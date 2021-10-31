По избыточной смертности Литва оказалась в мировой пятерке

Статистика показывает, что такой смертности в сентябре и октябре в нашей стране не было как минимум 20 лет, с того момента, как подобные исследования стали проводиться. По данным журнала «The Economist», по избыточной смертности Литва занимает пятое место в мире. Министр здравоохранения говорит, что здоровье литовских граждан по сравнению с другими странами ЕС ухудшилось уже давно, да и количество вакцинированных не радует.

Департамент статистики сообщил, что с августа до середины октября в Литве скончались на 1,6 тысячи человек больше, чем умирало в тот же период прежде, до коронавирусной пандемии. Это так называемая избыточная смертность.

«Сейчас у нас та четвертая волна, которая началась с конца лета, когда число случаев стало расти быстро и ощутимо. Трудно сказать, насколько нас здесь выкосит, сколько жизней потребует коронавирус», - говорит профессор Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Станкунас.

Миндаугас Станкунас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Коронавирус убивает людей во всем мире. Однако, по данным журнала «The Economist», Литва в настоящее время занимает пятое место в мире по избыточной смертности после Болгарии, Перу, России и Северной Македонии.

«Мы наблюдаем и другой феномен, когда растет число смертей от других болезней – таких, которые не связаны с ковидом или где ковид не является прямой причиной смерти. Он может быть лишь побочным заболеванием, но люди умирают от запущенных заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологических, диагностика которых затянулась и помощь не была оказана вовремя», - говорит вице-председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Аурелиюс Верига.

Аурелиюс Верига / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис говорит, что здоровье жителей Литвы было запущено еще до пандемии: «Еще когда мы не знали о существовании такого вируса, Литва находилась на дне ЕС по уровню здоровья населения. Несмотря на то, что Литва – один из лидеров по количеству врачей на 100 тысяч жителей и несмотря на то, что, по статистике, жители Литвы едва ли не чаще других посещают медицинские учреждения».

По словам министра, это – долгосрочная причина, но есть и другая.

«На сегодняшний день причиной является нежелание прививаться. Это означает, что мы снова запускаем свое здоровье», - говорит А. Дулькис.

Арунас Дулькис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Профессор М. Станкунас подчеркивает, что только до 12 процентов жителей Литвы старше 65 лет считают, что у них хорошее здоровье. Для сравнения: в Швеции это число превышает 60 процентов.

«У нас действительно в Литве существует такая, можно сказать, опасная комбинация, - говорит он. - Неважное здоровье пожилых людей накладывается у нас на очень низкий процент вакцинации».

Вакцинация от COVID-19 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Но профессор подчеркивает, что вакцина все равно спасает жизни. На прошлой неделе в сутки фиксировалось в среднем 2 850 новых случаев Covid-19. В прошлом году такой же средний показатель пришелся на середину декабря. Но тогда в сутки умирало 40 человек, а сейчас – около 30.