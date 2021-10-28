Расследование ЛРТ. Металлисты Лукашенко: как белорусская компания через Литву снабжает Европу своей продукцией

Пока в Литве идет обсуждение санкций против белорусского гиганта «Беларуськалий», другая государственная компания режима А. Лукашенко - Белорусский металлургический завод - зарабатывает здесь сотни миллионов евро.

В Шяуляй работает компания BMZ-Baltija, которую контролирует одна из крупнейших и важнейших компаний Беларуси. Она использует Литву как дистрибьютора продукции в страны Европы.

Компания входит в пятерку крупнейших белорусских компаний, экспорт которых составляет 15% от общего экспорта страны. «Национальное достояние» - так называют Белорусский металлургический завод представители режима А. Лукашенко.

Завод внесен в Государственный реестр высокотехнологичных предприятий Республики Беларусь. БМЗ вносит значительный вклад в сохранение режима Лукашенко.

В отношении БМЗ не введены санкции, наоборот - после фальсификации президентских выборов в Беларуси экспорт компании в страны Сообщества только растет. А как выяснил отдел расследований ЛРТ, в литовском подразделении БМЗ трудоустроен белорус, которого Александр Лукашенко неоднократно назначал на должности в региональной власти.

Совместное белорусско-литовское предприятие BMZ-Baltija создано в 2008 году. В BMZ-Baltija работает всего 12 сотрудников, компания ничего не производит, но объем продаж составляет несколько сотен миллионов евро в год.

BMZ-Baltija работает в Шяуляй. Ее акциями владеет Белорусский металлургический завод, принадлежащий Министерству промышленности Беларуси.

Литовское подразделение БМЗ не занимается производством, оно заведует оптовой продажей белорусской металлопродукции в страны Балтии, Скандинавии и Западной Европы. Литва - одно из основных экспортных направлений компании.

BMZ-Baltija / LRT nuotr.

Бывший представитель правительства Белорусской области Юрий Хилинский работает на BMZ-Baltija. До этого он был назначен А. Лукашенко главой Бобруйского Первомайского района.

Одним из учредителей BMZ-Baltija является Андрюс Шеджюс, бывший член Сейма и шяуляйский бизнесмен.

«Мы везли оттуда металл вместе с деловым партнером. И предложили стать представителем Белорусского металлургического завода. После долгих переговоров БМЗ согласился и учредил BMZ-Baltija в качестве представителя металлургического завода в странах Балтии и Скандинавии. Их условием было владение контрольным пакетом акций», - сказал в интервью ЛРТ А. Шеджюс.

Кстати, он входил в правление литовско-белорусской компании, пока был членом Сейма. Участвуя в этом деле, он также был наблюдателем на президентских выборах в Беларуси в 2010 году.

В то время А. Шеджюс работал в комитетах по иностранным и европейским делам. Он заверил журналистов ЛРТ, что его присутствие в совете коммерческой компании было лишь «формальностью», а свои акции он продал партнеру по бизнесу А. Гаведасу в 2008 году.

С момента основания BMZ-Baltija предприятие находится под управлением А. Гаведаса, который также является единственным акционером компании Steelland.

А. Гаведас / Stop kadras iš Baltarusijos televizijos CTV

Эта компания инвестировала в Беларусь в августе прошлого года, во время массовых акций протеста против А. Лукашенко. 28 августа 2020 г. была учреждена унитарная компания «Наносы Отдых». Steeland приобрела этнокультурный комплекс в деревне Наносы у озера Нарочь. Комплекс был отремонтирован и в настоящее время принимает туристов.

А. Гаведас не комментирует обстоятельства приобретения данной покупки.

«Холдинг БМЗ - крупнейший металлургический комбинат в Беларуси, а наибольшая ценность предприятия заключается в том, что он генерирует валютные ресурсы. В Беларуси одним из важнейших показателей стоимости компании является то, насколько она привлекает иностранную валюту, а БМЗ, по последним данным, генерирует около 3,8% валютных ресурсов», - поясняет в интервью ЛРТ Катерина Борнукова, аналитик Белорусского центра экономических исследований.

Литва входит в пятерку основных экспортных направлений Белорусского металлургического комбината.

После сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в Литве обсуждались санкции в отношении «Беларуськалия», который экспортирует удобрения через Литву. Однако действующая в Шяуляй белорусская компания BMZ-Baltija ускользнула от внимания.

Белорусский холдинг избегнул санкций США и ЕС, хотя преследовал рабочих, присоединившихся к массовым забастовкам в связи с незаконным избранием А. Лукашенко.

Александр Лукашенко / AP nuotr.

В настоящее время в Литве проживает более 35 бывших сотрудников БМЗ, которые бежали от преследования. По оценкам, в общей сложности около 1000 рабочих покинули завод или были уволены.

В прошлом году выручка BMZ-Baltija от торговли белорусскими металлами составила 174 млн евро. 2018 и 2019 годы были для компании еще более успешными – ежегодная выручка в те годы составила почти 250 миллионов евро.

«Литва – всего лишь их торговая точка. Она может быть где угодно. Я даже иногда говорю со своим партнером - мы друзья – он говорит, что если здесь нас будут зажимать, то, возможно, придется перерегистрировать компанию в другой стране. Это может быть любая страна. Потому что разницы нет. Нет никакого производства. В Литве есть офис, который действует как посредник и платит налоги. Если Литве это не нужно, если по совершенно непонятным причинам возникнут дальнейшие политические конфликты и ей не нужны налоги в бюджет, то он просто перенесет офис в другую страну и все», - говорит А. Шеджюс.

Сам же завод в Беларуси устанавливает новые экспортные рекорды и доволен тем, что санкции ЕС удалось избежать из-за лоббирования со стороны потребителей.