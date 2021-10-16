Пикет против выступления в Вильнюсе хора из России: они дают концерты в Крыму

Группа активистов и представителей неправительственных организаций провела в Вильнюсе акцию протеста против исполнителей, которые занимаются концертной и иной деятельностью на оккупированных территориях Украины.

Такая акция протеста прошла около одной из столичных гостиниц во время концерта Патриаршего хора Московского Свято-Данилова монастыря.

По словам одного из организаторов акции протеста, члена вильнюсской украинской общины Алекса Матвеева, смысл акции – побудить частный сектор не сотрудничать с исполнителями, поддерживающими враждебные политические режимы.

Пикет, организованный украинской общиной / J. Stacevičiaus/LRT

«Именно этот хор участвует в пропагандистских мероприятиях – например, по случаю очередной годовщины оккупации (или, как они говорят, «воссоединения») Крыма, а также дает концерты в самом Крыму. Насколько мне известно, государственные учреждения отказались организовывать их выступление, и по этому поводу, как мы знаем, даже была встреча с министром культуры. Но в данном случае мы хотим обратиться к частным организаторам, поскольку мне кажется, что они этого сигнала, который посылают власти, еще не поняли и, похоже, не хотят понимать», - пояснил он в интервью Радио LRT.

Пикет, организованный украинской общиной / J. Stacevičiaus/LRT

В этом месяце в Литве также планировался концерт российского пианиста Николая Луганского, прежде выступавшего в Донецке. Однако позже было объявлено, что этот концерт не состоится.