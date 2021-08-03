Литовские пограничники во вторник ночью задержали и вернули обратно в Беларусь несколько десятков нелегально перешедших границу мигрантов, сообщил радиостанции Радио ЛРТ вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Он отметил, что операция была проведена в Швенчёнском, Шальчининкском и Игналинском районах.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас заявил в интервью delfi.lt, что в некоторых случаях пограничникам помогала военная полиция и кинологи с собаками.

Министерство внутренних дел Литвы во вторник в своем аккаунте в Facebook объявило, что располагает доказательствами, что "должностные лица Беларуси принимают участие в организации нелегальной миграции".

Литовские пограничники ночью задержали и развернули десятки мигрантов / Lietuvos kariuomenės/vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.

"В воскресенье в Шальчининкском районе с участвующего в операции вертолета Frontex была зафиксирована группа нелегальных мигрантов, которую сопровождал служебный автомобиль. Транспортные средства такой модели используют сотрудники Государственного погранкомитета Беларуси", - сообщило МВД Литвы.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, позволяющий пограничникам разворачивать мигрантов, пересекающих литовско-белорусскую границу, и направлять их на пограничные пункты или в дипломатические представительства.

Решение принято на фоне резкого наплыва мигрантов, прежде всего из Ирака и других стран Ближнего Востока и Азии, из Беларуси в Литву.

Министр отметила, что подобные действия предусмотрены международным правом, если такое решение является временным и если мигрантам предлагается альтернативная возможность обращаться с ходатайством о предоствлении убежища.

Границу Литвы в этом году уже пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов.