 11:40

Дулькис о прививочном скандале в Новой Вильне: это разрушение основ государства

BNS, LRT.lt2021.11.04 11:40
Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina
Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina / D. Umbraso/LRT nuotr.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис назвал ситуацию в поликлинике Новой Вильни «разрушением основ государства».

«Это халатность, это расточительство, это разрушение основ государства, потому что сообщество строится не так. Это странное подземное царство, но не государство. Государства не создают обманщики», - сказал А. Дулькис в интервью Žinių radijas.

Как уже сообщалось, шесть работников вильнюсской поликлиники подозреваются в фальсификации записей пациентов о прививках против COVID-19. Скандальная история связана с поликлиникой в вильнюсском районе Новая Вильна, обвинения выдвинуты против шести человек, четверо из которых - медики.

По словам чиновников, размер взяток зависел в том числе от названия вакцины, которая указывалась в фиктивном документе, а в денежном выражении суммы составляли от 200 до 350 евро.

«Это еще раз демонстрирует нашу двуличность. Другое дело, мне очень жаль, что тень падает на то же медицинское сообщество, потому что каждая ложка дегтя вызывает сомнения в отношении людей, работающих в этой системе в целом», - сказал А. Дулькис.

А. Дулькис
А. Дулькис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас пояснил, что в общей сложности 200 человек смогли получить поддельные сертификаты о вакцинации. Среди них – жители Вильнюса и других городов.

Следствию еще предстоит ответить, в течение какого времени осуществлялась незаконная деятельность. В настоящее время обвинения предъявлены шести лицам, в том числе четырем медикам, которые находятся под стражей и отстранены от работы.

По словам прокурора Г. Тарасявичюса, двое подозреваемых не имеют прямого отношения к данной поликлинике.

Чиновники не раскрывают, в какой области работали подозреваемые. Они не исключают, что количество причастных к совершению преступления может увеличиться.

Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina
А. Дулькис
Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina
Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
А. Дулькис
А. Дулькис
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina
А. Дулькис
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