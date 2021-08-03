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2021.08.03 12:06

Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов

BNS2021.08.03 12:06
Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов
Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов / Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.

Литовские пограничники во вторник ночью задержали и вернули обратно в Беларусь несколько десятков нелегально перешедших границу мигрантов, сообщил радиостанции Радио ЛРТ вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Он отметил, что операция была проведена в Швенчёнском, Шальчининкском и Игналинском районах.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас заявил в интервью delfi.lt, что в некоторых случаях пограничникам помогала военная полиция и кинологи с собаками.

Министерство внутренних дел Литвы во вторник в своем аккаунте в Facebook объявило, что располагает доказательствами, что "должностные лица Беларуси принимают участие в организации нелегальной миграции".

Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов
Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов / Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.

"В воскресенье в Шальчининкском районе с участвующего в операции вертолета Frontex была зафиксирована группа нелегальных мигрантов, которую сопровождал служебный автомобиль. Транспортные средства такой модели используют сотрудники Государственного погранкомитета Беларуси", - сообщило МВД Литвы.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, позволяющий пограничникам разворачивать мигрантов, пересекающих литовско-белорусскую границу, и направлять их на пограничные пункты или в дипломатические представительства.

Решение принято на фоне резкого наплыва мигрантов, прежде всего из Ирака и других стран Ближнего Востока и Азии, из Беларуси в Литву.

Министр отметила, что подобные действия предусмотрены международным правом, если такое решение является временным и если мигрантам предлагается альтернативная возможность обращаться с ходатайством о предоствлении убежища.

Границу Литвы в этом году уже пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов
Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов
1 / 10Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
2 / 10Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
3 / 10Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
4 / 10Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
5 / 10Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
6 / 10Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
7 / 10Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
8 / 10Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.
Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов
Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов
9 / 10Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
10 / 10Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.
Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов
Fotoreportažas iš Lietuvos kariuomenės naktinio patrulio pasienyje
# Литва# Беларусь
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