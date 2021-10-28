Новости

2021.10.28 13:27

Расследование ЛРТ. Металлисты Лукашенко: как белорусская компания через Литву снабжает Европу своей продукцией

Рута Юкнявичюте, Индре Макарайтите, отдел расследований ЛРТ, LRT.lt2021.10.28 13:27
Как белорусская компания через Литву снабжает Европу своей продукцией 
Как белорусская компания через Литву снабжает Европу своей продукцией  / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

Пока в Литве идет обсуждение санкций против белорусского гиганта «Беларуськалий», другая государственная компания режима А. Лукашенко - Белорусский металлургический завод - зарабатывает здесь сотни миллионов евро. 

В Шяуляй работает компания BMZ-Baltija, которую контролирует одна из крупнейших и важнейших компаний Беларуси. Она использует Литву как дистрибьютора продукции в страны Европы.

Компания входит в пятерку крупнейших белорусских компаний, экспорт которых составляет 15% от общего экспорта страны. «Национальное достояние» - так называют Белорусский металлургический завод представители режима А. Лукашенко.

Завод внесен в Государственный реестр высокотехнологичных предприятий Республики Беларусь. БМЗ вносит значительный вклад в сохранение режима Лукашенко.

В отношении БМЗ не введены санкции, наоборот - после фальсификации президентских выборов в Беларуси экспорт компании в страны Сообщества только растет. А как выяснил отдел расследований ЛРТ, в литовском подразделении БМЗ трудоустроен белорус, которого Александр Лукашенко неоднократно назначал на должности в региональной власти.

Совместное белорусско-литовское предприятие BMZ-Baltija создано в 2008 году. В BMZ-Baltija работает всего 12 сотрудников, компания ничего не производит, но объем продаж составляет несколько сотен миллионов евро в год.

BMZ-Baltija работает в Шяуляй. Ее акциями владеет Белорусский металлургический завод, принадлежащий Министерству промышленности Беларуси.

Литовское подразделение БМЗ не занимается производством, оно заведует оптовой продажей белорусской металлопродукции в страны Балтии, Скандинавии и Западной Европы. Литва - одно из основных экспортных направлений компании.

BMZ-Baltija
BMZ-Baltija / LRT nuotr.

Бывший представитель правительства Белорусской области Юрий Хилинский работает на BMZ-Baltija. До этого он был назначен А. Лукашенко главой Бобруйского Первомайского района.

Одним из учредителей BMZ-Baltija является Андрюс Шеджюс, бывший член Сейма и шяуляйский бизнесмен.

«Мы везли оттуда металл вместе с деловым партнером. И предложили стать представителем Белорусского металлургического завода. После долгих переговоров БМЗ согласился и учредил BMZ-Baltija в качестве представителя металлургического завода в странах Балтии и Скандинавии. Их условием было владение контрольным пакетом акций», - сказал в интервью ЛРТ А. Шеджюс.

Кстати, он входил в правление литовско-белорусской компании, пока был членом Сейма. Участвуя в этом деле, он также был наблюдателем на президентских выборах в Беларуси в 2010 году.

В то время А. Шеджюс работал в комитетах по иностранным и европейским делам. Он заверил журналистов ЛРТ, что его присутствие в совете коммерческой компании было лишь «формальностью», а свои акции он продал партнеру по бизнесу А. Гаведасу в 2008 году.

С момента основания BMZ-Baltija предприятие находится под управлением А. Гаведаса, который также является единственным акционером компании Steelland.

А. Гаведас
А. Гаведас / Stop kadras iš Baltarusijos televizijos CTV

Эта компания инвестировала в Беларусь в августе прошлого года, во время массовых акций протеста против А. Лукашенко. 28 августа 2020 г. была учреждена унитарная компания «Наносы Отдых». Steeland приобрела этнокультурный комплекс в деревне Наносы у озера Нарочь. Комплекс был отремонтирован и в настоящее время принимает туристов.

А. Гаведас не комментирует обстоятельства приобретения данной покупки.

«Холдинг БМЗ - крупнейший металлургический комбинат в Беларуси, а наибольшая ценность предприятия заключается в том, что он генерирует валютные ресурсы. В Беларуси одним из важнейших показателей стоимости компании является то, насколько она привлекает иностранную валюту, а БМЗ, по последним данным, генерирует около 3,8% валютных ресурсов», - поясняет в интервью ЛРТ Катерина Борнукова, аналитик Белорусского центра экономических исследований.

Литва входит в пятерку основных экспортных направлений Белорусского металлургического комбината.

После сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в Литве обсуждались санкции в отношении «Беларуськалия», который экспортирует удобрения через Литву. Однако действующая в Шяуляй белорусская компания BMZ-Baltija ускользнула от внимания.

