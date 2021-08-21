США ввели второй пакет санкций по делу об отравлении Навального

США в пятницу ввели в действие второй раунд санкций в связи с отравлением Алексея Навального, а также объявили о новых мерах в отношении участников строительства Северного Потока - 2.

Комментируя дело российского оппозиционера, Белый дом объявил, что речь идёт об очередном – после дела Сергея Скрипаля – применении российским государством нервно-паралитического яда "Новичок" в нарушение американского закона о запрещении химоружия. По этой причине США вводят два типа мер – секторальные и персональные.

Во-первых, США запретили экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с ядерной и ракетной промышленностью, а также ограничили импорт из России некоторых видов огнестрельного оружия и боеприпасов.

Во-вторых, США внесли в санкционный список девять лиц и две научные организации из России.

Институт криминалистики ФСБ: его американские власти считают главной координирующей структурой в деле покушения на политика.

Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Министерства обороны: по мнению американских властей, он сотрудничает с 27-м научным центром и 33-м научно-исследовательским институтом, которые, в свою очередь, ранее были обвинены Штатами в разработках химоружия в России.

Владимир Богданов, глава Центра специальных технологий ФСБ: он, считают американские спецслужбы, до и после отравления Навального контактировал с участниками операции.

Алексей Седов, глава Второй службы ФСБ, известной как Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом: его подчиненные, уверены в США, контактировали с отправителями.

Станислав Макшаков, сотрудник ФСБ, токсиколог: в Вашингтоне полагают, что он взаимодействовал с руководством спецслужбы и другими участниками операции.

Кирилл Васильев, директор Института криминалистики: он поддерживал связь с Макшаковым непосредственно перед отравлением.

Константин Кудрявцев, сотрудник Института криминалистики: он был среди тех, кто непосредственно проводил операцию отравления вместе с оперативниками Алексеем Александроввым и Иваном Осиповым, полагает американская сторона.

Владимир Паняев, сотрудник Института криминалистики: его США называют причастным к слежке за Навальным.

Артур Жиров, экс-глава 27-го научного центра, специалист по химическому оружию: его участие США считают очевидным в силу должности, которую он занимал.

В заявлении Министерства финансов подчёркивается, что американские власти считают операцию против Навального организованной при поддержке государства. Активы указанных лиц, размещенные на территории США, замораживаются, а все взаимодействия с ними, в том числе через американскую банковскую систему, запрещаются.

Ранее в пятницу аналогичные санкции за отравление Навального ввела Великобритания.

В этот же день, 20 августа, президент США Джо Байден издал указ, который делает санкции против "Северного потока - 2" частью "чрезвычайного положения", действующего в отношении Москвы. Последовали и сами новые санкции. На этот раз под них попали компания "Константа", оказывающая услуги страхования в рамках проекта "Северного потока - 2", а также акционерное общество "Нобилити" и два его актива – корабли снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в сооружении трубопровода.

В то же время по-прежнему действует отказ от введения мер против европейской компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG – ключевого предприятия проекта, без которого газопровод был бы невозможен.

Радио Свобода