Белорусский холдинг избегнул санкций США и ЕС, хотя преследовал рабочих, присоединившихся к массовым забастовкам в связи с незаконным избранием А. Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / AP nuotr.

В настоящее время в Литве проживает более 35 бывших сотрудников БМЗ, которые бежали от преследования. По оценкам, в общей сложности около 1000 рабочих покинули завод или были уволены.

В прошлом году выручка BMZ-Baltija от торговли белорусскими металлами составила 174 млн евро. 2018 и 2019 годы были для компании еще более успешными – ежегодная выручка в те годы составила почти 250 миллионов евро.

«Литва – всего лишь их торговая точка. Она может быть где угодно. Я даже иногда говорю со своим партнером - мы друзья – он говорит, что если здесь нас будут зажимать, то, возможно, придется перерегистрировать компанию в другой стране. Это может быть любая страна. Потому что разницы нет. Нет никакого производства. В Литве есть офис, который действует как посредник и платит налоги. Если Литве это не нужно, если по совершенно непонятным причинам возникнут дальнейшие политические конфликты и ей не нужны налоги в бюджет, то он просто перенесет офис в другую страну и все», - говорит А. Шеджюс.

Сам же завод в Беларуси устанавливает новые экспортные рекорды и доволен тем, что санкции ЕС удалось избежать из-за лоббирования со стороны потребителей.

Как белорусская компания через Литву снабжает Европу своей продукцией 
BMZ-Baltija
А. Гаведас
Александр Лукашенко
Как белорусская компания через Литву снабжает Европу своей продукцией 
Как белорусская компания через Литву снабжает Европу своей продукцией 
1 / 4LRT Tyrimų skyriaus nuotr.
BMZ-Baltija
BMZ-Baltija
2 / 4LRT nuotr.
А. Гаведас
А. Гаведас
3 / 4Stop kadras iš Baltarusijos televizijos CTV
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
4 / 4AP nuotr.
Как белорусская компания через Литву снабжает Европу своей продукцией 
BMZ-Baltija
А. Гаведас
Александр Лукашенко
# Литва# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Ассоциативное фото
1 ч. назад

В Литве от COVID-19 скончалась 23-летняя роженица

Насилие
2 ч. назад

В России 39% мужчин считают женское физическое сопротивление "флиртом"

Центр регистрации иностранцев в Пабраде. Ассоциативное фото
3 ч. назад

В Центре регистрации иностранцев в Литве – беспорядки, применен слезоточивый газ

Протесты в Беларуси
3 ч. назад

Белорусские силовики после подавления протестов испытывают депрессию и ПТС

А. Армонайте
4 ч. назад

Министр экономики Литвы: возможно, придется ужесточить ограничения

В. Путин
4 ч. назад

Основатель Gulagu.net обратился с открытым письмом о пытках к Путину

Гитанас Науседа
4 ч. назад

Науседа призывает Китай "не так раздраженно" воспринимать решения Литвы по Тайваню

Мигранты в Литве
20 ч. назад

Стало известно, сколько мигрантов в Литве получили убежище

Школа в Паневежисе
20 ч. назад

Министерство: во время каникул неформальное образование школьников может быть организовано только дистанционно

Вторая мировая война (1943 г.)
21 ч. назад

В России за отрицание решающей роли СССР в победе над нацистами будут сажать на 15 суток

Ассоциативное фото
2021.10.28 12:01

В Литве от COVID-19 скончалась 23-летняя роженица

Мигранты в Литве. Ассоциативное фото
2021.10.27 13:50

В Мядининкай пять африканок устроили беспорядки - одна покусала пограничников

Римвидас Валатка
2021.10.27 16:14

Римвидас Валатка. Гражданский портрет антипрививочника с пистолетом в руке

А. Армонайте
2021.10.28 09:33

Министр экономики Литвы: возможно, придется ужесточить ограничения

Центр регистрации иностранцев в Пабраде. Ассоциативное фото
2021.10.28 10:31

В Центре регистрации иностранцев в Литве – беспорядки, применен слезоточивый газ

Мигранты в Литве
2021.10.27 17:36

Стало известно, сколько мигрантов в Литве получили убежище

Гитанас Науседа
2021.10.28 08:46

Науседа призывает Китай "не так раздраженно" воспринимать решения Литвы по Тайваню

Школа в Паневежисе
2021.10.27 16:42

Министерство: во время каникул неформальное образование школьников может быть организовано только дистанционно

Вторая мировая война (1943 г.)
2021.10.27 16:36

В России за отрицание решающей роли СССР в победе над нацистами будут сажать на 15 суток

Протесты в Беларуси
2021.10.28 10:01

Белорусские силовики после подавления протестов испытывают депрессию и ПТС